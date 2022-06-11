中國在美國「後院」擴大貿易領先優勢，拉美各國抱怨：美國說了那麼多，但最後錢在哪裡？
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雖然美國正在試圖說服拉美夥伴，同北京相比華盛頓是一個更可靠、更透明的商業夥伴，但拉美國家領導人抱怨美國只會「說空話」、「畫大餅」，不如中國帶來的「真金白銀」實在。
文：德國之聲中文網（路透社）
根據聯合國商品貿易統計資料庫統計的數據顯示，拜登（Joe Biden）就任美國總統以來，中國和拉美國家之間的貿易額不斷擴大。中國與這些國家之間的貿易量，已經超過美國同這些國家之間的貿易量。
路透社對聯合國商品貿易統計數據進行研究之後發現，美國除了依舊是墨西哥最大的貿易夥伴，中國同拉美其他國家的貿易關係已經超出美國。
這顯示出，美國在一直被自己看作是後院的拉美地區逐漸失去地位。為了制衡中國的影響力，拜登本週在洛杉磯召開美洲國家首腦會議。
上世紀90年代，美國同墨西哥之間就簽署了自由貿易協定。美墨兩國間的貿易額超過美國同拉美其餘所有國家貿易額的總量。
美國同拉美國家之間的貿易逆差在2018年川普（Donald Trump）執政期間首次出現，在拜登上任之後又不斷擴大。
拉美一些國家的現任和卸任官員對路透社表示，美國在採取具體行動方面進展緩慢，而中國作為穀物和金屬資源的主要買家，在貿易和投資方面為該地區提供了更多機會。
秘魯前駐華大使胡安・卡洛斯・卡普納伊（Juan Carlos Capunay）說，除了墨西哥，「對拉丁美洲來說，最重要的商業、經濟和技術聯繫肯定是中國，中國是這個地區的最大貿易夥伴，遠遠高於美國。」
他還補充說，在政治上拉丁美洲仍然與美國保持著更多的一致。
根據現有的數據，除去墨西哥，去（2021）年拉美各國和中國之間的進出口貿易總額達到近2470億美元，遠遠高於與美國之間的1740億美元。路透社未能取得拉美所有國家去年的貿易數據，但是數據缺失的這些國家對華和對美的貿易較為平衡。
墨西哥去年與美國的貿易總量為6070億美元，高於2015年的4960億美元。去年墨西哥與中國的貿易額達到1100億美元，高於6年前的750億美元左右。
美國白宮和國務院都沒有回應路透社發出的相關問詢。
美國政府官員表示，拜登總統將在本週舉行的美洲峰會上宣佈一項西半球國家間的經濟夥伴計劃。這項計劃的重點是以現有貿易協定為基礎促進經濟復甦。路透社指出，這一計劃顯然是想制衡中國的影響力。
這個被稱為「美洲經濟繁榮夥伴關係」（Americas Partnership for Economic Prosperity）的計劃將涵蓋五個領域，包括動員投資、重振機構（美洲開發銀行）、清潔能源就業、彈性供應鏈和可持續貿易。
但這一計劃很可能在美國國內受到保護主義的抵制，同時還需回答，如何讓拉美地區差別甚大的經濟體共同實現這些目標的問題。
「吃敗仗」
訪問過拉美國家的拜登的助手試圖說服合作夥伴，華盛頓是一個更可靠、更透明的商業夥伴。美國公開指責中國以投資為名為各國製造「債務陷阱」。
但一位不願透露姓名的美國官員承認，華盛頓正面臨一個艱難的挑戰。他說：「只要中國準備好把現金放在桌子上，我們似乎就在打一場敗仗。」
如果將美墨之間巨大的貿易量計算在內，美國在同拉美國家的貿易關係中仍處於領先地位，但這掩蓋了該地區一個更廣泛的趨勢，也就是中國製造的商品正在奪取優勢，北京從拉美地區大量買進大豆、玉米和銅。
中國在阿根廷以及銅礦資源豐富的智利和秘魯都在擴大優勢。即便是在被極右翼總統博索納羅懷疑中國商業利益影響過大的巴西，中國同樣取得巨大進展。
BMJ Consultores Associados公司巴西分部的巴萊爾（Welber Barral）說，中國經常在運輸和基礎設施方面進行投資，這有助於糧食和金屬方面的貿易交易。與此同時拉美各國政府經常感到美國只是在說空話。
他說：「拉美各國政府抱怨，（美國）說了那麼多，但最後錢在哪裡？」
在洛杉磯主辦的美洲峰會被看作是美國對抗中國的一個核心平台。由於拜登未邀請獨裁國家尼加拉瓜、委內瑞拉和古巴領導人參加今（2022）年的會議，結果引發墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）在內的拉美多國領導人公開抵制。
前白宮官員、現在智庫美洲委員會擔任副主席的法恩斯沃斯（Eric Farnsworth）說，美國國內事務議題和烏克蘭戰爭使得拜登的注意力放在了其他地方。
他說：「（美洲）峰會是解決問題的一部分，但是還需要拿具體的東西出來。」
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
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