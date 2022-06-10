全球獨有減排方法：紐西蘭推動對牛羊打嗝課稅，減少甲烷打造永續農業
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為應對牛、羊打嗝製造過多甲烷，紐西蘭本週祭出一項新計畫，決定要對農業碳排放進行課稅。紐西蘭氣候變遷部長表示，為了減少甲烷被排放到大氣中的數量，擁有一個有效的農業碳排定價體系統，將對實現減排目標發揮關鍵作用。
溫室氣體的增加一直是全球暖化議題中眾所皆知的問題。《NPR》報導，光是牛群排放的溫室氣體就佔據全世界總量大約40%。身為畜牧大國的紐西蘭本週則是祭出一項新計畫，決定要對農業碳排放進行課稅，以解決國內最大溫室氣體來源之一，也就是牛和羊打嗝產生的甲烷。
該國環境部表示，此次計畫將使紐西蘭成為第一個要求農民為牲畜碳排放支付費用的農業出口大國。根據《路透社》，紐西蘭境內目前大約有1000萬頭牛以及2600萬隻羊，遠遠超當地500萬人口。
目前，紐西蘭的溫室氣體排放總量有將近一半來自於農業，其主要成分為甲烷。然而，過去農業產生的碳排卻未被納入該國碳交易計畫中，引發各界批評當局未能實現阻止全球暖化承諾。
「我們急切地需要削減所有經濟部門製造的溫室氣體，其中包含農業。」紐西蘭氣候變遷部長肖（James Shaw）在聲明中說道。「毫無疑問，我們需要減少被排放到大氣中的甲烷數量，而擁有一個有效的農業碳排定價體系統，將在紐西蘭實現減排目標的過程中發揮關鍵作用。」
根據紐西蘭政府和農業代表們共同制定的草案，自2025年起，農民必須為牲畜排放的氣體付費，而且這些氣體將會依照在大氣中停留時間的長短分開定價。
這項計畫也透過獎勵措施，希望有更多農民在動物的飼料中放入可以減少氣體排放的膳食補充劑，同時也鼓勵農民在自家農場種植樹木以抵銷碳排放量。此外，透過計畫獲得的稅收也將投入農業研究、開發以及諮詢等方面，回饋農民。
紐西蘭農民聯合會全國主席霍加德（Andrew Hoggard ）向《BBC》表示他贊同這項計畫，並表示多年來農民一直與政府和其他組織合作，以尋求一個不會讓紐西蘭農業停擺的方法，過去雙方也已經簽屬許多讓大家都滿意的協議。
紐西蘭當前的目標是在2050年前，將農業產生的甲烷排放量減少24%到27%。而這次針對牛、羊打嗝課稅的計畫預計在今（2022）年12月敲定。
農業部長奧康納（Damien O’Connor）表示，如何正確處理這個問題十分重要。他指出世界各地的客戶購買商品時，越來越看重產品是否具有永續性。因此，紐西蘭如果能確實做到這一點，並持續準備應對全球暖化的永續農業系統，就有可能獲得真正的競爭優勢。
新聞來源
- New Zealand to price sheep and cow burps to cut greenhouse gases（Reuters）
- Climate change: New Zealand's plan to tax cow and sheep burps（BBC）
- New Zealand announces world-first plan to tax cow and sheep burps（NPR）
- Government Welcomes Progress On Agricultural Climate Action（SCOOP Parliament）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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