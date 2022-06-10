新加坡女警員控訴在職期間遭不平等待遇，警方否認歧視孕婦指控

新加坡一名女警雷瑪．拉齊夫（Reema Razif）7日在臉書發布一則貼文，控訴自己在新加坡警察部隊（Singapore Police Force, SPF）工作期間遭遇的不平等待遇。新加坡警方澄清，他們並沒有針對任何人，也反對任何職場歧視行為。

「他們說我『因為懷孕』而表現欠佳，在產假期間也要求我參與一些活動。這些是我無法認同的。」32歲的雷瑪，在貼文中分享自己在4次懷孕中，有兩次在工作中途穿著制服到醫院生產。她聲稱，懷孕期間她也自願為同事搬運重物、犧牲用餐時間，但都不足以視為「表現好」的員工。

2020年，雷瑪曾上傳一張身穿警服、站在警車前的懷孕照，意外在社群媒體上瘋傳。這件事情令她被上司譴責，警告她切勿在媒體社群作類似的曝光。雷瑪在職11年，於今年5月初鼓起勇氣離職。這一離開，她更發現自己在警局「可有可無」的地位，「我在工作最後一天沒有收到任何告別祝福。」

雷瑪在受《海峽時報》採訪時表示，她只有一次在2015年陞遷為警官，因此質疑身邊的學弟妹為何陞遷比她更快。2019年，她的年度績效評分從B等級降至C等級。當雷瑪詢問上司原因時，得到的回覆是「因為你懷孕了」。

雷瑪說明，她在懷孕期間仍然擔任疫情前線工作人員，但都不被重視。她也發現，她在懷胎期間都會被分配行政工作如軍械崗位執勤，而不是例行的巡邏工作。雷瑪的貼文在廣受討論之後，她對媒體坦承，有許多共同經驗的女性聯繫她，因此她希望透過分享自身經驗，讓職場上的孕婦得到更多重視與認同。

雷瑪補充，「我沒有刻意針對任何機構，只是分享我的個人經驗。」她目前是一名全職家庭主婦，她表示日後會找工作來幫補家用，減輕丈夫的負擔。

新加坡警察部隊（SPF）的回應

新加坡警方在雷瑪發表貼文隔天也出面澄清，警方不但沒有針對懷孕警員，更會為她們安排適當的工作。警方表示，雷瑪2016年至2021年懷孕時期都被分配輕鬆、活動量少的工作，有薪產假期間也沒有要求她上班。警方也指出，雷瑪工作期間獲得的績效等級與其他同事相似。

至於2020年雷瑪被瘋傳有關警察工作的貼文，警方表示：「現有公共部門規定，警官在未經允許之下，不得對工作機構及政策有關的問題進行公開評論。雷瑪沒有事先徵求同意，因此被上司譴責，但她並沒有因此事件受到懲罰。」

警方貼文底下的留言中，一名網友寫道：「警方的回應很好，若警方公布他們進行了那些調查確保雷瑪沒有受到不平等待遇，會是更恰當的處理方式。」婦女行動與研究協會代表阿普爾瓦．舒克拉（Apoorva Shukla）也在《海峽時報》發表文章，該協會發現不同職場上對孕婦都存在著不約而同的待遇。

Maternity discrimination can happen at recruitment, writes Apoorva Shukla. Some women "find their job offers are rescinded after informing their prospective employers of their pregnancy". For others it's couched as "concern for [their] health". Her letter: https://t.co/WpSYTHN6ou — AWARE Singapore (@awarenews) June 3, 2022

「上司會以『為了健康著想』包裝對孕婦的歧視，就算在孕婦可以工作的情況下，上司也會強行減低孕婦工作時數，讓懷孕的女性們無法達到績效及賺取薪資。」舒克拉也指出，反歧視法是在新加坡婦女發展白皮書上一大亮點，法案加強現有的「職場三方聯盟指南（Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices, TAFEP）」，是新加坡邁向職場平等的一步。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒