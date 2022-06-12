中國解封復產、33項穩經濟措施出爐，基本面是否有望落底回升？
我們想讓你知道的是
中國清零政策不僅讓生產出現停滯，也大幅衝擊內需消費動能，而為了穩住今年的經濟增速，政府於5月開始密集宣布加碼政策。
中國疫情逐漸走緩，6月後將以上海為首正式邁向解封復產，近日觀察政府積極宣布加碼刺激政策，中國的經濟底部是否已浮現？本文將帶你展望中國復甦進程。
今年穩經濟基調下，一系列財政及貨幣政策密集出籠
今（2022）年3月起Omicron疫情於中國加速升溫，並以上海的傳播範圍及感染人數最多最廣，上海政府為了壓抑疫情，實施了長達3個月的全域靜態管理，導致許多工廠不得已停工，物流管理也帶給供應鏈更多壓力。
而清零政策不僅讓生產出現停滯，也大幅衝擊內需消費動能，4月月中數據除了固定投資有政策所支撐，其他項目均出現重摔，包括社零銷售年減-11.1％（前-3.5％）、出口年增3.9％（前14.7％）、工業生產年減-2.9％（前5％）。就業市場也進一步惡化，31大城失業率和16～24歲青年失業率雙雙創2020年以來的最高，達6.7％（前 6％）和18.2％（前16％）。
而為了穩住今年的經濟增速，政府於5月開始密集宣布加碼政策：
1. 財政政策一籃子措施出台
5月23日中國國務院總理李克強召開國常會，並提出6大面向33項措施的穩經濟一籃子措施，領域包括財政、金融、供應鏈、消費投資、能源安全及基本民生，甚至在兩天後罕見召集10萬多名幹部召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，也顯示中國目前經濟問題的刻不容緩。主要措施包括：
- 針對特困行業：將兩會原本設定的2.5兆退稅規模增加至2.64兆，並擴大到更多特困行業；對特困行業緩徵社保費，以緩解中小微企業的資金壓力；面對快速惡化的就業環境將提供企業更多擴崗補助，放緩對平台企業的整頓動作並支持合法合規境內外上市。
- 針對復工復產：取消低風險地區通行限制及不合理收費，保障快遞物流、航空、公路的恢復。
- 針對內需消費：將放寬汽車限購並減少乘用車的購置稅600億的規模，工信部也在27日表示將有新一輪的新能源汽車下鄉活動，後續包括上海、湖北、深圳、山東等約20地發布購買汽車獎勵政策。另外，針對持續轉弱的房市要求各地要因城施策支持住房需求，包括調高最高貸款額度、降低首付比例、提高住房公積金貸款額度等。
- 針對投資：啟動新一輪水利、公路、鐵路等建設，並持續推動新型基礎建設。
2. 貨幣政策持續降息降準
今年4、5月人行相繼降準1碼並調降5年LPR利率後，總計自去年7月開始已經實施了三次降準及三次降息。而人行及銀保監會於23日主持召開金融機構貨幣信貸形勢分析會，針對本次對經濟的情勢相較去年8月和12月的兩次更加嚴峻，特別要求加大實體經濟支持力度，全力以赴穩住經濟基本盤，人行必須主動作為，引導支持金融機構加大貸款投放，降低融資成本等。
甚至，在5月26日人行印發的《關於推動建立金融服務小微企業敢貸願貸能貸會貸長效機制的通知》中提到，發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，用好降準、再貸款、再貼現、普惠小微貸款支持工具等，暗示未來可能再次降準的動作。
中國落底有望？回顧歷史上的政策效果
在貨幣政策連續寬鬆之下，中國信貸脈衝已於去年10月落底，然中國經濟數據卻到今年Q2持續下行，股市和房市仍持續下探，整體經濟落底時程大幅落後信貸週期。M平方也於過去報告中指出，中國經濟的緩慢托底時程，主要因當前流動性無法妥善傳遞，整體家計及企業信心仍低迷。
不過在本月一系列穩經濟政策出台後，不論是財政政策或貨幣政策，中國政府都給出明顯的「穩增長」信號，主要目的也是想透過更多的政策來穩定目前不足的市場信心和企業情緒，後續的政策是否能有效傳導也將是基本面進一步修復、經濟落底的關鍵。
而中國經濟的動能恢復，我們認為重點為內需產業，主要因固定投資在中國政府積極發債並加快基礎建設下相對有撐，內需消費能否在後續出現有效傳導則扮演重要角色。從歷史來看，當中國經濟失速時，政府通常偏好鼓勵汽車、家電等大宗消費，作為有效地刺激手段，從2008年以來，中國曾有三輪對車市較大的刺激動作：
- 2009年～2010年：為了因應金融海嘯的衝擊，中國除了提出熟知的四兆計畫外，對汽車行業也實施汽車下鄉來拉動消費，主要對1.3公升以下排量的微型客車及農民報廢換購的輕型載貨車進行財政補貼。
- 2015年～2017年：中國因產能過剩及陸股崩盤衝擊經濟繼續失速向下，財政部及國稅總局聯合提出減半購置1.6公升以下排量乘用車的稅收至5％。
- 2019年～2021年：中美貿易戰的關稅衝擊下，中國的經濟再次走緩，年初時政府再次出動汽車下鄉，於下半年多地開始取消限購政策，卻遭逢2020年新冠疫情衝擊，於是將本來該在2020年取消的新能源車補貼再度延長至2022年，平緩補貼退坡力度和節奏，並於2020年下半年推出新能源車下鄉政策。
從下圖中可看到，刺激政策下放後，後續的汽車消費確實都有不錯的增速回升，而作為社會零售銷售中最大占比（2021年約10％）的汽車零售，對於消費也將會有支撐動能，同時帶動製造業景氣回升。
政策面開始轉向較為積極的挹注後，當前政策傳導上最主要的不確定性仍是在「疫情」和「封城」，也導致今年即使房地產調控逐漸降溫、貨幣政策持續寬鬆下，房地產的銷售依然持續走弱，汽車生產受限於供應鏈瓶頸及缺料也將影響到政策的效果。因此，觀察疫情及封城的進程也是目前的關鍵。
疫情開始緩解帶動生產端復甦，後續關注房地產及就業
5月中旬以來，中國境內的新增確診案例已明顯的下滑至500例以下，截至5月28日的中高風險地區城市數量剩5個，低風險的城市數量剩16個，約占比全國GDP 19％，且前陣子疫情較嚴重的上海和北京均已宣布社會面清零，並開始逐步解封，上海也將在6月1日開始全面恢復正常生產生活，也就是說疫情對於經濟的衝擊將會進一步減少。
從高頻數據來觀察目前的復甦狀況：
- 需求面減幅縮小，但仍偏弱勢：截至5月20日當週30大中城市商品房銷售面積年減-45.3％（前週-46.3％）、電影的票房收入及觀影人次年減-84.1％（前週-81.31％）、-82.4％（前週-79.85％）仍處弱勢，而汽車批發及零售則年減-22.7％（前週-45.7％）和-16.1％（前週-34.1％），回升的幅度較為明顯。
- 復工下上游原物料需求增加，但下游需求較不足：5月下半旬以來CRB工業原材料指數續跌-1.3％，水泥價格指數下跌-6.5％、鋼胚／熱軋鋼板／冷軋鋼板均續跌-2.8％／-1.7％／-1.8％。，不過上游動力煤期貨上漲3.4％，鐵礦砂上漲3.5％。
- 物流恢復後，出口部份改善：5月以來，中國全國及上海出口集裝箱運價指數分別上漲3％及0％，沿岸主要樞紐港口貨物吞吐量年增加速至2.2％。
整體而言，在政策出台以及上海逐步解封之下，高頻數據開始由生產端出現小幅好轉，另外最新公布的5月官方製造業PMI及服務業PMI雖仍維持在榮枯線下，但均出現明顯改善，分別上升至49.6（前47.4）和47.8（前41.9），製造業的新訂單及生產指數也有明顯回升至48.2（前42.6）和49.7（前44.4）。
不過相較之下，從業人員指數的升幅相對較少，僅上升至47.6（前47.2），非製造業的從業人員甚至繼續滑落至45.3（前45.4），顯示目前雖然疫情正在好轉，但企業對經濟的展望仍相對保守，在節省支出的考量下僱傭相對謹慎，而就業市場的復甦也將影響到後續內需消費的復甦進度。此外，與房市相關的建築業PMI仍繼續放緩至52.2（前52.7），顯示寬鬆政策與對房地產的托底效果還沒有顯現。
- 【限量體驗帳號】立即免費獲得14天MM PRO會員資格
- 【更多觀點】中國解封如何影響全球經濟？在6月11日（六）「全球總經影響力論壇」完整解析 ▶ 立即報名
本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此
延伸閱讀
- 中國經濟走弱波及全球，高盛：美元被大幅高估18%，一旦美國經濟衰退將前景黯淡
- 上海解封在即，港外塞了130艘船等待靠岸，下半年經濟前景不佳、運價恐驟降
- 上海達成「社會面清零」拚6月解封，中國農村禁止春耕引發糧食安全疑慮
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。