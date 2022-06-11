前進烏克蘭記者側記：每個受訪的烏克蘭人都是同仇敵愾、誓不屈服，堅定支持「去俄國化」
我們想讓你知道的是
「什麼？你要去烏克蘭？不會吧！」這是朋友聽到消息後的第一個反應。但身為記者，不是哪裡有危險就往哪裡去嗎？因此接到主任電話詢問出差意願，我只猶豫了一秒就答應了。
（中央社）中央社在5月指派兩名駐外特派前往烏克蘭，採訪俄烏戰爭爆發約3個月之後的情勢與影響。由於戰爭仍在持續，且台烏關係並不密切，能否成行存有變數，但記者做足功課，憑一己之力先後申請到採訪許可與簽證，並完成採訪任務，於6月3日烏克蘭遭全面入侵100天之際推出系列報導。
以下依序是中央社駐伊斯坦堡記者鍾佑貞與駐新德里記者林行健的採訪心得：
鍾佑貞
俄軍在2月24日入侵烏克蘭之後，大批西方媒體每天從烏克蘭發出報導，對於戰事爆發超過三個月才實地採訪的我們來說，重點是讓報導的內容與外媒有所區隔，盡可能驗證有些我們已經知道的新聞，同時避免煽情，用台灣讀者的觀點，報導這次衝擊烏克蘭數千萬人口乃至全球各國的重大歷史事件。
台灣與烏克蘭沒有正式關係，甚至民間往來在過去也不頻繁，中央社記者要在戰時前往烏克蘭採訪有許多不確定性，包括可否取得簽證、簽證到手之後能否順利入境、入境之後採訪是否受限等等。考量層層難關，一開始對這次的任務感到忐忑不安。
出發前夕，聽聞有台灣同業即使取得烏克蘭軍方發給的採訪許可，卻仍無法拿到簽證，焦慮感大增。5月24日上午10時30分，向烏克蘭駐波蘭盧布林領事館遞件後，領務人員檢視護照一會，手指護照上的「台灣」字樣說：「我們不發簽證給這個地方。」
烏克蘭領事館申辦簽證，有驚無險的一整天
但烏克蘭駐土耳其大使館對我申請前往採訪非但沒有異議，還同意代為聯繫駐盧布林的總領事館，只是大使館依烏克蘭政府規定，不能核發簽證給記者。我向領務人員出示前幾天與總領事詢問簽證所需文件的往來訊息，他端詳內容後離開座位，接著就是等待。我心想要嘛可以進到烏克蘭採訪，要嘛就只能寫一篇「盧布林一日見聞」交稿。
到了下午4時，領事人員還在一一檢查我護照上的出入境紀錄，然後問我：「你去過俄羅斯及亞美尼亞，目的是？」事前已聽說有人因進出俄羅斯的紀錄被發現而遭到烏克蘭當局質問，因此被問到這個問題時並不驚訝，但還是不免緊張。我是在2018年到俄國，在那之前三年去過亞美尼亞，都是自助旅行。
經過一番折騰，護照上最終蓋上可在60天內多次入境烏克蘭的簽證。我們兩人在黃昏時分，興奮地拿著簽證頁在領事館門口拍照。我到波蘭才一天多，行健是今天才到盧布林，雖然有些細節不足為外人道，但事情進展超乎我們想像的快速。
我們隔天就從盧布林搭巴士前往基輔，車程要11個多小時，我們兩個是車上唯一的亞洲面孔，一路上只聽到偶爾有人低聲交談。我們要去採訪時，每天回國的烏克蘭人超過離境避難的人數，也許因為這樣，當巴士通過邊界進入烏克蘭，邊境警察現身，車上響起一片歡呼，氣氛頓時輕鬆不少。巴士離基輔越近，乘客臉上越多顯現笑容。
若非道路上有水泥掩體、路障，首都近郊有焦黑被毀的商場，基輔人的生活表面看來已經恢復正常。外人很難想像才幾個星期以前，俄軍坦克和部隊就在首都的外圍肆虐，基輔本身也岌岌可危。記者詢問一名少女市區搭車地點，少女馬上拿起手機幫忙叫車，一邊揚起下巴指指記者身上配掛的採訪證，「車三分鐘後到，烏克蘭需要你們。」
面對戰爭衝擊，似乎每個力求過正常生活的烏克蘭人都有難掩、外人無法想像的痛楚。協助叫車的少女名叫莉薩（Liza），是21歲的大學生，基輔首度響起空襲警報的當天，她急忙躲進地鐵站。她說，如今她再次搭乘地鐵時，才發現恐懼襲來，好像要跨出腳步上車都感覺困難。
另一位基輔市民歐莎娜（Oksana）頭戴棒球帽，起初在接受採訪時神情漠然，但講到親友仍在俄軍占領及破壞地區時，突然情緒潰堤，在街上頻頻拭淚，好像好久找不到人可以傾訴一樣。
在記者到訪的前幾天，東部第一大城哈爾科夫（Kharkiv）剛遭到俄軍轟炸，城內不時響起空襲警報，街道冷清，除了軍人、記者及陪同的本地翻譯之外，少見行人。在哈爾科夫市區見到一棟半毀坍塌的建築，那是個左側柱體被炸到焦黑、已經人去樓空的行政大樓，記者立刻拿攝影機錄下影片。回飯店剪輯影片時，才發現畫面晃得嚴重，或許戰爭的殘酷暴力透過影像轟然來襲，在拍攝當下，雙手顫抖不已。
記者離去，烏克蘭人民繼續面對戰火威脅
隔日見一名40出頭的女子從地鐵站內的帳篷走出，用手簡單梳理頭髮，背上側肩皮包往出口而去。如果不是在地鐵站另一頭拍攝市景，根本不會料到眼前這位裝束整齊的女子夜宿地鐵。「她家怎麼了？」這成為離開哈爾科夫前，懸在心頭的疑問。
結束報導返回土耳其駐地後，手機傳來俄軍飛彈攻擊基輔的消息，所有受訪對象的名字在腦海中跑過一輪，希望他們都安然無恙。記者結束採訪任務就離開，烏克蘭人民則每日每夜仍要面對已深入生活隙縫的戰火硝煙，或許這是此行讓人最難受的體驗。
有別於來時沿路陰雨，出烏克蘭時豔陽高照，但願它預示戰爭將會早日結束，路上掩體不再，為誤導俄軍而以黑漆塗抹的路名重現，離散家人終能團圓。此時此刻，無懼就是最大勝利。
林行健
「什麼？你要去烏克蘭？不會吧！」這是朋友聽到消息後的第一個反應。但身為記者，不是哪裡有危險就往哪裡去嗎？因此接到主任電話詢問出差意願，我只猶豫了一秒就答應了。與其說是「猶豫」，不如說是「愣」了一秒：「烏克蘭？有沒有聽錯？」
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
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台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。