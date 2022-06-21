《故宮研究員帶你看懂中國名畫》：韓熙載是誰？為什麼李後主要三個宮廷畫家去畫他的夜生活？

文：余輝

顧閎中是誰？

顧閎中，江南人，南唐李後主朝（961 年∼ 975 年）的待詔，是宮廷畫家裡的最高職位。他擅長畫人物，特別長於強記默畫，十分生動寫實。

他因為畫〈韓熙載夜宴圖〉（圖6-1）而名垂青史，雖然其他人也畫過，從歷史上看，還是他畫的最出名。

當時畫過〈韓熙載夜宴圖〉的還有兩個人，一位是顧閎中的畫院同僚周文矩，他也是待詔，我們在前面說過，他善畫人物、仕女，也曾奉旨去韓宅察看，回來畫成〈韓熙載夜宴圖〉。還有一位是顧大中，與顧閎中是同一個地方來的，他可能是顧閎中的「族屬」，曾繪〈韓熙載縱樂圖〉。

Photo Credit: 北京故宮博物院藏 圖6-1-1 五代南唐 顧閎中〈韓熙載夜宴圖〉卷（傳）

Photo Credit: 北京故宮博物院藏 圖6-1-2 五代南唐 顧閎中〈韓熙載夜宴圖〉卷（傳）

我們知道，宮廷畫家都是在宮裡畫帝后肖像、皇家生活，或者奉旨畫山水、花鳥屏風什麼的，一般不會去大臣家裡畫他們的生活，大臣也不會雇宮廷畫家到自己家裡來作畫，那為何一下子有三個宮廷畫家都專門去畫韓熙載的夜宴活動呢？那是韓熙載被南唐後主李煜盯上了，是李後主責令他們去畫的。

韓熙載又是誰？

韓熙載身世複雜，韓熙載（902 年∼ 970 年）字叔言，北海（今山東濰坊）人，出身官宦之家，後唐同光年間（923 年∼ 926 年）考中進士，他的父親韓光嗣在宮鬥中被後唐明宗所殺。926 年，韓熙載怕遭到追殺，南逃投奔了吳國。937 年，李昪滅了吳國，建立南唐政權，南唐任用了韓熙載，他連仕李家三朝，官至史館修撰兼太常博士。

韓熙載生性耿直，好抨擊時政，在漸趨衰退的南唐社會裡，始終保持著清醒的頭腦，因而他的建議常與李家朝廷相悖，其矛盾的主因是要不要北伐、什麼時候北伐。南唐前期，社會經濟處於上升期，942年，北方後晉石敬瑭卒，契丹人於946 年攻破都城開封，中原大亂。韓熙載趕緊上書李璟，力主乘機北伐，但遭到了冷遇。

韓熙載曾對好友說：「江南若用我為相，必將長驅以定中原。」可南唐官場對從北邊過來的人總有幾分猜疑，令韓熙載很喪氣。然而當北周成為強敵之時，李璟卻不顧韓熙載的勸阻，發兵北進，不僅敗北，而且淪喪14個州，南唐處於苟延殘喘之中。

李煜登基後，想任用韓熙載為相，挽回南唐的敗局。韓熙載深知北宋太祖趙匡胤能力很大，見識不一般，在即將亡國之際，如果自己出來任職宰相，顯然會落下「亡國之相」的千古罵名。但他又不能違抗君命，那怎麼辦呢？他晚上邀集了一群社會賢達和男男女女到家裡舉辦宴會，通宵達旦，以自我放縱的生活方式，讓李煜放棄任用自己為宰相的念頭。

韓熙載這個期間的夜生活傳到了李煜的耳朵裡，他派宮廷畫家顧閎中在晚上悄悄地到韓熙載的官邸去觀察他放縱的程度，還有周文矩、顧大中。因為韓熙載夜宴是一連許多天，有意者可以隨意出入，畫家們到韓熙載家裡，是悄悄地去看，很可能是各去各的，回來背靠背，各畫一幅以韓熙載夜宴為題材的長卷。

顧閎中憑藉他默畫的功力，回去後繪成此圖，看來這次是顧閎中畫得最好，後來只要一提到顧閎中，就是〈韓熙載夜宴圖〉，而周文矩和顧大中畫的韓熙載夜宴早已經失傳了。元初，鑑賞家湯垕在江南曾見有兩件周文矩畫韓熙載夜宴的本子，之後就不再見有記錄了。

李煜要透過圖畫來勸誡韓熙載收斂，唐代宮廷就已有利用繪畫來勸誡大臣的事例。他將顧閎中畫好的〈韓熙載夜宴圖〉給他看，意思是看看你都鬧成這個樣子，太不像話了！要知道，李煜不喜歡下臣這種毫無節制的放縱生活，他平時的生活是天天念經、寫字、畫畫、吟詩、填詞，在重聲色、求驕奢方面已經不及韓熙載了。

975年，金陵被北宋攻破，宋軍抓到了李後主，他還在那裡念經呢！宋軍扒光了他的上半身，用一根繩子捆走押到了開封，這在古代是極其羞辱的事情。

韓熙載看了看畫中的自己，視之漠然。李煜拿他沒辦法，只好打消了任用他為宰相的念頭。不過，韓熙載這麼做，也是挺燒錢的。他平素蓄姬養妾竟達40多人，很快也就虧空了，姬妾們紛紛離他而去，他不得不穿著丐裝，彈著獨弦琴，敲開她們的大門，祈求「贍養」，最後在憂鬱和困頓中死於970 年，距南唐滅亡還有6年。

他死的時候，家人連口棺材都買不起，於是，李煜付了棺材錢，賜葬於雨花臺梅崗，旁邊是東晉著名的大臣謝安墓，追封韓熙載為右僕射兼平章事，死了還是給他一個宰相的名頭，還令南唐著名文士徐鉉為他撰寫墓誌銘，徐鍇收集了他的遺稿，編集成冊。

在將歷史人物和背景弄清楚後，我們再欣賞這幅畫，就更容易深入一些。

書籍介紹

本文摘錄自《故宮研究員帶你看懂中國名畫》，高寶出版

作者：余輝

「現在，我也懂得看畫了！」擁有30年資歷的故宮書畫研究員，打破中國畫就是山水畫的刻板印象，用簡單、有趣的方式，帶你輕鬆看懂千古名畫，解開畫中不為人知的祕密！

豆瓣超高評分8.9分，廣大網友一致鑑賞好評：「藝術其實沒有那麼深奧，原來中國畫這麼有趣！」

「這裡的每一幅畫，我都與他們親密接觸過。」－－故宫博物院資深書畫研究館員 余輝

在故宮工作，與各朝代畫卷朝夕相處了30年的余輝教授，發現來參觀故宮的遊客難免會遇到這種情況：在看畫時，不知道從哪裡開始看起，只能呆呆地讀著簡介、對照畫卷，看完了也似懂非懂……為了能讓大家看懂中國畫究竟在畫什麼，作者希望用通俗易懂的解說方式，帶領大家探索畫中的每一個神祕細節，看到中國名畫豐富多彩的一面：