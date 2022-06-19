《0〜3歲全方位育兒聖經》：如何訓練孩子戒尿布、上廁所？想生第二胎該考慮哪些事？
我們想讓你知道的是
孩子滿1歲以後，或許會開始思考關於第2胎的問題，像是「如果有第2胎會是什麼情況呢？」、「想幫這孩子生個弟弟或妹妹」。儘管知道並非想生就能如願，但通常還是會很想知道歲數差多少比較好帶、老大的心情又是如何這些問題。
文：土屋惠司
試著訓練上廁所
孩子戒尿布的時期因人而異，但一歲半左右就可以開始訓練上廁所了。進入這個月齡，孩子已經能理解語言、會獨自走路，自己也逐漸了解到膀胱積存尿液的感覺以及尿尿這件事。
開始訓練的最佳時機是孩子自己開始對廁所感興趣，或是會告知自己尿尿了的時候。只不過進展一直不順利時，強迫是大忌。這個時候就等到兩歲過後左右，會用語言表達「尿尿、出來了」再開始也不遲。
上廁所訓練開始時期確認清單
下列項目全都符合的話就是可以開始訓練上廁所的跡象。
- 每次尿尿的間隔達兩小時以上
- 知道尿尿的感覺
- 能獨自走路
- 會用語言（噓噓了）或肢體動作（按壓褲襠處）表達尿尿了
戒尿布的流程
首先，從示範廁所的使用方法開始。要讓孩子有「尿尿要在廁所尿」這個概念。
關於上廁所訓練的在意事項Q＆A
戒尿布〈晚上時〉：晚上包尿布是很難戒的。膀胱的容量以及減少尿量的抗利尿激素分泌如果還未健全，晚上就會尿床。而半夜特地把孩子吵起來去廁所，會造成孩子的壓力。在身體機能尚未健全之前，建議晚上還是要包尿布。
戒尿布〈大便時〉：排便的頻率因人而異。首先要確認孩子的步調，接著是確認解便時的肢體動作。了解以後，就試著邀孩子去廁所。大便比起尿尿是更加敏感的行為，因此有時候如果不是令人安心的狀況就大不出來，強迫的話有可能造成便祕。
Q. 邀孩子來廁所卻很抗拒不願意來
A. 運用巧思營造成愉快的空間。
或許有些孩子對廁所的印象是「暗暗的、很小、很可怕」。可以放置喜歡的卡通人物玩具，或是去廁所就給貼紙作為獎勵，運用巧思把廁所營造為愉快的空間。
Q. 什麼時候要開始穿能察覺尿濕的學習褲？
A. 不用馬上穿學習褲也OK。
建議寶寶會在尿尿前表達要去廁所、不會尿在尿布上之後再開始穿學習褲。首先，不尿在尿布上、熟練地在廁所尿尿，累積這個經驗是最重要的。
Q. 有哪個季節是比較容易順利進行的呢？
A. 建議夏天。
由於夏天會流汗，使得尿尿的間隔拉長，因此比較建議夏天。夏天時衣服穿得比較少，所以衣服的穿脫比較輕鬆，再加上即使失敗了，洗滌的衣物容易乾也是一個優點。春、夏出生的孩子可以等到隔年的夏天再開始。
Q. 訓練便座跟輔助便座哪個比較好？
A. 建議選擇孩子喜歡的。
訓練便座腳能踏到地面，所以比較有安全感，也能自己確認尿出來的尿尿，會有成就感。輔助便座是安裝在馬桶上，因此清理起來比較輕鬆，但腳搆不到地面，孩子有可能感到不安。建議選擇孩子喜歡的。
Q. 不會表達要尿尿
A. 對自身感受還很模糊的時期。
要到兩、三歲以後才知道想尿尿的感覺，一歲六個月左右孩子還無法清晰感受自身，沒辦法清楚透過語言表達。建議媽媽或爸爸觀察孩子的狀態或表情後，主動問「要不要去廁所？」、「要噓噓嗎？」。
有考慮生第二胎嗎？
孩子滿一歲以後，或許會開始思考關於第二胎的問題，像是「如果有第二胎會是什麼情況呢？」、「想幫這孩子生個弟弟或妹妹」。儘管知道並非想生就能如願，但通常還是會很想知道歲數差多少比較好帶、老大的心情又是如何這些問題。
媽媽的身體和心情都準備OK了嗎？
要生產後隔多久再開始準備懷第二胎，其實並沒有標準答案。不妨等身體和心情兩者都準備好了以後，再來考慮備孕。
心情的準備：
心情上有餘裕嗎？即使身體已經準備好了，但初次育兒很耗費精力，有時媽媽的心情上還沒有充足的餘裕。等漸漸習慣了育兒生活、心有餘裕的時候比較好。此外，生活是不是都以孩子優先，而把和爸爸的溝通擺在後頭了呢？關於第二胎以及今後的事，不妨和爸爸討論過後再來考慮備孕。
身體的準備：
產後一個月是恢復期，剛生產完荷爾蒙很容易失調，身體的狀況也多半還沒調養好。即使馬上想要第二胎，還是建議產後一個月先靜養，等月經恢復、身體也比較穩定以後再來考慮備孕。
第二胎的時機和錢的問題
或許有些人想生第二胎，但又擔心錢的問題。雖然也視就讀的學校類型等等，不過從孩子到長大成人為止，一個人花費的金額在日本據說要3000萬日圓～6000萬日圓。聽到這個金額，可能會考慮第二胎還要不要生。不過，這並非指一次花這麼多錢，而是長期來看所花費的金額。如果有計畫性地準備，日常善加調度，應當足以應付。
此外，有老二的話，在孩子的花費上其實也有很多好處。不妨試著和家人好好商量、考慮看看。
年齡差距
大寶的心情關懷：對老大來說，老二的出生是人生中第一次面臨生活環境的變化。看到媽媽和爸爸疼愛著自己以外的弟弟或妹妹，便會感到不安或羨慕，心情也可能變得不穩定。依照不同的年齡差距，關懷老大的方法也各有不同。
- 差一歲，可能退化回嬰兒
孩子光是試著理解眼前的狀況就費盡心力了。突然出現弟弟或妹妹，感覺媽媽被搶走會讓他陷入恐慌。有可能會想喝母乳、模仿嬰兒，出現「退化」的行為。
對大寶的關懷：建議先滿足大寶的要求。
- 差兩歲：用語言表達
即使是兩歲仍舊無法清楚掌握狀況。如果老是說「你是哥哥（姊姊），所以等一下喔」，會讓孩子無理取鬧或是變得乖僻。建議用語言表達愛意，像是「最喜歡小〇了」，安撫孩子的情緒。
對大寶的關懷：是自我主張很強烈的時期，「寶寶在哭了可以等一下嗎？還是要跟媽媽一起去抱抱呢？」不妨讓孩子自己選擇，尊重他的主張。
- 差三歲：理解他
會自己做的事情變多，像是用餐、換衣服，也能理解自己當哥哥或姊姊了，但並不表示孩子能接受。不妨去理解孩子正在努力、正感到不安。
Tags：
迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
了解更多 UI 企業文化與產品研發思維：
Life at UI Taiwan Facebook | Life at UI Taiwan Youtube