《0〜3歲全方位育兒聖經》：如何訓練孩子戒尿布、上廁所？想生第二胎該考慮哪些事？

文：土屋惠司

試著訓練上廁所

孩子戒尿布的時期因人而異，但一歲半左右就可以開始訓練上廁所了。進入這個月齡，孩子已經能理解語言、會獨自走路，自己也逐漸了解到膀胱積存尿液的感覺以及尿尿這件事。

開始訓練的最佳時機是孩子自己開始對廁所感興趣，或是會告知自己尿尿了的時候。只不過進展一直不順利時，強迫是大忌。這個時候就等到兩歲過後左右，會用語言表達「尿尿、出來了」再開始也不遲。

上廁所訓練開始時期確認清單

下列項目全都符合的話就是可以開始訓練上廁所的跡象。

每次尿尿的間隔達兩小時以上

知道尿尿的感覺

能獨自走路

會用語言（噓噓了）或肢體動作（按壓褲襠處）表達尿尿了

戒尿布的流程

首先，從示範廁所的使用方法開始。要讓孩子有「尿尿要在廁所尿」這個概念。

Photo Credit: 台灣東販

關於上廁所訓練的在意事項Q＆A

戒尿布〈晚上時〉：晚上包尿布是很難戒的。膀胱的容量以及減少尿量的抗利尿激素分泌如果還未健全，晚上就會尿床。而半夜特地把孩子吵起來去廁所，會造成孩子的壓力。在身體機能尚未健全之前，建議晚上還是要包尿布。

戒尿布〈大便時〉：排便的頻率因人而異。首先要確認孩子的步調，接著是確認解便時的肢體動作。了解以後，就試著邀孩子去廁所。大便比起尿尿是更加敏感的行為，因此有時候如果不是令人安心的狀況就大不出來，強迫的話有可能造成便祕。

Q. 邀孩子來廁所卻很抗拒不願意來

A. 運用巧思營造成愉快的空間。

或許有些孩子對廁所的印象是「暗暗的、很小、很可怕」。可以放置喜歡的卡通人物玩具，或是去廁所就給貼紙作為獎勵，運用巧思把廁所營造為愉快的空間。

Q. 什麼時候要開始穿能察覺尿濕的學習褲？

A. 不用馬上穿學習褲也OK。

建議寶寶會在尿尿前表達要去廁所、不會尿在尿布上之後再開始穿學習褲。首先，不尿在尿布上、熟練地在廁所尿尿，累積這個經驗是最重要的。

Q. 有哪個季節是比較容易順利進行的呢？

A. 建議夏天。

由於夏天會流汗，使得尿尿的間隔拉長，因此比較建議夏天。夏天時衣服穿得比較少，所以衣服的穿脫比較輕鬆，再加上即使失敗了，洗滌的衣物容易乾也是一個優點。春、夏出生的孩子可以等到隔年的夏天再開始。

Q. 訓練便座跟輔助便座哪個比較好？

A. 建議選擇孩子喜歡的。

訓練便座腳能踏到地面，所以比較有安全感，也能自己確認尿出來的尿尿，會有成就感。輔助便座是安裝在馬桶上，因此清理起來比較輕鬆，但腳搆不到地面，孩子有可能感到不安。建議選擇孩子喜歡的。

Q. 不會表達要尿尿

A. 對自身感受還很模糊的時期。

要到兩、三歲以後才知道想尿尿的感覺，一歲六個月左右孩子還無法清晰感受自身，沒辦法清楚透過語言表達。建議媽媽或爸爸觀察孩子的狀態或表情後，主動問「要不要去廁所？」、「要噓噓嗎？」。

有考慮生第二胎嗎？

孩子滿一歲以後，或許會開始思考關於第二胎的問題，像是「如果有第二胎會是什麼情況呢？」、「想幫這孩子生個弟弟或妹妹」。儘管知道並非想生就能如願，但通常還是會很想知道歲數差多少比較好帶、老大的心情又是如何這些問題。

媽媽的身體和心情都準備OK了嗎？

要生產後隔多久再開始準備懷第二胎，其實並沒有標準答案。不妨等身體和心情兩者都準備好了以後，再來考慮備孕。

心情的準備：

心情上有餘裕嗎？即使身體已經準備好了，但初次育兒很耗費精力，有時媽媽的心情上還沒有充足的餘裕。等漸漸習慣了育兒生活、心有餘裕的時候比較好。此外，生活是不是都以孩子優先，而把和爸爸的溝通擺在後頭了呢？關於第二胎以及今後的事，不妨和爸爸討論過後再來考慮備孕。

身體的準備：

產後一個月是恢復期，剛生產完荷爾蒙很容易失調，身體的狀況也多半還沒調養好。即使馬上想要第二胎，還是建議產後一個月先靜養，等月經恢復、身體也比較穩定以後再來考慮備孕。

第二胎的時機和錢的問題

或許有些人想生第二胎，但又擔心錢的問題。雖然也視就讀的學校類型等等，不過從孩子到長大成人為止，一個人花費的金額在日本據說要3000萬日圓～6000萬日圓。聽到這個金額，可能會考慮第二胎還要不要生。不過，這並非指一次花這麼多錢，而是長期來看所花費的金額。如果有計畫性地準備，日常善加調度，應當足以應付。

此外，有老二的話，在孩子的花費上其實也有很多好處。不妨試著和家人好好商量、考慮看看。

Photo Credit: 台灣東販

年齡差距

大寶的心情關懷：對老大來說，老二的出生是人生中第一次面臨生活環境的變化。看到媽媽和爸爸疼愛著自己以外的弟弟或妹妹，便會感到不安或羨慕，心情也可能變得不穩定。依照不同的年齡差距，關懷老大的方法也各有不同。

差一歲，可能退化回嬰兒

孩子光是試著理解眼前的狀況就費盡心力了。突然出現弟弟或妹妹，感覺媽媽被搶走會讓他陷入恐慌。有可能會想喝母乳、模仿嬰兒，出現「退化」的行為。

對大寶的關懷：建議先滿足大寶的要求。

差兩歲：用語言表達

即使是兩歲仍舊無法清楚掌握狀況。如果老是說「你是哥哥（姊姊），所以等一下喔」，會讓孩子無理取鬧或是變得乖僻。建議用語言表達愛意，像是「最喜歡小〇了」，安撫孩子的情緒。

對大寶的關懷：是自我主張很強烈的時期，「寶寶在哭了可以等一下嗎？還是要跟媽媽一起去抱抱呢？」不妨讓孩子自己選擇，尊重他的主張。

差三歲：理解他

會自己做的事情變多，像是用餐、換衣服，也能理解自己當哥哥或姊姊了，但並不表示孩子能接受。不妨去理解孩子正在努力、正感到不安。