本土新增6萬8311例、死亡213例，出現第3例「MIS-C」確診幼童、生命跡象穩定仍在加護病房觀察

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增6萬8347例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬8311例本土個案及36例境外移入；另確診個案中新增213例死亡。

指揮中心表示，今日新增6萬8311例本土病例，為3萬1939例男性、3萬6332例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，各縣市個案分布如下所示：

指揮中心指出，今日新增213例本土病例死亡個案，為120例男性、93例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、135例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年5月8日至6月7日，死亡日期介於5月11日至6月8日。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，特殊重症今日新增1位「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C）的兒童個案，為南部1位6歲女童，本身沒有慢性病史，5月5日出現症狀經PCR檢驗確診，於5月13日順利解隔，後續精神活動力皆正常，唯有輕微咳嗽症狀。

羅一鈞說明，女童確診後第4週再次發燒到38.5度，6月2日因出現嘔吐、食慾跟活動力減退到醫院急診，因上述症狀收治住院觀察治療。經醫師檢驗發現女童的發炎指數升高，經過抗生素治療後病況未好轉，並出現腹痛、腹瀉、噁心、頭暈、兩側眼睛結膜紅，且口腔出現草莓舌，四肢末端浮腫、血壓偏低等症狀，經醫師診斷為MIS-C後轉入加護病房繼續治療。

羅一鈞表示，醫師給予女童注射免疫球蛋白、類固醇後退燒，經超音波檢查發現有輕微的冠狀動脈擴張，經治療後女童的血壓和其他生命徵象都恢復穩定，目前仍在加護病房觀察與治療。此位女童為台灣第3例MIS-C患者。

針對台灣整體疫情，陳時中表示目前為高原期稍微往下，全國的確診涵蓋率為11.69％。進一步看六都，北部三都（雙北、桃園）相對再往下降，南部三都（台中、台南、高雄）還在相對的高原期。

羅一鈞：台灣目前尚未驗出BA.4或BA.5變異株

針對英國目前Omicron亞變種BA.4和BA.5超越原先的BA.1和BA.2，羅一鈞說明BA.4和BA.5在歐美國家，占所有檢出個案數的比例確實上升。以英國為例，從5月底到6月初這週，BA.4佔所有個案比例為12%、BA.5佔比為18%。美國BA.4和BA.5佔所有檢出個案比例分別為5%和8%。

羅一鈞表示目前仍是以BA.2為大宗，目前有在傳言BA.5可能取代BA.2成為主流病毒株，但這仍有待觀察。

針對台灣變異株的情形，羅一鈞補充說明指揮中心自4月起至今累積檢驗了1058例，其中798例為本土個案、260例為境外移入，驗出BA.2的佔比為96%。羅一鈞表示，本土個案最後一例驗出BA.1的時間是4月21日，在此之後本土病例定序結果都是BA.2。

羅一鈞表示，境外移入、本土病例都尚無定序結果發現Omicron BA.4、BA.5變異株。

陳時中補充說明，昨日疫苗施打數量為9萬3046人次。第1劑疫苗涵蓋率90.79％、第2劑82.23％、追加劑67.44％。

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，為19例男性、17例女性；年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自美國（3例）、斯洛伐克（2例）、阿拉伯聯合大公國及泰國（各1例）移入，另29例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月9日。

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核稿編輯：楊士範