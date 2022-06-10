本土新增6萬8311例、死亡213例，出現第3例「MIS-C」確診幼童、生命跡象穩定仍在加護病房觀察
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針對台灣變異株的情形，羅一鈞補充說明指揮中心自4月起至今累積檢驗了1058例，其中798例為本土個案、260例為境外移入，驗出BA.2的佔比為96%。羅一鈞表示，本土個案最後一例驗出BA.1的時間是4月21日，在此之後本土病例定序結果都是BA.2。
中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增6萬8347例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬8311例本土個案及36例境外移入；另確診個案中新增213例死亡。
指揮中心表示，今日新增6萬8311例本土病例，為3萬1939例男性、3萬6332例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，各縣市個案分布如下所示：
指揮中心指出，今日新增213例本土病例死亡個案，為120例男性、93例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、135例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年5月8日至6月7日，死亡日期介於5月11日至6月8日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，特殊重症今日新增1位「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C）的兒童個案，為南部1位6歲女童，本身沒有慢性病史，5月5日出現症狀經PCR檢驗確診，於5月13日順利解隔，後續精神活動力皆正常，唯有輕微咳嗽症狀。
羅一鈞說明，女童確診後第4週再次發燒到38.5度，6月2日因出現嘔吐、食慾跟活動力減退到醫院急診，因上述症狀收治住院觀察治療。經醫師檢驗發現女童的發炎指數升高，經過抗生素治療後病況未好轉，並出現腹痛、腹瀉、噁心、頭暈、兩側眼睛結膜紅，且口腔出現草莓舌，四肢末端浮腫、血壓偏低等症狀，經醫師診斷為MIS-C後轉入加護病房繼續治療。
羅一鈞表示，醫師給予女童注射免疫球蛋白、類固醇後退燒，經超音波檢查發現有輕微的冠狀動脈擴張，經治療後女童的血壓和其他生命徵象都恢復穩定，目前仍在加護病房觀察與治療。此位女童為台灣第3例MIS-C患者。
針對台灣整體疫情，陳時中表示目前為高原期稍微往下，全國的確診涵蓋率為11.69％。進一步看六都，北部三都（雙北、桃園）相對再往下降，南部三都（台中、台南、高雄）還在相對的高原期。
羅一鈞：台灣目前尚未驗出BA.4或BA.5變異株
針對英國目前Omicron亞變種BA.4和BA.5超越原先的BA.1和BA.2，羅一鈞說明BA.4和BA.5在歐美國家，占所有檢出個案數的比例確實上升。以英國為例，從5月底到6月初這週，BA.4佔所有個案比例為12%、BA.5佔比為18%。美國BA.4和BA.5佔所有檢出個案比例分別為5%和8%。
羅一鈞表示目前仍是以BA.2為大宗，目前有在傳言BA.5可能取代BA.2成為主流病毒株，但這仍有待觀察。
針對台灣變異株的情形，羅一鈞補充說明指揮中心自4月起至今累積檢驗了1058例，其中798例為本土個案、260例為境外移入，驗出BA.2的佔比為96%。羅一鈞表示，本土個案最後一例驗出BA.1的時間是4月21日，在此之後本土病例定序結果都是BA.2。
羅一鈞表示，境外移入、本土病例都尚無定序結果發現Omicron BA.4、BA.5變異株。
陳時中補充說明，昨日疫苗施打數量為9萬3046人次。第1劑疫苗涵蓋率90.79％、第2劑82.23％、追加劑67.44％。
指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，為19例男性、17例女性；年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自美國（3例）、斯洛伐克（2例）、阿拉伯聯合大公國及泰國（各1例）移入，另29例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月9日。
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- 今日新增7萬2967例、死亡211例：全台感染比率達11.4%，中南部疫情仍在高原期，北北桃確診數下降中
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核稿編輯：楊士範
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
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