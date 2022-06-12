【專訪】《我有結婚病》作者陳又津：什麼樣的女性適合往結婚紅毯直奔而去？

文：愛麗絲

「朋友一邊哭訴一邊說：『哎，我大概是有結婚病吧！』」某個週間夜晚，陳又津的友人來訪家中，隨口蹦出的這句話，成了陳又津這回新作品《我有結婚病》的靈感來源之一。

當時友人細數算命的說自己有幫夫運、她經濟獨立也願意付出，但男友就是不肯和她結婚。「其實我邊聽，都覺得好想訪問她喔，」但陳又津記起自己任職記者時的鐵律，「千萬不能採訪朋友，一旦這麼做，友誼就會蕩然無存了。」按捺住內心衝動，陳又津把這些女性群像寫進書裡，「我要讓大家知道這個世界有多奇妙。」

《我有結婚病》裡共九位女性，她們因傳統框架束縛、婚姻與自我追求的拉扯，在人生面對不同處境，初讀便讓人感到似曾相識——生活中相似輪廓的故事，我們時有耳聞。陳又津確實也替故事做足田野調查，譬如為了〈我有結婚病〉一篇裡被迫以結婚為終極目標的單身女子，編輯群於陳又津撰寫期間創立LINE群組，裡頭全是大家在交友軟體碰見的奇人異事。

當光怪陸離成為奇文共賞，雖然荒誕，倒也成為身心調劑，精心挑選後更是陳又津筆下貼近現實的素材。「我們還曾經考慮是不是要來個臥底計畫，讓我付費報名相親會館，實際體驗一下。」臥底計畫後因陳又津的已婚身份胎死腹中，「因為聽說相親會館都是認真要看身分證的啊！」

於是，陳又津的網路交友、相親體驗，充其量只存在於國高中時期的網路聊天室，「但我相信，這些阿哩不達的人，肯定是從古至今都很ㄎㄧㄤ的嘛。」陳又津俏皮地笑了。

「這問題豈是我這小小人妻能解答的」

後來，當晚向陳又津哭訴的朋友，被男友開著M Power接走，「但他們已經分手了，朋友到現在也還沒結婚。」反倒是從未把結婚列在人生規劃的陳又津，找到共度未來的另一半。

結婚絕非萬靈丹，結婚病的解方，或許從來都不是結婚。那是什麼呢？什麼樣的女性適合往結婚紅毯直奔而去？

「這問題豈是我這小小人妻可以解答的，」陳又津略顯心虛，如今成為人妻，曾讓朋友疑惑「連妳都結婚了，我怎麼還沒辦法結婚呢？」陳又津忍不住笑了，想著自己「到底是多偏離正常值啦！」

陳又津一心想往寫作走，遇上現任丈夫時，「他一直很支持我，我就想，我們好像可以試試看，兩個人一起生活下去，」結婚過程在她看來，是「雙方搞定自己父母的過程」，每當碰上她不願妥協的部分，「我就用『我們印尼華人不會這樣做』來推託啊，但其實印尼華人也是會這樣做的啦，」耍些無傷大雅的小聰明，順利讓兩人完婚，攜手走向人生的新階段。

婚後的兩人生活，自然是另一輪磨合的開端。

「一開始我想起碼要一起吃早餐，就像陳雪和早餐人一樣嘛。」兩人共享早餐時光，在陳又津心裡勾勒成幸福美好的畫面，但先生早上九點出門，和自己習慣睡到十點的生理時鐘顯然搭不上，她倒很快釋懷，「我為什麼要勉強成為不是我的人、完成做不到的事？不需要啊。」

逢年過節，公婆早上七八點便在廚房忙碌，「一開始我也覺得是不是該早起幫忙？」眼見與陳又津同年、個性相似的小姑大多睡到十一點半，「所以我也就心安理得地睡到十點了。」不同於傳統媳婦怕落人口實，勉強早起幫忙張羅，陳又津坦然自在地遵從心之所向，倒也從未碰上阻礙。「其實我們的時代已經可以接納這些了，只是我們自己不敢接受，說不定身旁的人都已經準備好了呢。」

陳又津忍不住疑惑，「到底是什麼在婚後改變了我們的認知和意識形態，變得不再是自己了呢？」

在她看來，結婚當然不是女性人生的必經之路，也不是能過得快樂自在的唯一解方。陳又津笑咪咪地說，自己在Google Map標記的住家，仍是與母親同居的老家，婚後新居則設為「公司」，「既然是公司，就會有營運不佳、財務狀況嘛，如果哪天沒辦法持續下去，那就像場創業失敗，不是任何人的問題。」就算過不了這關，也不必自責或抱憾度日。

「這本書也無法讓人成功結婚啊！」陳又津笑稱《我有結婚病》一書，絕不是給心心念念想結婚的讀者看的，她也不認為有具體標準，能定義什麼人適合或不適合結婚，「重要的是，我們得弄清楚人要如何有尊嚴地活著，要能用自己創立出來的標準判斷自己、認識自己，清楚能接受自己到什麼程度。」

當人不因結婚放棄自我，不為婚姻丟失靈魂，或許才能讓彼此一起好好生活。

我們知道自己過得好，那就夠了

《我有結婚病》的女性群像中，陳又津在每個角色都放入一點自己，「多多少少都寄託了我的面向，像把我這個變因放進故事，想像自己遇到這些狀況會怎麼辦？」九個短篇故事裡，所有女性主角都不曾逃避問題，而最後，她們甚至走向陳又津想像不到的遠方。

「她讓我知道這件事不是不可能的，」陳又津以拒絕走入婚姻的單親媽媽為例，足夠認識自己，知道自己的底線為何，讓她經濟獨立，養育自己的孩子、過上理想生活綽綽有餘，雖非傳統婚生家庭，誰又能說有何不可呢？

把自己放入故事，陳又津的感同身受自然屢見不鮮。〈我有結婚病〉一篇中女主角登山場景，正來自她一回單日攻頂雪山失敗的經驗，「明明登山就可以很輕鬆快樂，撿撿石頭、摸摸樹葉、洗洗手啊，」但那次從凌晨三點走到晚上六點，顯然不是輕鬆愉快的郊遊踏青，「大腿抽筋，腳塞在登山靴裡感覺要爆炸了，」最終她果斷撤退，「很多事情是努力也做不到的，沒有前進也沒關係，平安回來就可以了嘛。」