【專訪】《我有結婚病》作者陳又津：什麼樣的女性適合往結婚紅毯直奔而去？
我們想讓你知道的是
在陳又津看來，三十歲的女性，擁有創造自我社群的能力，「我慢慢發現，所謂多元成家，不是在身分證欄位上有連結，而是我們即使隔空，都能支撐、連結彼此的能力，」
文：愛麗絲
「朋友一邊哭訴一邊說：『哎，我大概是有結婚病吧！』」某個週間夜晚，陳又津的友人來訪家中，隨口蹦出的這句話，成了陳又津這回新作品《我有結婚病》的靈感來源之一。
當時友人細數算命的說自己有幫夫運、她經濟獨立也願意付出，但男友就是不肯和她結婚。「其實我邊聽，都覺得好想訪問她喔，」但陳又津記起自己任職記者時的鐵律，「千萬不能採訪朋友，一旦這麼做，友誼就會蕩然無存了。」按捺住內心衝動，陳又津把這些女性群像寫進書裡，「我要讓大家知道這個世界有多奇妙。」
《我有結婚病》裡共九位女性，她們因傳統框架束縛、婚姻與自我追求的拉扯，在人生面對不同處境，初讀便讓人感到似曾相識——生活中相似輪廓的故事，我們時有耳聞。陳又津確實也替故事做足田野調查，譬如為了〈我有結婚病〉一篇裡被迫以結婚為終極目標的單身女子，編輯群於陳又津撰寫期間創立LINE群組，裡頭全是大家在交友軟體碰見的奇人異事。
當光怪陸離成為奇文共賞，雖然荒誕，倒也成為身心調劑，精心挑選後更是陳又津筆下貼近現實的素材。「我們還曾經考慮是不是要來個臥底計畫，讓我付費報名相親會館，實際體驗一下。」臥底計畫後因陳又津的已婚身份胎死腹中，「因為聽說相親會館都是認真要看身分證的啊！」
於是，陳又津的網路交友、相親體驗，充其量只存在於國高中時期的網路聊天室，「但我相信，這些阿哩不達的人，肯定是從古至今都很ㄎㄧㄤ的嘛。」陳又津俏皮地笑了。
「這問題豈是我這小小人妻能解答的」
後來，當晚向陳又津哭訴的朋友，被男友開著M Power接走，「但他們已經分手了，朋友到現在也還沒結婚。」反倒是從未把結婚列在人生規劃的陳又津，找到共度未來的另一半。
結婚絕非萬靈丹，結婚病的解方，或許從來都不是結婚。那是什麼呢？什麼樣的女性適合往結婚紅毯直奔而去？
「這問題豈是我這小小人妻可以解答的，」陳又津略顯心虛，如今成為人妻，曾讓朋友疑惑「連妳都結婚了，我怎麼還沒辦法結婚呢？」陳又津忍不住笑了，想著自己「到底是多偏離正常值啦！」
陳又津一心想往寫作走，遇上現任丈夫時，「他一直很支持我，我就想，我們好像可以試試看，兩個人一起生活下去，」結婚過程在她看來，是「雙方搞定自己父母的過程」，每當碰上她不願妥協的部分，「我就用『我們印尼華人不會這樣做』來推託啊，但其實印尼華人也是會這樣做的啦，」耍些無傷大雅的小聰明，順利讓兩人完婚，攜手走向人生的新階段。
婚後的兩人生活，自然是另一輪磨合的開端。
「一開始我想起碼要一起吃早餐，就像陳雪和早餐人一樣嘛。」兩人共享早餐時光，在陳又津心裡勾勒成幸福美好的畫面，但先生早上九點出門，和自己習慣睡到十點的生理時鐘顯然搭不上，她倒很快釋懷，「我為什麼要勉強成為不是我的人、完成做不到的事？不需要啊。」
逢年過節，公婆早上七八點便在廚房忙碌，「一開始我也覺得是不是該早起幫忙？」眼見與陳又津同年、個性相似的小姑大多睡到十一點半，「所以我也就心安理得地睡到十點了。」不同於傳統媳婦怕落人口實，勉強早起幫忙張羅，陳又津坦然自在地遵從心之所向，倒也從未碰上阻礙。「其實我們的時代已經可以接納這些了，只是我們自己不敢接受，說不定身旁的人都已經準備好了呢。」
陳又津忍不住疑惑，「到底是什麼在婚後改變了我們的認知和意識形態，變得不再是自己了呢？」
在她看來，結婚當然不是女性人生的必經之路，也不是能過得快樂自在的唯一解方。陳又津笑咪咪地說，自己在Google Map標記的住家，仍是與母親同居的老家，婚後新居則設為「公司」，「既然是公司，就會有營運不佳、財務狀況嘛，如果哪天沒辦法持續下去，那就像場創業失敗，不是任何人的問題。」就算過不了這關，也不必自責或抱憾度日。
「這本書也無法讓人成功結婚啊！」陳又津笑稱《我有結婚病》一書，絕不是給心心念念想結婚的讀者看的，她也不認為有具體標準，能定義什麼人適合或不適合結婚，「重要的是，我們得弄清楚人要如何有尊嚴地活著，要能用自己創立出來的標準判斷自己、認識自己，清楚能接受自己到什麼程度。」
當人不因結婚放棄自我，不為婚姻丟失靈魂，或許才能讓彼此一起好好生活。
我們知道自己過得好，那就夠了
《我有結婚病》的女性群像中，陳又津在每個角色都放入一點自己，「多多少少都寄託了我的面向，像把我這個變因放進故事，想像自己遇到這些狀況會怎麼辦？」九個短篇故事裡，所有女性主角都不曾逃避問題，而最後，她們甚至走向陳又津想像不到的遠方。
「她讓我知道這件事不是不可能的，」陳又津以拒絕走入婚姻的單親媽媽為例，足夠認識自己，知道自己的底線為何，讓她經濟獨立，養育自己的孩子、過上理想生活綽綽有餘，雖非傳統婚生家庭，誰又能說有何不可呢？
把自己放入故事，陳又津的感同身受自然屢見不鮮。〈我有結婚病〉一篇中女主角登山場景，正來自她一回單日攻頂雪山失敗的經驗，「明明登山就可以很輕鬆快樂，撿撿石頭、摸摸樹葉、洗洗手啊，」但那次從凌晨三點走到晚上六點，顯然不是輕鬆愉快的郊遊踏青，「大腿抽筋，腳塞在登山靴裡感覺要爆炸了，」最終她果斷撤退，「很多事情是努力也做不到的，沒有前進也沒關係，平安回來就可以了嘛。」
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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