2022/06/10,
國際

中國品牌「Shein」衣物標籤上疑似出現求救訊息，快時尚背後的供應鏈、二手衣問題

中國品牌「Shein」衣物標籤上疑似出現求救訊息，快時尚背後的供應鏈、二手衣問題
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

TikTok在5月曾經流傳過一些影片，號稱搜集了許多Shein快時尚衣服的標籤，其中包含許多來自工廠工人的訊息，例如「請幫助我」的紙條、FedEx快遞包裹上「Help」的親筆字樣，以及衣物清洗的標籤上，穿插在內的一句「需要你的幫助」。Shein也透過TikTok的影片回應表示那些影片包含具有誤導性的資訊和假訊息。

近來TikTok上流傳的影片，聲稱在中國快時尚品牌「Shein」的衣物標籤上，看到「請幫助我」的求救訊息，這讓Shein不透明的供應鏈再度受到討論。快時尚產品的價格之所以低廉，是因為有其他人在付出代價，在新興時尚巨頭的傳奇故事背後，勞動問題以及二手衣物的去向，也是消費者需要關心的問題。

快速竄紅的中國快時尚品牌Shein，以均價68元人民幣的超低價服飾，試圖攻佔美國、歐洲和澳洲的時尚市場。據《BBC》的報導指出，該平台隨時都有60萬件販售中的商品，透過社群媒體上的網紅大軍開拓粉絲，並在COVID-19大流行期間人氣暴漲。

中國科技專家布倫南（Matthew Brennan）的分析指出，Shein開發的「實時零售」（real-time retail）模式，把產品從設計到生產的時間從3週縮短到短短3天。Shein透過觀測競爭對手的網站以及Google趨勢，自動預測市場需求、實時調整庫存量，讓這家公司能夠生產比競爭對手更便宜、更快速、更多種類的產品。

網路流傳標籤上的求救訊息，點Shein供應鍊不透明問題

然而，Shein所有的衣服都是中國製造，廣州總部附近有數千家與其配合的第三方供應商，以及約200家合約製造商，無數中國製衣工廠勞工日以繼夜的工作成果，才是這個時尚巨頭背後的真相。

TikTok在5月曾經流傳過一些影片，號稱搜集了許多Shein快時尚衣服的標籤，其中包含許多來自工廠工人的訊息，例如「請幫助我」的紙條、FedEx快遞包裹上「Help」的親筆字樣，以及衣物清洗的標籤上，穿插在內的一句「需要你的幫助」。

@nohroe15 They need help. #stopfastfashion #boycott #fypシ #fyp ♬ Originalton - ᥫ᭡

Shein透過TikTok的影片回應這些指控，並表示那些影片包含具有誤導性的資訊和假訊息，「我們非常認真地對待供應鏈問題，Shein的行為準則嚴禁供應商使用童工或者強迫勞動，我們並不會容忍這些違規行為。」

Shein辯稱，衣物清洗標籤上的訊息，是內容的措辭出錯；另一則「請幫助我」的紙條，則是來自2015年一名婦女從菲律賓收到的包裹。

@shein_official

Recently, several videos were posted on TikTok that contain misleading and false information about SHEIN. We want to make it very clear that we take supply chain matters seriously. Our strict Code of Conduct prohibits suppliers from using child or forced labor and we do not tolerate non-compliance.

♬ original sound - SHEIN

儘管這些求救訊息的真實性尚待查證，《Green Matters》指出，可以肯定的是，Shein供應鏈的工作條件並不透明，作為一家能夠用極低價格銷售服裝的中國企業，該品牌應該針對其供應鏈、勞工政策，甚至是其工廠和工人的照片，提供更透明的資訊。

每週有1500萬件二手衣物運到迦納，「海底有數百萬件衣服」

除了勞動條件的疑慮外，Shein更常面臨的指控是快時尚對環境的危害。畢竟大量、快速地生產衣服，也意味著從供應鏈到消費者手上的過程中，會製造出更多的浪費，過多的衣服最終都會進入垃圾處理流程。

二手衣物的問題在本週於哥本哈根舉行的全球時尚峰會上受到討論，美國非營利組織「Or Foundation」的主任里克茲（Liz Ricketts）指出，每週有1500萬件二手衣物運抵非洲迦納，其中有40％被浪費掉。迦納沒有垃圾掩埋場或焚化爐，因此二手衣物會進入環境，「有些會進入海洋，海底有數百萬件衣服，洋流把這些衣服沖到沙灘上。」

來自迦納北部的移民婦女和兒童，頭上扛著重達55公斤的衣物，進行運送的工作，每次運送只能拿到1美元的報酬，「有些人把嬰兒背在背上，有時，因為衣物包太重，他們往後倒、孩子就死掉了。」里克茲說。

儘管Shein在3年內向全球最大的二手服裝慈善機構捐款1500萬美元，與會者在峰會上仍點名Shein，不要只是捐款、而是要去解決二手衣物問題的根本。

Shein的環境、社會和企業治理（ESG）負責人溫斯頓（Adam Whinston）回應，解決二手垃圾問題是時尚生態中常被忽視的部分，因此該公司希望在這個領域做出改變。

新聞來源

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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2022/06/07,
科技

危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中

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