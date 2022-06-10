中國品牌「Shein」衣物標籤上疑似出現求救訊息，快時尚背後的供應鏈、二手衣問題
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TikTok在5月曾經流傳過一些影片，號稱搜集了許多Shein快時尚衣服的標籤，其中包含許多來自工廠工人的訊息，例如「請幫助我」的紙條、FedEx快遞包裹上「Help」的親筆字樣，以及衣物清洗的標籤上，穿插在內的一句「需要你的幫助」。Shein也透過TikTok的影片回應表示那些影片包含具有誤導性的資訊和假訊息。
近來TikTok上流傳的影片，聲稱在中國快時尚品牌「Shein」的衣物標籤上，看到「請幫助我」的求救訊息，這讓Shein不透明的供應鏈再度受到討論。快時尚產品的價格之所以低廉，是因為有其他人在付出代價，在新興時尚巨頭的傳奇故事背後，勞動問題以及二手衣物的去向，也是消費者需要關心的問題。
快速竄紅的中國快時尚品牌Shein，以均價68元人民幣的超低價服飾，試圖攻佔美國、歐洲和澳洲的時尚市場。據《BBC》的報導指出，該平台隨時都有60萬件販售中的商品，透過社群媒體上的網紅大軍開拓粉絲，並在COVID-19大流行期間人氣暴漲。
中國科技專家布倫南（Matthew Brennan）的分析指出，Shein開發的「實時零售」（real-time retail）模式，把產品從設計到生產的時間從3週縮短到短短3天。Shein透過觀測競爭對手的網站以及Google趨勢，自動預測市場需求、實時調整庫存量，讓這家公司能夠生產比競爭對手更便宜、更快速、更多種類的產品。
網路流傳標籤上的求救訊息，點Shein供應鍊不透明問題
然而，Shein所有的衣服都是中國製造，廣州總部附近有數千家與其配合的第三方供應商，以及約200家合約製造商，無數中國製衣工廠勞工日以繼夜的工作成果，才是這個時尚巨頭背後的真相。
TikTok在5月曾經流傳過一些影片，號稱搜集了許多Shein快時尚衣服的標籤，其中包含許多來自工廠工人的訊息，例如「請幫助我」的紙條、FedEx快遞包裹上「Help」的親筆字樣，以及衣物清洗的標籤上，穿插在內的一句「需要你的幫助」。
Shein透過TikTok的影片回應這些指控，並表示那些影片包含具有誤導性的資訊和假訊息，「我們非常認真地對待供應鏈問題，Shein的行為準則嚴禁供應商使用童工或者強迫勞動，我們並不會容忍這些違規行為。」
Shein辯稱，衣物清洗標籤上的訊息，是內容的措辭出錯；另一則「請幫助我」的紙條，則是來自2015年一名婦女從菲律賓收到的包裹。
儘管這些求救訊息的真實性尚待查證，《Green Matters》指出，可以肯定的是，Shein供應鏈的工作條件並不透明，作為一家能夠用極低價格銷售服裝的中國企業，該品牌應該針對其供應鏈、勞工政策，甚至是其工廠和工人的照片，提供更透明的資訊。
每週有1500萬件二手衣物運到迦納，「海底有數百萬件衣服」
除了勞動條件的疑慮外，Shein更常面臨的指控是快時尚對環境的危害。畢竟大量、快速地生產衣服，也意味著從供應鏈到消費者手上的過程中，會製造出更多的浪費，過多的衣服最終都會進入垃圾處理流程。
二手衣物的問題在本週於哥本哈根舉行的全球時尚峰會上受到討論，美國非營利組織「Or Foundation」的主任里克茲（Liz Ricketts）指出，每週有1500萬件二手衣物運抵非洲迦納，其中有40％被浪費掉。迦納沒有垃圾掩埋場或焚化爐，因此二手衣物會進入環境，「有些會進入海洋，海底有數百萬件衣服，洋流把這些衣服沖到沙灘上。」
來自迦納北部的移民婦女和兒童，頭上扛著重達55公斤的衣物，進行運送的工作，每次運送只能拿到1美元的報酬，「有些人把嬰兒背在背上，有時，因為衣物包太重，他們往後倒、孩子就死掉了。」里克茲說。
儘管Shein在3年內向全球最大的二手服裝慈善機構捐款1500萬美元，與會者在峰會上仍點名Shein，不要只是捐款、而是要去解決二手衣物問題的根本。
Shein的環境、社會和企業治理（ESG）負責人溫斯頓（Adam Whinston）回應，解決二手垃圾問題是時尚生態中常被忽視的部分，因此該公司希望在這個領域做出改變。
新聞來源
- Shein：神秘中國品牌為何在西方年青人中引發熱潮（BBC）
- Fast-fashion giant Shein pledges $15m for textile waste workers in Ghana（The Guardian）
- Did Shein Factory Workers Really Write "Help Me" on Tags? What We Know About Shein's Working Conditions（Green Matters）
- SHEIN: The TikTok of Ecommerce
延伸閱讀
- 快時尚王國的遲暮之年：談快時尚的困難和瓶頸
- 「租衣服務」搶救快時尚？研究：不要的衣服直接丟掉還更環保
- 華麗櫥窗背後的醜陋真相：你不可不知的「時尚污染」
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
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疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
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