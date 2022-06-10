2022/06/10,
經濟

「金磚四國」之父歐尼爾示警：若日圓貶至150，恐再掀新一波亞洲金融危機

「金磚四國」之父歐尼爾示警：若日圓貶至150，恐再掀新一波亞洲金融危機
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

日本央行若對國債收益率曲線的精心控制，就是一種「超寬鬆的貨幣政策」，如果日圓持續貶值的話，進而使亞洲貨幣競相走貶，會如同20世紀90年代末泰銖崩潰般，經濟危機蔓延整個亞洲乃至全世界。

許多哈日族可能因為日圓持續走貶感到欣喜，但對許多經濟學者來說卻是相當憂心。前高盛（Goldman Sachs）知名的經濟學者吉姆歐尼爾（Jim O'Neill）昨（9）日告訴《彭博社》，倘若日圓持續走貶至1美元兌換150日圓的水平，恐觸發新的亞洲金融危機。

日圓走貶恐觸發亞洲金融危機

吉姆歐尼爾是創造「金磚四國」一詞的名經濟學者。他的話並不是危言聳聽。倘若日圓不斷貶值，將造成中國的巨大貿易壓力，迫使人民幣跟進貶值，最終引發整個亞洲競相貶值造成連鎖反應，恐埋下熱錢流竄的泡沫化危機。

回顧歷史，1948年以美國為首的陣營為了遏制共產主義在亞洲發展，決定扶持日本並以恢復其經濟作為主要目標，實行1美元兌換360日圓的「固定匯率」政策，並持續20年，讓美國沒有想到的是，此匯率政策造就了日本經濟奇蹟。

卻同時也讓美國鋼鐵、彩色電視、半導體還有汽車等多項產業受到嚴重衝擊。

一直到了1960至80年左右，平均經濟成長率平均都在10%以上的超高速發展，包含索尼、日立、東芝等日企從模仿到創新，逐漸佔據全球各大市場，甚至成為全球第2大經濟體。

這些豐碩成果除了歸功於廉價勞工、和科技創新外，更重要的是「固定匯率政策」。弱勢且固定的日圓，使得日企可以不理會匯率風險，全力提高生產率、品質還有開發產品。

當時日本的GDP相當於美國的三分之一，貿易順差達312億美元，外匯存底高達279億美元，加劇美國失業率上升（黑人失業率高達65%），亦引發其各大產業界不滿，導致嚴重的「日美貿易摩擦」。

於是，美國為了瓦解日本的市場優勢，開始要求日圓升值，引發一系列的貨幣戰。

對照現在也是同樣的道理。歐尼爾強調：「如果日圓持續貶值，中國將把這看作是不公平的競爭優勢，所以與那場亞洲金融危機的相似之處是非常明顯的⋯⋯中國不希望此種貨幣貶值威脅到他們。」

日圓走貶引爆亞洲貨幣戰爭

一個國家匯率會影響產品競爭力，也直接決定著一個「國家出口」的生死存亡。

例如：每輛日車銷往中國售價是20萬人民幣（40萬日圓），日企要成本降低1萬日圓非常困難，但只要日圓兌人民幣升值1日圓（拿更多日圓才可以換到等值人民幣），日車出口成本就會上升，簡言之升值對於出口相當不利。

也代表生產成本無論降得如何快，也比不上匯率升值帶來的出口價格上漲來得快。

有鑑於此，歐尼爾強調，近日日本央行若對國債收益率曲線的精心控制，就是一種「超寬鬆的貨幣政策」。如果日圓持續貶值的話，北京會動用各項影響力，迫使日本改變政策，否則中國各大製造商的壓力將隨之而來。

如果日圓持續走弱，甚至跌破1美元兌換150日圓。歐尼爾強調恐會發生會如同20世紀90年代末各國競爭貶值的惡性循環，最終導致泰銖崩潰，經濟危機蔓延整個亞洲乃至全世界。還有，中國也可能對日本實施貿易保護主義，造成更大地緣政治危機。

日圓貶值
關鍵評論網

比如當時1983年，時任美國財政部長唐諾黎根（Donald Regan）因日圓貶值向日本政府施壓。他說日圓被低估導致美國逆差擴大，在國內形成強大「保護主義」，若「日貨要繼續在美國販賣的話，必須採用更開放且有力的貨幣政策」。

後來，日本受到國際上強大的政治壓力，隔2年美法英德等國的參與下被迫簽訂「廣場協議」，引爆了日圓不可控制的連續升值，隨後日本股票、土地飆升泡沫化成形， 之後又在短短數年內破裂致使經濟崩潰，陷入失落20年的窘境。

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Photo Credit: AP / 達志影像

1985年9月22日廣場協議，美法英德日方代表。其中美國財政部長詹姆斯貝克（中）強調，日元兌美元匯率的狀況，導致美國破紀錄的貿易逆差。

今（10）日亞洲匯市交易盤中，日圓續貶一度來到134.56價位，而此同時日圓兌美元已經在貶值近3%，外界正緊盯日本央行的動作。

由於全球都在抗通膨，惟獨日本經濟陷入通縮，為了要拉抬經濟，過去數年日本政府處心積慮要使日圓貶值振興出口，但效果不彰，於是今年終於有了契機。

經濟學者向《彭博社》分析，日本央行近日不會有任何阻貶動作，可能會放任日圓續貶，也讓當地通膨續漲，他們認為持續日本將控制殖利率曲線，並繼續執行公債購買計畫，保持制或寬鬆政策，有助於提振經濟。

還有，日本央行行長黑田東彥也數次表態，政府首要關切經濟成長，除非是日本上班族有普遍性加薪，否則不會改變既定決策，甚至要寬鬆到2023年4月黑田東彥任期結束。外界多認為日本政府拼命大撒錢救需弱的經濟是定局，更不太可能升息。

不過，《彭博社》分析稱除非日圓快速跌破140元價位（急貶），才稍微有可能趨緩寬鬆政策。根據情勢日圓也走入了歷史的拐點，各界均緊盯會來匯率走勢將如何左右全球經濟發展。

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核稿編輯：翁世航


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2022/06/01,
科技

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