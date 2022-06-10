美國會大廈暴動聽證會：川普遭控陰謀背後核心人物，親信、家人接連作證不信選舉有舞弊
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美國眾議院跨黨派特別委員會於今日展開將為期數週的美國國會大廈暴動聽證會，委員表示，美國前總統川普是這起龐大陰謀的核心，並引發這場「未遂的政變」。聽證會中親信、家人接連作證，不信川普堅稱「勝選結果被偷走」的指控。
2021年1月6日，川普的狂熱支持者襲擊美國國會大廈，引起全球關注。歷經多個月的調查，美國眾議院跨黨派特別委員會於今（10）日開啟了一場極具里程碑意義的聽證會，為揭發事件始末拉起序幕。委員表示，美國前總統川普（Donald Trump）是欲推翻2020年總統大選結果這起龐大陰謀的核心，最終更引發了這場撼動美國民主的「未遂的政變」。
國會大廈暴動事件究竟發生了什麼？
2021年1月6日，時任總統川普在華盛頓特區向支持者發表演講，斥責美國大選結果的不公義，並鼓吹他們到國會大廈示威抗議。他說：「我知道這裡的每個人很快都會匯集到國會大廈，以和平、愛國的方式讓你們的意見被聽見。」
演講過後，川普的支持者暴力闖入美國國會大廈，並擾亂當時正在進行計票以及認證2020年美國總統大選結果的國會聯席會議。
示威者打破國會大廈的窗戶，爭先恐後的擠進建築內，並打開大門讓其他示威者一起進入，有些人戴著頭巾和頭盔，有些人拿著相機或南方邦聯（Confederate）的旗幟。當天，國會被騷亂人群占領並破壞長達數小時，最終導致5人死亡，100多人受傷。
親信、家人接連作證，不信川普堅稱「勝選結果被偷走」的指控
歷時兩小時的聽證會中，特別委員會主席、密西西比州民主黨眾議員湯普森（Bennie Thmpson）與委員會副主席、共和黨議員錢尼（Liz Cheney）描述了川普違憲的的不當行為，並指控其不斷散布謊言，使美國人相信拜登的勝選結果是從自己這裡偷來的。調查委員會認為，川普對於自己口中的「謊言」一直都知道是錯的。
「美國人民必須謹記這一事實。」錢尼說道。「1月6日的上午，川普的意圖是繼續擔任美國總統。儘管2020年選舉結果合法，他仍違反必須讓出權力的憲法義務。」
湯普森則是指出川普是這場陰謀的核心，「最終，川普，一位美國總統，煽動了一群與憲法為敵的民眾在國會大廈前遊行，企圖顛覆美國民主。」
接下來的聽證會中，委員會播出了從未公開的暴動影片，以及川普親信和家人作證的片段。其中包含前司法部長巴爾（William Barr）、川普女兒兼時任白宮顧問伊凡卡．川普（Ivanka Trump）、女婿兼顧問庫什納（Jared Kushner）以及發言人米勒（Jason Miller）。
巴爾說道，自己當時一再以「絕不模糊其詞」的方式告訴川普已經輸掉這場選舉，並指出川普聲稱選舉造假，是拜登偷走勝選結果的言論，根本就是胡說八道；伊凡卡則表示，她「接受」巴爾認為總統大選結果是公平的決定。其他的證詞也顯示，川普的親信當時皆未發現任何搖擺州選舉結果造假的證據。
暴動場面如戰爭場警，委員會：川普認為副總統彭斯被絞死是應得的
此外委員會也揭露，川普對於時任副總統彭斯（ Mike Pence）未在國會聯席會議中，拒絕承認拜登當選感到十分憤怒，儘管彭斯當時扮演的僅是禮儀性角色。隨後錢尼更投下震撼彈，指出示威者大喊要對彭斯施以絞刑時，川普卻對著助理們說「也許我們的支持者有正確的想法，這是他（彭斯）應得的。」
聽證會中，也播放了極右派團體驕傲男孩（Proud Boys），是如何領導群眾襲擊國會大廈的片段。並邀請一名遭到暴徒重傷腦袋的國會警察出面作證。
「我看到的是一個戰爭的場面。」愛德華茲（Caroline Edwards）說道，她是在暴動中受傷的150名警察之一。「我看到地面上有警察，他們在流血，他們在嘔吐。我看到人們在血液上面滑倒，那是一場大屠殺，現場一片混亂。」
委員會表示，這是美國自1814年英國軍隊火燒國會以來，最猛烈的一次襲擊。湯普森警告：「民主仍然處於危險之中，我們必須以坦率、果斷、決意的態度來面對真相。」
共和黨人稱調查工作非法、虛假，川普：1月6日的抗議是讓美國再次偉大的運動
這場在美國期中選舉前舉行的聽證會，也讓許多共和黨人感到不滿，他們輪番抨擊委員會的工作是「非法」且「虛假」的。路易斯安那州共和黨眾議員斯卡里斯（Steve Scalise）質問眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否會在電視節目的黃金時段舉行通膨聽證會，「我想看，很多美國人一定也想看。裴洛西會舉辦汽油降價的聽證會嗎？」
接下來幾週的聽證會重點將聚焦於，川普如何試圖利用司法部門幫助自己保住權力；如何施壓副總統彭斯，否決合法投給拜登的選票；暴徒們聚集並襲擊國會大廈的方式；並闡明暴動持續的3個多小時中，川普沒有採取任措施阻止暴力的事實。
今日聽證會舉行前，拜登（Joe Biden）曾表示國會大廈襲擊事件明顯且公然的違背憲法，他指出許多美國人將第一次看到事件的細節。
與此同時，川普則是在自家社交媒體平台Truth Scoial上發文稱：「1月6日不單純是一場抗議，它代表了我們國家歷史上最偉大的『讓美國再次偉大（Make America Great Again）』運動。」
新聞來源
- Live Updates: Trump ‘Lit the Flame’ for Riot, Cheney Says（The New York Times）
- January 6 hearing: Trump was at heart of plot that led to ‘attempted coup’（The Guardian）
延伸閱讀
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
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