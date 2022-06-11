美國新免疫療法震撼血液腫瘤界：6個月臨床實驗後，12名直腸癌患者「癌細胞清零」
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這次紀念斯隆－凱特琳癌症中心的研究也顯示，醫院後續追蹤參與治療實驗的患者一年下來，沒有任何一名患者有癌症復發的跡象。
文：梅緣緣
美國紀念斯隆－凱特琳癌症中心（MSKCC）的一項小型免疫療法實驗結果，震撼了整個血液腫瘤界。在經過為期六個月的臨床實驗後，原本被宣告罹患第一、二期直腸癌的患者，體內的惡性腫瘤100％消失。這也代表，病患後續無須再接受其他任何形式的癌症治療。
雖然這次實驗療法規模很小，但其所呈現出的研究成果之顯著，也讓這項突破性的免疫療法研究不僅登上《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine），更同時獲得在「美國臨床腫瘤協會年度會議」（ASCO Annual Meeting）發表的機會。
踏出癌症「清零」的第一步
紀念斯隆－凱特琳癌症中心與葛蘭素史克（GSK）藥廠合作嘗試這項免疫療法的目的，除了希望患者的自體免疫系統可以「一起合作」對抗癌細胞外，也在嘗試了解是不是光靠免疫療法本身，就能夠避免大腸及直腸癌癌細胞擴散至其他組織或器官。
羅絲（Sascha Roth）是當時第一個接受此免疫療法的直腸癌患者，原本她後續已經計畫好要再接受幾週的放射線治療，但在放療療程還沒開始前，她卻先接到紐約紀念斯隆－凱特琳癌症中心醫生索西克（Andrea Cercek）的電話。
索西克跟羅絲說，她在經過先前的免疫療法後，近期的檢查結果顯示，原本她體內有的癌細胞都不見了。聽到這個消息，羅絲整個人欣喜若狂，她回想那時跟索西克醫師的通話內容：「她說一整群醫師團隊都看過我的檢驗結果了，既然他們沒有發現癌細胞，讓人痛苦的放療部分也就免了。」加上羅絲，總共14名直腸癌患者在經過這次的免疫實驗療法後，原有的直腸惡性腫瘤也都不見蹤影。
過去大腸癌前期病患在治療上，通常會先以手術切除，再搭配放療或化療，或是使用「癌思停」（Avastin）做標靶治療等方式為主。不過有鑒於部分癌症的治療，逐漸從標靶轉向使用免疫檢查點抑制劑（Immune Checkpoint Inhibitor）時，美國食品藥物管理局（FDA）也決定在2014年，核准「程序性細胞死亡蛋白1」（PD-1）抑制劑，如「吉舒達」（Keytruda）以及「保疾伏」（Opdivo），作為當時轉移性大腸癌（mCRC）的治療藥物。
大腸直腸癌患者對PD-1抑制劑的治療反應良好，而這次紀念斯隆－凱特琳癌症中心14名直腸癌患者，則是使用同樣可治療子宮內膜癌的單株抗體「Jemperli」的成分「dostarlimab」，作為免疫治療實驗的研究用藥。
據英國《衛報》（The Guardian）報導，dostarlimab將癌症細胞原有的「防護層」瓦解，藉以達到讓人體免疫細胞對其展開攻擊目標。「如果直腸癌患者對免疫檢查點抑制劑的反應不錯，可能有機會讓患者免於後續的手術跟化療，甚至連其他額外的治療都可能不用了。」索西克說。
免疫療法為癌症治療開啟新篇章
《紐約時報》（NYT）報導，身為該篇研究作者之一的紀念斯隆－凱特琳癌症中心主治醫師迪亞茲（Luis Alberto Diaz）直呼：「這是真的癌症歷史上的頭一遭。」加州大學舊金山分校（UCSF）大腸直腸癌專家凡努克（Alan P. Venook）也表示，接受這次免疫治療的大腸癌患者全數康復是「前所未見的」，而且這些患者在用藥後，都沒有出現任何嚴重的併發症。
這次紀念斯隆－凱特琳癌症中心的研究也顯示，醫院後續追蹤參與治療實驗的患者一年下來，沒有任何一名患者有癌症復發的跡象。
不過，雖然該藥物的併發症通常很輕微，且平均每五名患者中只有一人會出現，只是仍有可能有3％至5％的患者在使用該免疫檢查點抑制劑後，會產生較為嚴重的副作用，如肌肉無力及難以吞嚥的狀況。
若使用dostarlimab治癒直腸癌患者的治療方法後續被證實有效，且獲得醫界支持肯定時，未來罹患大腸直腸癌的患者，就有希望可以透過此免疫治療方法恢復健康，也可以避免副作用較強的化療、放療甚至是手術等。
新聞來源
- Rectal Cancer Disappears After Experimental Use of Immunotherapy（MSKCC）
- ASCO 2022: 100% Complete Response Rate in MMRd Locally Advanced Rectal Cancer Seen in Pivotal 'Immunoablative' Neoadjuvant Immunotherapy Clinical Trial（MSKCC）
- Rectal cancer: researchers hail 'breakthrough' experimental treatment（The Guardian）
- Small Study on Rectal Cancer Results in Remission in Every Patient（NYT）
- PD-1 Blockade in Mismatch Repair–Deficient, Locally Advanced Rectal Cancer（NEJＭ)
- All cancer patients in drug trial appear to be cured for 'first time in history’（The Independent）
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。