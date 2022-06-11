美國新免疫療法震撼血液腫瘤界：6個月臨床實驗後，12名直腸癌患者「癌細胞清零」

文：梅緣緣

美國紀念斯隆－凱特琳癌症中心（MSKCC）的一項小型免疫療法實驗結果，震撼了整個血液腫瘤界。在經過為期六個月的臨床實驗後，原本被宣告罹患第一、二期直腸癌的患者，體內的惡性腫瘤100％消失。這也代表，病患後續無須再接受其他任何形式的癌症治療。

雖然這次實驗療法規模很小，但其所呈現出的研究成果之顯著，也讓這項突破性的免疫療法研究不僅登上《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine），更同時獲得在「美國臨床腫瘤協會年度會議」（ASCO Annual Meeting）發表的機會。

踏出癌症「清零」的第一步

紀念斯隆－凱特琳癌症中心與葛蘭素史克（GSK）藥廠合作嘗試這項免疫療法的目的，除了希望患者的自體免疫系統可以「一起合作」對抗癌細胞外，也在嘗試了解是不是光靠免疫療法本身，就能夠避免大腸及直腸癌癌細胞擴散至其他組織或器官。

羅絲（Sascha Roth）是當時第一個接受此免疫療法的直腸癌患者，原本她後續已經計畫好要再接受幾週的放射線治療，但在放療療程還沒開始前，她卻先接到紐約紀念斯隆－凱特琳癌症中心醫生索西克（Andrea Cercek）的電話。

索西克跟羅絲說，她在經過先前的免疫療法後，近期的檢查結果顯示，原本她體內有的癌細胞都不見了。聽到這個消息，羅絲整個人欣喜若狂，她回想那時跟索西克醫師的通話內容：「她說一整群醫師團隊都看過我的檢驗結果了，既然他們沒有發現癌細胞，讓人痛苦的放療部分也就免了。」加上羅絲，總共14名直腸癌患者在經過這次的免疫實驗療法後，原有的直腸惡性腫瘤也都不見蹤影。

過去大腸癌前期病患在治療上，通常會先以手術切除，再搭配放療或化療，或是使用「癌思停」（Avastin）做標靶治療等方式為主。不過有鑒於部分癌症的治療，逐漸從標靶轉向使用免疫檢查點抑制劑（Immune Checkpoint Inhibitor）時，美國食品藥物管理局（FDA）也決定在2014年，核准「程序性細胞死亡蛋白1」（PD-1）抑制劑，如「吉舒達」（Keytruda）以及「保疾伏」（Opdivo），作為當時轉移性大腸癌（mCRC）的治療藥物。

大腸直腸癌患者對PD-1抑制劑的治療反應良好，而這次紀念斯隆－凱特琳癌症中心14名直腸癌患者，則是使用同樣可治療子宮內膜癌的單株抗體「Jemperli」的成分「dostarlimab」，作為免疫治療實驗的研究用藥。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，dostarlimab將癌症細胞原有的「防護層」瓦解，藉以達到讓人體免疫細胞對其展開攻擊目標。「如果直腸癌患者對免疫檢查點抑制劑的反應不錯，可能有機會讓患者免於後續的手術跟化療，甚至連其他額外的治療都可能不用了。」索西克說。

免疫療法為癌症治療開啟新篇章

《紐約時報》（NYT）報導，身為該篇研究作者之一的紀念斯隆－凱特琳癌症中心主治醫師迪亞茲（Luis Alberto Diaz）直呼：「這是真的癌症歷史上的頭一遭。」加州大學舊金山分校（UCSF）大腸直腸癌專家凡努克（Alan P. Venook）也表示，接受這次免疫治療的大腸癌患者全數康復是「前所未見的」，而且這些患者在用藥後，都沒有出現任何嚴重的併發症。

這次紀念斯隆－凱特琳癌症中心的研究也顯示，醫院後續追蹤參與治療實驗的患者一年下來，沒有任何一名患者有癌症復發的跡象。

不過，雖然該藥物的併發症通常很輕微，且平均每五名患者中只有一人會出現，只是仍有可能有3％至5％的患者在使用該免疫檢查點抑制劑後，會產生較為嚴重的副作用，如肌肉無力及難以吞嚥的狀況。

若使用dostarlimab治癒直腸癌患者的治療方法後續被證實有效，且獲得醫界支持肯定時，未來罹患大腸直腸癌的患者，就有希望可以透過此免疫治療方法恢復健康，也可以避免副作用較強的化療、放療甚至是手術等。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航