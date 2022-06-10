由港人眾籌成立創歷史，香港《傳真社》宣布停運、未詳述原因
我們想讓你知道的是
聲明指《傳真社》2015年在3,300人支持下成立，形容是「香港人創下的歷史紀錄，亦是一個夢想的實現」。
香港再有媒體停運，專注調查報道、事實查核的《傳真社》（FactWire）宣布停運，惟未明言原因。
《傳真社》今日發聲明與讀者告別，指近年香港傳媒業巨變，每次思考是否繼續下去，都決定本著信念繼續報道事實，「惜萬物有時，現在是時候告別了」。
聲明指《傳真社》2015年在3,300人支持下成立，形容是「香港人創下的歷史紀錄，亦是一個夢想的實現」。聲明指《傳真社》開初不斷摸索如何經營一間屬於香港的調查報道通訊社，即使跌跌碰碰，也恪守著創立時的原則與理念。
「我們曾經大膽嘗試，遇過挫折，試過迷路、修正、改進、突破、堅守……默默用嚴謹的報道去換取信任與認同，一步一步走到今天。」
聲明又指新聞社曾面對財政危機、裁減至只有兩名記者，但在公眾支持下財政回穩、成長，再與香港一同經歷無數重要時刻，「為追尋事實真相竭盡所能。」
《傳真社》指於今日即起停止運作，將遣散員工、停收每月訂閱款項。
眾籌破香港紀錄、數度財困
資深記者吳曉東2015年6月30日在網上發起眾籌，指主流媒體為了滿足廣告客戶多主打花邊新聞，盼成立通訊社主打調查和數據報道，「讓公眾從事實當中了解真相」。
吳曉東當時提到，希望傚法外國通訊社如路透社、美聯社等做法，提供可靠的新聞調查報道予其他媒體，又揚言希望成為全球第四大通訊社。而為了免受廣告商及投資者利益影響，故於網上眾籌300萬港元以營運一年，表明眾籌的錢全用來招聘調查報道的記者，機構為「非牟利新聞通訊社」。
眾籌最終成功募得470萬港元，當時更打破了香港眾籌金額的紀錄。《傳真社》隔年3月1日正式運作，5月發表第一個有關「台山核電站」的報道。
《傳真社》2015年曾公開招聘記者的待遇，實習記者月薪1.8萬港元、5至7年年資「高級記者」4萬港元、調查主任6萬港元，在傳媒行業中，是比同行偏高的薪酬，惟吳曉東後來曾解釋，因「貪心」希望多請一些記者，最終支付記者的薪金沒有原定的高，最低薪的記者月薪為1.5萬港元，資深記者月薪也不超過4萬港元，有人「減薪」過檔，也沒有聘請調查主任。
2017年底，《傳真社》在Facebook發文，指正面對「成立以來的最大危機」，儘管已將10人團隊減至8人，但營運資金僅餘一個月使用，於是再度發起眾籌380萬港元救亡，最終順利過渡。但去到2018年底，《傳真社》再指銀行存款已幾近耗盡，以當時的訂閱人數，只能再將採訪團隊減至3人以繼續營運。
「831太子站」報道奪獎
《傳真社》營運至今，報道一直保持高水準，其Facebook專頁讚好人數約15萬人，但每次發布新內容普遍獲得廣傳，不少報道內容的帖文，都有數千讚好及過千分享數。
《傳真社》今年仍先後發表多個重要報道，包括5月時揭發港府的防疫APP「安心出行」內置人臉識別功能，資科辦隨後刪除；4月報道當時競選特首一職的李家超，其兩名兒子都與特首選委共事；1月「洪為民派對風波」，《傳真社》曾派人到餐廳，發現現場有多部閉路電視鏡頭，可拍攝到餐廳及到訪者。
而過去《傳真社》發表過的觸目報道，包括2016年發現台山核電站在壓力容器質量不合格下封頂；2016年揭發一中國車廠因列車有裂紋，秘密回收新加坡地鐵列車，涉事車廠有負責香港的列車及高鐵；2017年，取得「林子健被擄案」林子健在旺角的閉路電視畫面作報道，惟因報道處理手法曾致歉；2019年反修例風波，多間媒體引警方消息錯報新城市廣場有警員手指被示威者用工具鉗斷，《傳真社》報道指正；2019年反修例風波，取得鴨寮街閉路電視片段，顯示浸大學生會會長方仲賢在購物後被警員跟隨。
隨著假新聞在香港網絡湧現，《傳真社》2020年2月開始新增「Fact check」類的報道內容，曾對港人關心的新冠疫情、2019年反修例風波等假資訊，作事實查核。
《傳真社》多個針對2019年「831太子站事件」的報道，也先後獲得亞洲出版業協會（SOPA）及人權新聞獎獎項。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：Alex
Tags：
當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗
我們想讓你知道的是
齊柏林導演逝世五週年，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首基金會四年來的艱辛與成果。