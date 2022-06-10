印尼軍官涉嫌車禍肇事棄屍，法院以蓄意謀殺等罪名判終身監禁
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去年12月，印尼一對年輕情侶在騎車路上被三名開車軍官撞著，上校軍官普里揚托決定將受傷的青年扔入河中毀屍滅跡，不料卻在三日後被附近居民發現屍體。經過7個月的訴訟，普里揚托終於得到應有的懲罰，法院還給受害者家屬們一個公道。
印尼一名上校軍官普里揚托（Priyanto）因蓄意謀殺、剝奪他人自主性及移除屍體罪名成立，於週二（7日）在雅加達第二高級軍事法院判處終身監禁，其軍銜也被移除，在當地引起輿論的關注。
去年12月，普里揚托與兩名下屬在西爪哇省的路上開車，不幸與正在騎車的17歲漢迪．薩布特拉（Handi Saputra）及他的14歲女友沙薩比拉（Salsabila）發生碰撞。普里揚托沒有立即將受傷的兩名騎車少年送往醫院，而是將他們帶上車，扔到附近的河中。
當時儘管下屬不同意普里揚托的主意，但他堅持拋棄屍體，希望兩具屍體漂入海中被動物啃食而不會被發現。然而，事情不如普里揚托預期，屍體在三天後分別出現在中爪哇省附近兩條不同的河域，被當地居民發現後即刻報案。
普里揚托於2021年12月8日被控上法院，他在審判期間對法官表示，他當時認為這兩名少年已經死亡，因為他們毫無動靜，也沒有呼吸。但一些目擊者，包括在犯罪現場協助普里揚托把少年搬進車子裡的民眾表示，當時漢迪有移動，而且還在痛苦呻吟。法院也接獲證人指控，兩名在場下屬要求將受害者送往醫院就醫時，普里揚托說出：「我們是軍人，不是愛哭鬼（cry babies）！」
另外，法醫認證在漢迪呼吸道中發現有水，這表示死者是溺水死亡，他在被扔入河中時還活著。法官判定普里揚托觸犯《刑事法典》第340條文及第55條文之1之1（蓄意謀殺）、第333條文（剝奪他人自主性）及第181條文（隱藏屍體）。其他兩名涉嫌犯案的下屬也正在接受審判，陪審員提供普里揚托及其法律顧問7天時間提出上訴。
主審法官法里達．法札爾（Faridah Faizal）表示，此案為軍人們上一堂重要的人權課，即使他們一直以來都在接受處死敵人的訓練。法札爾也說明：「身為專業軍人，被告利用自己的能力以不人道的方式殺人。」他宣稱，這次對普里揚托的懲罰也是為了對其他軍人們起威懾作用。
印尼法律援助及人權協會（PBHI）認同普里揚托的判決，認為在沒有獲得任何福利的情況下被解僱的結果是合適的。然而，該協會其實希望普里揚托的審判是在民事法院而不是軍事法院進行，因為此案與他的軍職無關。
普里揚托在法院向受害者家屬致歉，他說：「到目前為止，我還沒機會直接向受害者家屬道歉，因此想趁現在想他們致歉。」他也表達自己的遺憾，因為他的犯罪行為損害了印尼國民軍的名譽。
《西爪哇論壇報》報導，漢迪的父母一直希望普里揚托可以被判處死刑，不過今日的判決也令家屬們感到滿意。經過7個月訴訟過程，正義終於得以伸張，漢迪父親艾特斯（Etes Hidayatullah）表示：「感謝上帝，讓孩子們可以得到平靜。」他也對媒體說，過去並沒有加害者家屬來想他們道歉，「如果他們來了，我們的大門會為他們敞開。」
印尼曾經歷32年殘暴的軍政府統治時期，1998年發生的「黑色五月」暴動之後，蘇哈托（Suharto）領導的軍政府下台，印尼人對軍人退出政界表示皆大歡喜。蘇哈托統治時期的結束，印尼武裝部隊的形象也有所改善，為文職領導的改革奠定基礎。如今，民選政府對國家軍隊及國防政策的控管也得以彰顯。
新聞來源：
- Respons Keluarga Handi Saputra Setelah Kolonel Priyanto Dihukum Penjara Seumur Hidup（西爪哇論壇報）
- PBHI被證明犯有預謀謀殺罪，PBHI稱Priyanto上校的終身監禁是適當的（印尼之聲）
- Colonel Priyanto Sueded By Life Jail On Charges Of Premeditated Murder（印尼之聲）
- Kolonel Priyanto Minta Maaf pada Keluarga Korban Tabrak Lari Nagrek: Kami Merusak Institusi TNI（Lingkar Madiun）
- Indonesian army officer gets life sentence for double murder（美聯社）
- This is the Consideration of the Legal Judge, Colonel Priyanto, Life Prison（Suara Patani）
延伸閱讀：
- 印尼的轉型正義難題：已經過了56年，為何共產黨與⎡930事件⎦仍是禁忌話題？
- 《印尼史》：蘇哈托大勝只是迴光返照，腐敗政權終被亞洲金融風暴擊潰
- 國際特赦組織：泰國軍隊中被徵召入伍者遭虐待、性侵，受害者多是男同志
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。