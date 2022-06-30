【專訪】《台語心花開》作者鄭順聰：台語是間鑠奅（SIAK-PHĀNN）的百貨公司

文：愛麗絲

「我真的不太理解，粽子裡加栗子、鳥蛋，是什麼概念？」談及長年各有擁護的北部及南部粽，鄭順聰小心翼翼地語帶抱怨，這是出身嘉義的他，始終無法習慣的堅持。而每回返鄉，鄭順聰念念不忘的，是要吃上一碗民雄特有的磅皮麵（pōng-phuê-mī）。「民雄的磅皮麵就像新營、白河一帶的豆菜麵（tāu-tshài-mī），在別處是吃不到的。」

飲食如語言，各地皆有令人難以忘懷、無可取代的腔口（khiunn-kháu），能撫平鄉愁，也能辨明來者何人、來自何方。台語亦如是，各地腔調略有差異，如飲食調料，初嚐一口，就能喚醒原鄉記憶，而當語言譜曲，琅琅上口的或許遠不只是記憶。

「這是五六七年級記憶中共有的一首歌吧，有對傳統歷史文化流失的哀愁，但同時又對未來有期望。」鄭順聰說的，是他最喜愛的一首台語歌——陳明章的〈下午的一齣戲〉。午後的歌仔戲棚裡，台上的演員冒雨粉墨登場，台下觀眾卻寥寥無幾，歌曲演繹對傳統台灣文化流失的迷惘，卻也讓鄭順聰明白，時代巨輪可不一定只傾軋傳統，帶來沒落——只要我們有意識地讓傳統走入現代。

推廣台文，生活即台語

「一開始教台語，我用從前學外語的方式編講義、課程，帶她唸過一個個字詞，」起初，鄭順聰擔任公視台語台《 HiHi 導覽先生》主持人大霈的台語指導老師時，習慣以我們熟悉的教課模式進行，卻發現太過生硬，便改採聊天形式，用台語聊彼此生活的人、事、物，或針對主題對話。「是培養語感，也在累積字彙，順著她的個性、生活方式來學台語，反倒更好上手啊！」將台語融入生活，是鄭順聰推廣台文的目標與方式，事實上，這也是他自幼學習台語的經驗。

「小時候學台語，不就是沉浸在語言裡嗎？大人們圍繞著泡茶聊天，我們小孩子漸漸就會說了，」在嘉義民雄長大，鄭順聰說台語很自然，但十九歲離鄉讀大學，與父母講電話時，卻發現對再熟悉不過的語言竟逐漸生疏，加上之後因地誌書寫，走踏台灣各地，多數受訪者皆講台語，「用華文書寫，永遠都隔了一層，無法傳遞出受訪者更細膩的語氣等細節。」是鄉情的呼喚，是想用更接地氣的語言傳遞更「道地」的故事，讓鄭順聰投身台文推廣，讓傳統母語接軌現代。

大約從2015年《基隆的氣味》起，鄭順聰開始學習台文書寫，下載台語輸入法，「寫作的標記系統很重要，有羅馬拼音、教育部辭典，這些都是能讓大家依循的標準。」於是，鄭順聰開始能把口中所說的、腦海所想的，化作精準台文書寫。從新詩、散文、小說、有聲書，到甚至能將採訪逐字稿以台文記錄。

四年多前出版《台語好日子》，鄭順聰收入一路走來的台文學習經驗、心得與技巧，「有點像台語1.0 ，寫如菜市場等傳統場域會碰上的台語，」這回新作《台語心花開》，鄭順聰則稱之「台語2.0 」，「像替台語開間百貨公司。」

新台語世代

「我要用台語來說萬事萬物，」從《台語好日子》的傳統場域到《台語心花開》的百貨公司，好比由傳統走入現代，「事實上，台語就是間百貨公司，」有我們一切生活所需，附帶品質保證，「還很鑠奅（siak-phānn）喔！」鄭順聰笑著說，百貨公司是流行時尚的指標地點，而台語不只是傳統文化的象徵，更能成為流行文化的代名詞——但這並非一蹴可幾。

「小時候平常都講台語，在學校如果沒學華語，生活中就沒機會啦！」鄭順聰的成長經驗，和許多都市長大、只在鄉土教學課接觸台語的孩子相反，當2010年初為人父時，鄭順聰與妻子達成共識，在家採台語教學。

放眼同輩世代，不少人因離鄉背井，早成為在職場、和孩子溝通講華語，在家鄉、和父母則以台語對話的「轉頭族」，「這會造成語言斷層，」語言隔代，也造成隔閡，好比台語的M型化，當時光流逝、世代流轉，台語或將走入歷史，而這正是鄭順聰所不樂見的，「就像種危機意識吧，我們希望刻意讓孩子學台語，不讓語言隔代。」

Photo Credit：張晉瑞攝影，鄭順聰提供

找回阿公阿嬤的語言，近年來「學回台語」是獨樹一格的時尚趣味，藉台文書寫、流行音樂、媒體推廣等多元管道，形塑出一種「新台語」，除了母語使用者，鄭順聰還看見兩種台語的新族群。一是如教師、媒體傳播人員、研究學者等，「以語言作為實用工具，讓台語在體制內發揮文學、文化功能。」

其二，則是翻轉過往台語的俚俗印象，反倒成為時尚，「就像是台語絕地大反攻啦！」鄭順聰積極看待未來，或許台語使用者仍屬小眾，但只要讓台語踏出同溫層，便有無限可能，「假設現在是八比二，我們怎麼打入那更為龐大的八成？」

推廣台文的路上，鄭順聰不只用台語說生活萬物，也用台文書寫各類作品。「語言、創作不要只被侷限在一種定型，台文書寫可能全跟台灣有關，也可能純粹用這個語言寫各種小說，這路很廣的啊！」鄭順聰細數早期台語小說多與政治社會、鄉情親情相關，近期則慢慢見到魔幻寫實、卡夫卡式等作品，放眼未來，也許BL、偵探小說等全是台文書寫可考慮的方向。

「先求有再求好，一種文化要成氣候，必定要有足夠的書寫人才、足夠的出版社撐腰，和最實際的市場支持，」數量夠龐大，最終才會自成一格，並出現如武俠小說的金庸般耀眼且無可取代的經典。「台文出版市場或許還算小眾，但《小王子》台語版的亮眼銷售，顯示仍有群堅定的台文讀者存在。」鄭順聰笑著說，自己只是先替台語建一間小小的百貨公司，未來還有更多更大間的，而台語本身這偌大的百貨公司，將永遠敞開大門，歡迎光臨。