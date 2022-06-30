【專訪】《台語心花開》作者鄭順聰：台語是間鑠奅（SIAK-PHĀNN）的百貨公司
我們想讓你知道的是
「台文出版市場或許還算小眾，但《小王子》台語版的亮眼銷售，顯示仍有群堅定的台文讀者存在。」鄭順聰笑著說，自己只是先替台語建一間小小的百貨公司，未來還有更多更大間的，而台語本身這偌大的百貨公司，將永遠敞開大門，歡迎光臨。
文：愛麗絲
「我真的不太理解，粽子裡加栗子、鳥蛋，是什麼概念？」談及長年各有擁護的北部及南部粽，鄭順聰小心翼翼地語帶抱怨，這是出身嘉義的他，始終無法習慣的堅持。而每回返鄉，鄭順聰念念不忘的，是要吃上一碗民雄特有的磅皮麵（pōng-phuê-mī）。「民雄的磅皮麵就像新營、白河一帶的豆菜麵（tāu-tshài-mī），在別處是吃不到的。」
飲食如語言，各地皆有令人難以忘懷、無可取代的腔口（khiunn-kháu），能撫平鄉愁，也能辨明來者何人、來自何方。台語亦如是，各地腔調略有差異，如飲食調料，初嚐一口，就能喚醒原鄉記憶，而當語言譜曲，琅琅上口的或許遠不只是記憶。
「這是五六七年級記憶中共有的一首歌吧，有對傳統歷史文化流失的哀愁，但同時又對未來有期望。」鄭順聰說的，是他最喜愛的一首台語歌——陳明章的〈下午的一齣戲〉。午後的歌仔戲棚裡，台上的演員冒雨粉墨登場，台下觀眾卻寥寥無幾，歌曲演繹對傳統台灣文化流失的迷惘，卻也讓鄭順聰明白，時代巨輪可不一定只傾軋傳統，帶來沒落——只要我們有意識地讓傳統走入現代。
推廣台文，生活即台語
「一開始教台語，我用從前學外語的方式編講義、課程，帶她唸過一個個字詞，」起初，鄭順聰擔任公視台語台《 HiHi 導覽先生》主持人大霈的台語指導老師時，習慣以我們熟悉的教課模式進行，卻發現太過生硬，便改採聊天形式，用台語聊彼此生活的人、事、物，或針對主題對話。「是培養語感，也在累積字彙，順著她的個性、生活方式來學台語，反倒更好上手啊！」將台語融入生活，是鄭順聰推廣台文的目標與方式，事實上，這也是他自幼學習台語的經驗。
「小時候學台語，不就是沉浸在語言裡嗎？大人們圍繞著泡茶聊天，我們小孩子漸漸就會說了，」在嘉義民雄長大，鄭順聰說台語很自然，但十九歲離鄉讀大學，與父母講電話時，卻發現對再熟悉不過的語言竟逐漸生疏，加上之後因地誌書寫，走踏台灣各地，多數受訪者皆講台語，「用華文書寫，永遠都隔了一層，無法傳遞出受訪者更細膩的語氣等細節。」是鄉情的呼喚，是想用更接地氣的語言傳遞更「道地」的故事，讓鄭順聰投身台文推廣，讓傳統母語接軌現代。
大約從2015年《基隆的氣味》起，鄭順聰開始學習台文書寫，下載台語輸入法，「寫作的標記系統很重要，有羅馬拼音、教育部辭典，這些都是能讓大家依循的標準。」於是，鄭順聰開始能把口中所說的、腦海所想的，化作精準台文書寫。從新詩、散文、小說、有聲書，到甚至能將採訪逐字稿以台文記錄。
四年多前出版《台語好日子》，鄭順聰收入一路走來的台文學習經驗、心得與技巧，「有點像台語1.0 ，寫如菜市場等傳統場域會碰上的台語，」這回新作《台語心花開》，鄭順聰則稱之「台語2.0 」，「像替台語開間百貨公司。」
新台語世代
「我要用台語來說萬事萬物，」從《台語好日子》的傳統場域到《台語心花開》的百貨公司，好比由傳統走入現代，「事實上，台語就是間百貨公司，」有我們一切生活所需，附帶品質保證，「還很鑠奅（siak-phānn）喔！」鄭順聰笑著說，百貨公司是流行時尚的指標地點，而台語不只是傳統文化的象徵，更能成為流行文化的代名詞——但這並非一蹴可幾。
「小時候平常都講台語，在學校如果沒學華語，生活中就沒機會啦！」鄭順聰的成長經驗，和許多都市長大、只在鄉土教學課接觸台語的孩子相反，當2010年初為人父時，鄭順聰與妻子達成共識，在家採台語教學。
放眼同輩世代，不少人因離鄉背井，早成為在職場、和孩子溝通講華語，在家鄉、和父母則以台語對話的「轉頭族」，「這會造成語言斷層，」語言隔代，也造成隔閡，好比台語的M型化，當時光流逝、世代流轉，台語或將走入歷史，而這正是鄭順聰所不樂見的，「就像種危機意識吧，我們希望刻意讓孩子學台語，不讓語言隔代。」
找回阿公阿嬤的語言，近年來「學回台語」是獨樹一格的時尚趣味，藉台文書寫、流行音樂、媒體推廣等多元管道，形塑出一種「新台語」，除了母語使用者，鄭順聰還看見兩種台語的新族群。一是如教師、媒體傳播人員、研究學者等，「以語言作為實用工具，讓台語在體制內發揮文學、文化功能。」
其二，則是翻轉過往台語的俚俗印象，反倒成為時尚，「就像是台語絕地大反攻啦！」鄭順聰積極看待未來，或許台語使用者仍屬小眾，但只要讓台語踏出同溫層，便有無限可能，「假設現在是八比二，我們怎麼打入那更為龐大的八成？」
推廣台文的路上，鄭順聰不只用台語說生活萬物，也用台文書寫各類作品。「語言、創作不要只被侷限在一種定型，台文書寫可能全跟台灣有關，也可能純粹用這個語言寫各種小說，這路很廣的啊！」鄭順聰細數早期台語小說多與政治社會、鄉情親情相關，近期則慢慢見到魔幻寫實、卡夫卡式等作品，放眼未來，也許BL、偵探小說等全是台文書寫可考慮的方向。
「先求有再求好，一種文化要成氣候，必定要有足夠的書寫人才、足夠的出版社撐腰，和最實際的市場支持，」數量夠龐大，最終才會自成一格，並出現如武俠小說的金庸般耀眼且無可取代的經典。「台文出版市場或許還算小眾，但《小王子》台語版的亮眼銷售，顯示仍有群堅定的台文讀者存在。」鄭順聰笑著說，自己只是先替台語建一間小小的百貨公司，未來還有更多更大間的，而台語本身這偌大的百貨公司，將永遠敞開大門，歡迎光臨。
Tags：
危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。