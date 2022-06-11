投資者的自我修養：密碼貨幣投資八誡
我們想讓你知道的是
請破除甚麼都不做，持有法定貨幣就是不投資的迷思。
我把討論DeFi的課堂標題黨式命名為《財務自由》，「騙」了一些以為會大談投資之道的人參與。為免讓他們太失望，我整理了密碼貨幣投資八誡——別搞錯了投「豬八戒」，滿足一下這方面的期望。
投資八誡同時也是用以提醒自己，畢竟，投資者的自我修養，是份終生的功課。
一、不是投資與否，而是投資甚麼
首先，請破除甚麼都不做，持有法定貨幣就是不投資的迷思。
這並不是說必須以比特幣或其他資產本位，我並沒有這個意思。你完全有權繼續以法定貨幣本位看待事情，但需要意識到這是你的選擇，而這選擇並非理所當然。
除非你賺的錢僅夠糊口，一點餘裕都沒有，否則你就有投資的需要，也已經在投資。與其去想投資與否這個偽命題，不如考慮投資甚麼。答案絕對可以包括法定貨幣。
也唯有破除這個迷思，才能搞清楚自己的投資是賺了還是虧了，和相對的是甚麼。
二、不但要zoom in，更要去zoom out
放大鏡有助看清細節，但是要看清全局，我們更需要zoom out。
Zoom out可分成時、空兩個維度。時間維度，我們生活在世界正好大致和平，各地民族國家政府確立，美元本位主導的幾十年，但那也只是不足百年的事，如果把這個狀態視為恆久不變的定律，而忽略在長得多的時間線上，人類社會不同的組織型態，以及價值的儲存和交換方式，那豈不也是一種夏蟲不可語冰？
空間的維度，我們處身在金融發達國家，體制健全，法定貨幣穩健，每個人都有銀行帳號。這些全都是好事，但同時也侷限了我們的想像力，滿足於當前的狀態。反之在傳統金融體制不健全、多數人沒有銀行帳號的國家，他們的民眾沒有思想包袱，很容易透過區塊鏈相關技術，一下子「leap frog」超越我們。
三、不去想購買vs出售，而去想兌換vs停泊
日常生活中，我們都是以法幣換取商品和服務，即購買；反過來透過提供商品和服務來獲取法定貨幣，即出售。我們以法幣為工具，達到生存與生活的目的。
而投資，即餘裕的處理，重點在於資產配置，也可以理解為把剩餘生產力分配在甚麼資產。這些資產當中，有一種是你的「本位」，傳統投資者十居其九會用美元，部分有經驗的密碼貨幣投資者，則會以比特幣本位。
平日，你將資產停泊在本位幣，當看好某一種密碼貨幣，可以兌換一部分進去；不再看好了，就兌換回本位幣。此外，你的本位幣跟法幣之間也可自由兌換，調整資產用於生活與投資之間的比例。
習慣用這個框架去看，除了有助分清生活與投資，也可替我們逐漸擺脫「法幣=本位幣」的思考框框。
四、不要刻舟求劍，而要守株待兔
成語故事告訴我們刻舟求劍很笨，這大概不用多解釋，慢條斯理追逐一個快速移動的目標，錯過是必然的。
但守株待兔卻不見得是錯，如果你有信心兔子總會撞上這棵樹，又準備了足夠的糧食，在兔撞上來之前不怕餓死，以逸待勞，等樹苗茁壯成長，守株待兔又有何不好？
如果你看到某隻幣近日急升，儘管你不太確定這幣的意義，但就是好想兌換一些，請小心，這很可能是刻舟求劍的訊號。
如果你看到某隻幣很實在很有用，但卻乏人問津，價格低迷，因此想加到資產組合，那麼，這很可能是守株待兔的兆頭。
五、別說「I "todl" you so」，而要reality check
如果你看對了趨勢，賺到大錢，或者逃過大難，恭喜你。但是，不妨厚道一些，別要自鳴得意，到處跟看錯的人說「早就告訴你」。
我想談的並非待人接物的道理，反而覺得只要有真材實料，傲慢就傲慢好了。我的重點是，大部分情況下我們很難知道自己究竟是看對了，還是猜對了。比如說，此刻比特幣30,000美元，較高位60,000多下跌一半以上，很多人就在吹噓早就知道了，甚至附帶截圖為證。之不過，他們說過的其他話都實現了麼？還是像八爪魚似的，在芸芸預測中，猜對了一個？即然那麼有信心，有在比特幣高位的時候大賣空，賺過盤滿缽滿麼？又，在比特幣從1美元到30,000美元這個史實當中，這些人又說過甚麼，做過甚麼？
媒體也真是的，總喜歡引述各種專家的各種預測，懶惰報導，卻極少去做真正重要的reality check，翻查及整理專家們以往的預測，時至今日對了多少，又錯了幾番，更重要的是，為甚麼。
六、忘掉一時僥倖，謹記慘痛教訓
猜對升跌，賺了錢，跟買中樂透差不多，運氣沒有規律，開心一下就好，然後趕緊忘掉；切忌心存僥倖，連自己都欺騙，把猜對的運氣和看準的實力，混為一談。
錯誤卻是相反，越是慘痛的教訓，越需要銘記於心。與此同時，別因為犯了大錯就從此「不投資」——別忘掉八誡之首——而要找出錯誤的癥結所在，找出可能存在的規律，拷問自己，再次遇到同樣情況，該如何選擇。
我們每秒都在做投資決定，錯誤實屬必然。唯有認清錯誤，才能幫助我們從中學習，不斷修正，讓我們在未來做對，或者至少，不再錯得那麼難看。
七、不求1%資產回報1000%，但求25%資產回報100%
不要曬單，也不要理會別人曬出的單子。
如果你真的好想曬單，很簡單，開100倍槓桿，用10元去猜比特幣漲還是跌，猜個十次，倒霉鬼都總能猜對一次吧。然後，其他的扔掉，贏最大百分比，最尖那個山峰，截圖來晒單。很多交易所還設有特製功能方便曬單截圖呢。
顯然，這沒有意義。不但沒意義，還造成傷害，讓我們偏離航道，浪費時間。真正需要的，是找出那些讓我們有信心投下10%甚至25%資產的項目，然後「hodl」著，守株待兔。
雖說「但求25%資產回報100%」，但那只是舉例作期望管理，要是真的能找到潛力項目又能與它共同成長，1000%回報在幣市其實也相當普遍；曾經擁有增長1000%幣種的人很多，只不過，「hodl」得住的，特別少。
八、不要牛市悔恨熊市懊惱，而要「I don’t give it a shit」
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
- 收聽管道如下：
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- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep05
（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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