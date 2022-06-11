投資者的自我修養：密碼貨幣投資八誡

我把討論DeFi的課堂標題黨式命名為《財務自由》，「騙」了一些以為會大談投資之道的人參與。為免讓他們太失望，我整理了密碼貨幣投資八誡——別搞錯了投「豬八戒」，滿足一下這方面的期望。

投資八誡同時也是用以提醒自己，畢竟，投資者的自我修養，是份終生的功課。

一、不是投資與否，而是投資甚麼

首先，請破除甚麼都不做，持有法定貨幣就是不投資的迷思。

這並不是說必須以比特幣或其他資產本位，我並沒有這個意思。你完全有權繼續以法定貨幣本位看待事情，但需要意識到這是你的選擇，而這選擇並非理所當然。

除非你賺的錢僅夠糊口，一點餘裕都沒有，否則你就有投資的需要，也已經在投資。與其去想投資與否這個偽命題，不如考慮投資甚麼。答案絕對可以包括法定貨幣。

也唯有破除這個迷思，才能搞清楚自己的投資是賺了還是虧了，和相對的是甚麼。

二、不但要zoom in，更要去zoom out

放大鏡有助看清細節，但是要看清全局，我們更需要zoom out。

Zoom out可分成時、空兩個維度。時間維度，我們生活在世界正好大致和平，各地民族國家政府確立，美元本位主導的幾十年，但那也只是不足百年的事，如果把這個狀態視為恆久不變的定律，而忽略在長得多的時間線上，人類社會不同的組織型態，以及價值的儲存和交換方式，那豈不也是一種夏蟲不可語冰？

空間的維度，我們處身在金融發達國家，體制健全，法定貨幣穩健，每個人都有銀行帳號。這些全都是好事，但同時也侷限了我們的想像力，滿足於當前的狀態。反之在傳統金融體制不健全、多數人沒有銀行帳號的國家，他們的民眾沒有思想包袱，很容易透過區塊鏈相關技術，一下子「leap frog」超越我們。

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三、不去想購買vs出售，而去想兌換vs停泊

日常生活中，我們都是以法幣換取商品和服務，即購買；反過來透過提供商品和服務來獲取法定貨幣，即出售。我們以法幣為工具，達到生存與生活的目的。

而投資，即餘裕的處理，重點在於資產配置，也可以理解為把剩餘生產力分配在甚麼資產。這些資產當中，有一種是你的「本位」，傳統投資者十居其九會用美元，部分有經驗的密碼貨幣投資者，則會以比特幣本位。

平日，你將資產停泊在本位幣，當看好某一種密碼貨幣，可以兌換一部分進去；不再看好了，就兌換回本位幣。此外，你的本位幣跟法幣之間也可自由兌換，調整資產用於生活與投資之間的比例。

習慣用這個框架去看，除了有助分清生活與投資，也可替我們逐漸擺脫「法幣=本位幣」的思考框框。

四、不要刻舟求劍，而要守株待兔

成語故事告訴我們刻舟求劍很笨，這大概不用多解釋，慢條斯理追逐一個快速移動的目標，錯過是必然的。

但守株待兔卻不見得是錯，如果你有信心兔子總會撞上這棵樹，又準備了足夠的糧食，在兔撞上來之前不怕餓死，以逸待勞，等樹苗茁壯成長，守株待兔又有何不好？

如果你看到某隻幣近日急升，儘管你不太確定這幣的意義，但就是好想兌換一些，請小心，這很可能是刻舟求劍的訊號。

如果你看到某隻幣很實在很有用，但卻乏人問津，價格低迷，因此想加到資產組合，那麼，這很可能是守株待兔的兆頭。

五、別說「I "todl" you so」，而要reality check

如果你看對了趨勢，賺到大錢，或者逃過大難，恭喜你。但是，不妨厚道一些，別要自鳴得意，到處跟看錯的人說「早就告訴你」。

我想談的並非待人接物的道理，反而覺得只要有真材實料，傲慢就傲慢好了。我的重點是，大部分情況下我們很難知道自己究竟是看對了，還是猜對了。比如說，此刻比特幣30,000美元，較高位60,000多下跌一半以上，很多人就在吹噓早就知道了，甚至附帶截圖為證。之不過，他們說過的其他話都實現了麼？還是像八爪魚似的，在芸芸預測中，猜對了一個？即然那麼有信心，有在比特幣高位的時候大賣空，賺過盤滿缽滿麼？又，在比特幣從1美元到30,000美元這個史實當中，這些人又說過甚麼，做過甚麼？

媒體也真是的，總喜歡引述各種專家的各種預測，懶惰報導，卻極少去做真正重要的reality check，翻查及整理專家們以往的預測，時至今日對了多少，又錯了幾番，更重要的是，為甚麼。

六、忘掉一時僥倖，謹記慘痛教訓

猜對升跌，賺了錢，跟買中樂透差不多，運氣沒有規律，開心一下就好，然後趕緊忘掉；切忌心存僥倖，連自己都欺騙，把猜對的運氣和看準的實力，混為一談。

錯誤卻是相反，越是慘痛的教訓，越需要銘記於心。與此同時，別因為犯了大錯就從此「不投資」——別忘掉八誡之首——而要找出錯誤的癥結所在，找出可能存在的規律，拷問自己，再次遇到同樣情況，該如何選擇。

我們每秒都在做投資決定，錯誤實屬必然。唯有認清錯誤，才能幫助我們從中學習，不斷修正，讓我們在未來做對，或者至少，不再錯得那麼難看。

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七、不求1%資產回報1000%，但求25%資產回報100%

不要曬單，也不要理會別人曬出的單子。

如果你真的好想曬單，很簡單，開100倍槓桿，用10元去猜比特幣漲還是跌，猜個十次，倒霉鬼都總能猜對一次吧。然後，其他的扔掉，贏最大百分比，最尖那個山峰，截圖來晒單。很多交易所還設有特製功能方便曬單截圖呢。

顯然，這沒有意義。不但沒意義，還造成傷害，讓我們偏離航道，浪費時間。真正需要的，是找出那些讓我們有信心投下10%甚至25%資產的項目，然後「hodl」著，守株待兔。

雖說「但求25%資產回報100%」，但那只是舉例作期望管理，要是真的能找到潛力項目又能與它共同成長，1000%回報在幣市其實也相當普遍；曾經擁有增長1000%幣種的人很多，只不過，「hodl」得住的，特別少。

八、不要牛市悔恨熊市懊惱，而要「I don’t give it a shit」