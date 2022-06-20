《NFT投資聖經》：任何NFT資產的價值，都建立在品牌、稀缺性或市場上

文：蒂安娜・勞倫斯（Tiana Laurence）、金瑞榮博士（Seoyoung Kim, PhD）

第五章 投資NFT

這一章涵蓋NFT投資的嶄新世界，你可以研究各式投資策略，包含物色可投資的NFT種類。本章同時介紹各項投資（包含NFT）的相關規定與主管機關。

不論你是考慮認真投資、喜歡收集收藏品、想要走在投資的最前線，或者純粹出於好奇，NFT都值得你花時間了解。有時候要真正了解這樣一個新興市場的方式就是去參與，藉此認識種類眾多的代幣並親身感受其價位以及不同交易平台如何呈現、列示與販售平台上的資產。

【筆記】

與其他任何投資一樣，你應該盡可能多做功課並切記不投入超過自身能力範圍的資金。我們也建議你注意市場變化，因為供需、科技、法規的改變都可能造成一陣子的市場動盪。

【注意】

我們不是金融專家，本章提供的資訊也並非投資或稅務建議，無法取代專業投資顧問與會計師的意見。

觀念釐清：NFT不是加密貨幣

在技術層面上，NFT與加密貨幣的相似之處在於它們都是存在於區塊鏈上的數位紀錄，差別在於每一個NFT都是獨一無二的。舉例來說，如果你有一枚比特幣，你可以將這一枚比特幣與另一枚交換但其市值依然不變，這通常稱為「可替代性」或「同質性」（fungibility），意即某資產可以與另一個同類型資產互換而不改變其價值。

在區塊鏈上，任兩枚比特幣都是相同的，而以太坊區塊鏈上的以太幣以及在原生環境下的萊特幣（Litecoin）甚至狗狗幣（Dogecoin）也同樣適用。這類資產的全球交易量高達數百萬美元，吸引眾多買家參與。

NFT則不一樣，每一個非同質化代幣都有其獨特價值，雖然可交易但並非僅僅互換那麼簡單。儘管加密貨幣市場相當波動，所有比特幣在任一時間點都代表同等的價值；而每一個NFT都有各自的價值，可能在任何時點變動，並且與其他NFT的價值完全無關。

【筆記】

NFT有無價值取決於是否存在有意願、能力交易的買家與賣家，有可能僅有單方面的市場，或不論價位都沒有任何人想要購買。有人推測NFT市場可能崩盤，如同1990年代TY公司的豆豆娃（Beanie Babies）一般。

NFT投資概述

隨著加密貨幣與各種新數位資產的發明，例如NFT及股權型代幣（equity token，一種功能與傳統股票相同的證券型代幣），投資界也正快速地轉變，但相關法規的腳步目前尚未完全跟上這股全球新型資產熱潮。

對一般大眾來說，傳統的投資是受到限制的。你通常會與券商或財務顧問合作，借助他們的專業投身複雜的股債與基金市場。這類型的投資有著緩慢但較為穩定的報酬，而協助你的投資專家們則受到政府機關的管理。

然而這並非從一開始便是如此，1920年代充斥的投機與詐騙使數以百萬計的人身陷經濟危機。1934年設立的證券交易委員會（the Securities and Exchange Commission，SEC）為一獨立的美國聯邦政府管理機構，負責保護投資人並執行聯邦證券法規。SEC的設立是美國政府為了對抗經濟大蕭條帶來的後果，以及防止未來因詐騙或狂妄自大產生的金融危機，由羅斯福總統提出的新政（New Deal）法案中的一項措施。

為更加保護社會大眾，美國國會通過《1933年證券法》（Securities Act of 1933），規定美國大多數的證券交易以及對美國公民發行的證券都需要登記。這個法案藉由規範投資者接收到公開發行證券的真實財務資訊來防止證券詐騙，也給予美國聯邦貿易委員會（the Federal Trade Commission，FTC）權力禁止證券銷售和將違法者關入監獄。

【筆記】

新型金融工具（以區塊鏈技術打造，有金錢價值的真實或虛擬法律協議文件）受SEC與FTC管轄。這一點必須牢記，因為NFT在你的國籍所在地或國家可能屬於金融工具並受到管轄，而且若你選擇賣出持有的NFT，可能還需考慮買家的國籍所在地或國家的法規。

SEC使用與傳統資產相似的方式來評估NFT這類數位資產是否屬於證券的範疇。在我們撰寫本章時，SEC尚未針對NFT發佈實務指引或對NFT創作者進行任何執法行為。然而，NFT可以被用來欺騙投資人或從事洗錢交易，致使美國或其他國家的政府可能介入管理這一塊。這有時會花上數年時間，而實際執法可能需要更久。

簡單來說，如果你買的NFT資產是某個在區塊鏈上有公開真實性紀錄的收藏品，那就像是你買了一幅畫作或某件藝術品，大概不屬於金融工具的範疇。然而，NFT也有許多使其很容易歸類於金融工具的特性。如果你購買了一個保障投資報酬的NFT，這可能就是一種證券，例如包裝成NFT出售並保證股利的不動產投資；數位藝術的權利金金流也可能是一種證券，因為它很可能無法通過「Howey測試標準」（the Howey test，為美國用來決定是否構成投資契約［即一種證券）以及何種資產受美國證券法規管轄的方法）。

當你在審視一個投資機會，又不確定它是否為投資契約時，可以檢視以下四項標準：

涉及資金的投入

針對共同事業（commonenterprise）

有獲利期望

獲利來源為第三方

評估NFT投資是否適合你

在建立NFT投資策略前，先問問你自己：這類型的投資適合我嗎？