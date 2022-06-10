「宅經濟」派對結束？英特爾凍結PC晶片部門招聘，宏碁董事長直言：PC市場已供過於求

隨通貨膨脹持續高漲，連帶影響消費市場，全球大撒幣、宅經濟下的紅利可能要結束。目前，PC市場恐面臨高庫存、需求不振的窘境，上游英特爾（Intel）暫停人員招聘至少兩週，下游品牌大廠宏碁（Acer）坦言「PC市場已供過於求」。

宏碁坦言PC市況翻轉

很顯然地，歷經兩年的宅經濟大爆發，各類電子產品的派對即將要到尾聲。尤其是PC市場由高點往下的趨勢幾乎確定。昨日宏碁董事長陳俊聖直言，進來IC零組件缺料的情況已經緩解。

他坦言：「目前整體PC市場已經翻轉，出現了供過於求的現象，下半年市況能見度也很低。」

根據研究機構IDC今年3月調查顯示，2021年台灣PC（包含桌上型／筆記型電腦／工作站）全年出貨量為276.2萬台，相較上年成長12.7%，連續第3年正成長。

IDC市場分析師劉伊菡表示，疫情後的數位化，讓許多品牌筆記型電腦出貨量突破五成甚至是翻倍的成長。」而2022年第1季筆記型電腦出貨量還有繼續維持年正成長，達到8.7%。

但是，今年下半年PC市場年成長將由正轉負下滑5.7%。根據《工商時報》報導指出，大部分的下游終端場存貨水位，在去年年底達到高點後，又於今年第1季持續攀升。

兩大電腦品牌宏碁及華碩，前者存貨總額約達新台幣638億元，後者華碩則達近新台幣1934億元，以存貨在其整體資產占比來看，宏碁首度突破3成，華碩更趨近4成，皆為各自歷史高峰。

陳俊聖說，宏碁存貨較同業而言來得低，針對零組件部分已密切注意調度，並小心「不要讓庫存變成坑」。至於通膨還有地緣政治影響，他表示皆為消費市場帶來負面，但會持續將重心往「必需品」市場移動。

除了宏碁以外，另一大廠華碩（ASUS）不約而同地指出市況前景不佳。

華碩共同執行長許先越坦言：「坦言，疫情紅利已經消失，市場熱度不會像過去2年這麼高，華碩今年營運要維持2021年水準，挑戰非常大，大家應該要有合理的期待，不能有超乎預期的期待。」

英特爾為降成本，凍結PC晶片部門招聘至少2周

雖然市況有疑慮，但是華碩仍重申，今年PC出貨目標為優於市場平均的10%以上，假設今年消費PC市場年減10%，華碩至少要做到持平

華碩預估今年PC出貨量要達到2150萬至2300萬台，甚至要挑戰2400萬台高標。換言之，今年華碩目標至少持平或超越去年2150萬台記錄。

此外，《路透社》披露一份英特爾內部備忘錄指出，英特爾在客戶運算事業群（PC晶片部門）暫停所有聘僱，還有暫停所有職位申請，等到部門進行重新評估優先事項後，一些聘僱才可能恢復，不過最快也要兩周後。

英特爾聲明中表示：「我們正處於半導體產業長期成長周期的開端⋯⋯將協助度過總體經濟不確定性，並達成我們對客戶、股東和員工的承諾。」

面對景氣疑慮，台經院院長張建一告訴我們，下半年不確定因素多，油價短期在高檔，全球都面臨很大的壓力，然而台灣4月外銷呈現負成長，下個月可能也不如之前那麼好。

他還說，歐美消費需求減弱，中國封城對供應鏈的衝擊，均反映在5至6月的外銷訂單上。這也意味著，過去頻頻創高的外銷產業，將面臨一個重大的轉折點。

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核稿編輯：翁世航