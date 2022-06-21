《圖解認知偏誤！避開99%思考陷阱》：從答對率只有一成的「沃森選擇題」，思考如何擺脫「確認偏誤」？

文：情報文化研究所（山﨑紗紀子、宮代こずゑ、菊池由希子）

從「沃森選擇題」得知讓我們的思考變得偏頗的機制。

【確認偏誤】

意思：只收集符合自己的想法或假說的資訊，忽略其他不符合的資訊。

關聯：聰明漢斯效應（→160頁）

挑戰沃森選擇題

圖1是為了釐清人類邏輯推論特徵所設計的問題（Wason,1966）。

Photo Credit: 墨刻出版 圖1 沃森選擇題：眼前的所有卡片都一面寫著英文字母，一面寫著數字。請大家想想，至少要翻開哪些卡片，才能確認「一面是母音，另一面一定是偶數」這個假說成立呢？

到目前為止，有不少實驗都使用了這個問題，以大學生為對象的研究也告訴我們，答對的機率也頂多一成而已，同時還告訴我們，選擇「正面只有母音的卡片」或是「母音的卡片與偶數的卡片」的人占絕大多數。或許有些人會覺得，選擇「A」與「4」的人比較多，但很可惜的是，這不是正確答案，只有翻開「A」與「7」的卡片才是正確答案。

因為「一面是母音，另一面一定是偶數」的假說只會在「一面是母音，以及另一面是奇數」的卡片存在時，才會不成立。

換句話說，不管偶數卡片的背面是什麼卡片，假說都不會被推翻（假說並未規定偶數卡片的背面一定要是母音）。這代表，不需要翻開4的卡片。我們該確認的是「一面是母音」的卡片背面（如果是奇數，假說就不成立），以及「一面是奇數」的卡片背面（如果是母音，假說就不成立），為此，需要翻開A與7的卡片。

大家不需要為了答錯這個問題而難過，因為這個問題就是因為很多人無法答對而有名。

接著讓我們根據這個沃森選擇題（Wason Selection Task）的「困難之處」，進一步觀察人類的思考特徵。

困難之處①確認偏誤

除了社群網站之外，我們每天都會遇到毫無根據的資訊。即使是「○月○日將發生大地震」這種毫無科學實證的預言，一旦有人相信，這個人就會盲目地收集足以佐證這個預言的資料（比方說，把隨處可見的雲朵形狀當地震雲，或是覺得鄰居的狗最近很常叫），並且越來越相信這個謠言。

我們很常為了確認自己的想法或假說「是正確的」，而盲目地收集符合假說的資訊。反過來說，我們不會收集那些不符合假說的資訊，甚至會忽視這類資訊。這種傾向就稱為確認偏誤（Confirmation Bias）。

沃森選擇題的背後也有這種偏誤作祟。

以「一面是母音，另一面就是偶數」的規則而言，雖然問題不在於偶數卡片「4」的背面是母音還是子音，但我們還是會不由自主地選擇卡片「4」。

困難之處②主題內容效果

另外也證實了一點，那就是確認偏誤不足以完全解釋這個問題的困難之處。

請大家試著挑戰圖2的「郵局員工問題（安西，1985部分修改）。

Photo Credit: 墨刻出版 圖2郵局員工的問題 1（甲） 2（乙） 3（丙） 4（丁） 5先生 6先生 7假設你是一名郵局員工，郵局堆了許多信，只要已封緘，就必須貼上60元的郵票。現在你的眼前有4個信封，至少該翻開幾個信封才能完成確認呢？ 參考：安西祐一郎《問題解決の心理学：人間の時代への発想》中央公論社（中公新書）、1985 年。

這個郵局員工問題的結構與沃森選擇題相同，但大家比較容易了解需要確認的是甲與丙吧。「只要信封已封緘，就一定會貼著60元的郵票」的假說，只有在「已封緘，而且沒有貼60元郵票的信封」存在時才會被推翻。換句話說，沒有封緘的信封與貼了60元郵票的信封都不是該檢查的對象。

儘管這兩個問題幾乎一樣，但許多人都覺得沃森選擇題比較難，正答率也比較低。這種問題的構造沒變，但出題內容更加具體，正答率就大幅變化的效應稱為主題內容效果（Thematic Content Effect）。也就是說，沃森選擇題因為不屬於日常體驗，所以讓人覺得更難回答。

如何擺脫確認偏誤

確認偏誤會在日常生活的各種場景出現。

比方說，一旦覺得「這個人很冷淡」，之後就會一直收集符合這個印象的資訊（例如不幫忙校慶，或總是已讀不回），也會忽略不符合這個印象的資訊（比方說，對方教你功課，或是很有耐心地與你商量事情）。

為了避免自己太過偏執，記得提醒自己偶爾翻翻不同的「卡片」。

相關書摘 ►《圖解認知偏誤！避開99%思考陷阱》：待在團體之中顯得更有魅力的「啦啦隊效應」，竟然有性別差異？

書籍介紹

本文摘錄自《圖解認知偏誤！避開99%思考陷阱：人類並不理性！打破慣性偏見，建立強大思維》，墨刻出版

作者：情報文化研究所（山﨑紗紀子、宮代こずゑ、菊池由希子）

監修：高橋昌一郎

譯者：許郁文

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在這個資訊超載的時代，

陰謀論和假新聞層出不窮，

你，是否選擇了正確的訊息？

「自己周圍的常識」＝「世界的常識」？

為什麼很多學者和民選政治人物，有時也會引發失言風波？

其中一個原因是認知上的扭曲，

認為「自己周圍的常識 」＝「世界的常識」。

在資訊快速流通的現代，我們身邊充斥著可自行解讀意思的訊息，

每個人都有「只看得到想看的資訊」這種傾向，

有許多不值得相信的資訊來源，會被包裝成值得信任的假象，

儘管我們每天都被迫接受大量的資訊，卻以為自己能判斷假新聞。

越是自信，就越該讀這本書

你會驚訝於扭曲我們認知的現象無所不在，

並意識到我們接受訊息的方式有多麼偏頗。

但這正是正確看待訊息的第一步，

因為如果不知道自己的認知偏誤，就很難知道自己有這些偏見。

「也許我正在犯一個可怕的錯誤。」

「我一直在收集特定的訊息，以至於忽略了對我來說很重要的其他東西。」

「我可能因為自己的無心意見而嚴重傷害他人。」

如果多少有這些不安的感覺，

那麼你應該了解一下被稱為認知偏誤的不可思議心理行為，

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本書特色

從3個研究領域來解說「60個思考習慣」。

獲得謬誤相關知識，了解「認知偏誤」的全貌。

由淺入深，引領讀者走進專業領域的世界。

有數百個心理學用語可以被歸類為認知偏誤，但它們的含義和用法往往是模糊或重疊的。本書嚴選60個在邏輯學、認知科學和社會心理學這3個專業領域中必不可少的術語，並結合生活化的例子和趣味插圖、實驗圖表加以解說。