《圖解認知偏誤！避開99%思考陷阱》：從答對率只有一成的「沃森選擇題」，思考如何擺脫「確認偏誤」？
我們想讓你知道的是
有數百個心理學用語可以被歸類為認知偏誤，但它們的含義和用法往往是模糊或重疊的。本書嚴選60個在邏輯學、認知科學和社會心理學這3個專業領域中必不可少的術語，並結合生活化的例子和趣味插圖、實驗圖表加以解說。
文：情報文化研究所（山﨑紗紀子、宮代こずゑ、菊池由希子）
- 從「沃森選擇題」得知讓我們的思考變得偏頗的機制。
【確認偏誤】
意思：只收集符合自己的想法或假說的資訊，忽略其他不符合的資訊。
關聯：聰明漢斯效應（→160頁）
挑戰沃森選擇題
圖1是為了釐清人類邏輯推論特徵所設計的問題（Wason,1966）。
到目前為止，有不少實驗都使用了這個問題，以大學生為對象的研究也告訴我們，答對的機率也頂多一成而已，同時還告訴我們，選擇「正面只有母音的卡片」或是「母音的卡片與偶數的卡片」的人占絕大多數。或許有些人會覺得，選擇「A」與「4」的人比較多，但很可惜的是，這不是正確答案，只有翻開「A」與「7」的卡片才是正確答案。
因為「一面是母音，另一面一定是偶數」的假說只會在「一面是母音，以及另一面是奇數」的卡片存在時，才會不成立。
換句話說，不管偶數卡片的背面是什麼卡片，假說都不會被推翻（假說並未規定偶數卡片的背面一定要是母音）。這代表，不需要翻開4的卡片。我們該確認的是「一面是母音」的卡片背面（如果是奇數，假說就不成立），以及「一面是奇數」的卡片背面（如果是母音，假說就不成立），為此，需要翻開A與7的卡片。
大家不需要為了答錯這個問題而難過，因為這個問題就是因為很多人無法答對而有名。
接著讓我們根據這個沃森選擇題（Wason Selection Task）的「困難之處」，進一步觀察人類的思考特徵。
困難之處①確認偏誤
除了社群網站之外，我們每天都會遇到毫無根據的資訊。即使是「○月○日將發生大地震」這種毫無科學實證的預言，一旦有人相信，這個人就會盲目地收集足以佐證這個預言的資料（比方說，把隨處可見的雲朵形狀當地震雲，或是覺得鄰居的狗最近很常叫），並且越來越相信這個謠言。
我們很常為了確認自己的想法或假說「是正確的」，而盲目地收集符合假說的資訊。反過來說，我們不會收集那些不符合假說的資訊，甚至會忽視這類資訊。這種傾向就稱為確認偏誤（Confirmation Bias）。
沃森選擇題的背後也有這種偏誤作祟。
以「一面是母音，另一面就是偶數」的規則而言，雖然問題不在於偶數卡片「4」的背面是母音還是子音，但我們還是會不由自主地選擇卡片「4」。
困難之處②主題內容效果
另外也證實了一點，那就是確認偏誤不足以完全解釋這個問題的困難之處。
請大家試著挑戰圖2的「郵局員工問題（安西，1985部分修改）。
這個郵局員工問題的結構與沃森選擇題相同，但大家比較容易了解需要確認的是甲與丙吧。「只要信封已封緘，就一定會貼著60元的郵票」的假說，只有在「已封緘，而且沒有貼60元郵票的信封」存在時才會被推翻。換句話說，沒有封緘的信封與貼了60元郵票的信封都不是該檢查的對象。
儘管這兩個問題幾乎一樣，但許多人都覺得沃森選擇題比較難，正答率也比較低。這種問題的構造沒變，但出題內容更加具體，正答率就大幅變化的效應稱為主題內容效果（Thematic Content Effect）。也就是說，沃森選擇題因為不屬於日常體驗，所以讓人覺得更難回答。
如何擺脫確認偏誤
確認偏誤會在日常生活的各種場景出現。
比方說，一旦覺得「這個人很冷淡」，之後就會一直收集符合這個印象的資訊（例如不幫忙校慶，或總是已讀不回），也會忽略不符合這個印象的資訊（比方說，對方教你功課，或是很有耐心地與你商量事情）。
為了避免自己太過偏執，記得提醒自己偶爾翻翻不同的「卡片」。
相關書摘 ►《圖解認知偏誤！避開99%思考陷阱》：待在團體之中顯得更有魅力的「啦啦隊效應」，竟然有性別差異？
書籍介紹
本文摘錄自《圖解認知偏誤！避開99%思考陷阱：人類並不理性！打破慣性偏見，建立強大思維》，墨刻出版
作者：情報文化研究所（山﨑紗紀子、宮代こずゑ、菊池由希子）
監修：高橋昌一郎
譯者：許郁文
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在這個資訊超載的時代，
陰謀論和假新聞層出不窮，
你，是否選擇了正確的訊息？
「自己周圍的常識」＝「世界的常識」？
為什麼很多學者和民選政治人物，有時也會引發失言風波？
其中一個原因是認知上的扭曲，
認為「自己周圍的常識 」＝「世界的常識」。
在資訊快速流通的現代，我們身邊充斥著可自行解讀意思的訊息，
每個人都有「只看得到想看的資訊」這種傾向，
有許多不值得相信的資訊來源，會被包裝成值得信任的假象，
儘管我們每天都被迫接受大量的資訊，卻以為自己能判斷假新聞。
越是自信，就越該讀這本書
你會驚訝於扭曲我們認知的現象無所不在，
並意識到我們接受訊息的方式有多麼偏頗。
但這正是正確看待訊息的第一步，
因為如果不知道自己的認知偏誤，就很難知道自己有這些偏見。
「也許我正在犯一個可怕的錯誤。」
「我一直在收集特定的訊息，以至於忽略了對我來說很重要的其他東西。」
「我可能因為自己的無心意見而嚴重傷害他人。」
如果多少有這些不安的感覺，
那麼你應該了解一下被稱為認知偏誤的不可思議心理行為，
它將幫助你看清事物本質，重新審視自我與這個世界。
本書特色
- 從3個研究領域來解說「60個思考習慣」。
- 獲得謬誤相關知識，了解「認知偏誤」的全貌。
- 由淺入深，引領讀者走進專業領域的世界。
有數百個心理學用語可以被歸類為認知偏誤，但它們的含義和用法往往是模糊或重疊的。本書嚴選60個在邏輯學、認知科學和社會心理學這3個專業領域中必不可少的術語，並結合生活化的例子和趣味插圖、實驗圖表加以解說。
長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。