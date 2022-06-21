《圖解認知偏誤！避開99%思考陷阱》：待在團體之中顯得更有魅力的「啦啦隊效應」，竟然有性別差異？

文：情報文化研究所（山﨑紗紀子、宮代こずゑ、菊池由希子）

偶像團體的成員是待在團體之中比較耀眼，還是單飛才能發光發熱？

【啦啦隊效應】

意思：比起單飛，待在團體之中顯得更有魅力的現象。

一群人比一個人更有魅力？

請大家回想一下自己的學生時代，是否有過看到喜歡的人和朋友打打鬧鬧而突然心動的經驗呢？

若覺得對方在一群人之中，比一個人的時候更加耀眼的話，代表在你身上發生了啦啦隊效應（Cheerleader Effect）。

所謂的啦啦隊效應，是指一個人在群體之中更顯得有魅力的效應（Walker and Vul,2014）。這個效應的名稱源自美國電視連續劇《How I Met Your Mother》的情節，而這個情節的內容是：「仔細觀察每位啦啦隊隊員，就會發現她們長得很普通，但是當她們聚在一起時，每個人就會變得很美麗。」

產生啦啦隊效應的機制

曾有個實驗為了釐清啦啦隊效應，而讓受測者透過照片評估人物的魅力（Walker and Vul,2014）。

這項實驗設定了兩個實驗條件，一個是「團體照條件」，另一個是「獨照條件」，在前者的照片之中，除了有評估對象之外，還有兩位同性的人物，而後者的照片則是從團體照裁剪下來的評估對象獨照。受測者會在這樣的條件之下，評估目標對象的魅力。結果發現，團體照的目標對象比較有魅力。

一般認為，下列三個過程是形成這種現象的機制。

人類同時看到很多張臉的時候，這些臉孔的特徵會變得扁平。 對個人五官的認知會趨近平均值。 趨近平均值的五官比實際的長相更有魅力

每個人在接受大量的視覺刺激之後，會選擇淡化這些特徵，以便統一辨識，而這種傾向稱為整體感知（Ensemble Perception）（Alvarez, 2011）。這通常是在認知圖形之際發生的現象，但在認知多張臉孔時，我們會習慣將這些臉孔的特徵濃縮為一個共通的印象。換言之，不管眼睛上揚還是下垂，這些個人特徵都會變得扁平，變成沒有特徵或特色的大眾臉。一般認為，這個現象是在上述的第一個過程發生的。

進入第二個過程之後，每個人的五官就會往第一個過程算出的平均值修正。

進入最後的第三個過程之後，我們會依照修正之後的五官評估個人魅力。

這裡的重點在於，許多與五官有關的心理學研究都證實，大部分的人覺得由各種五官特徵組成的大眾臉更有魅力。一般認為，人類在不斷進化的過程中，越來越喜歡均衡的事物，而這種傾向也讓我們更喜歡大眾臉。

Photo Credit: 墨刻出版 待在團體之中比較有魅力：（上）個體的魅力度 →（下）待在團體之中的魅力度

啦啦隊效應的性別差異

有趣的是，有研究指出，啦啦隊效應會因性別而出現顯著的差異（服部等，2019）。

女性評估男性五官的時候，啦啦隊效應比評估女性五官的時候更加顯著，但男性不管評估的對象是男是女，啦啦隊效應都沒有顯著的差異。

有研究指出，比起女性的五官，女性更不容易記住男性的五官（Herlitz and Loven,2013）。

團體中的個別的視覺刺激，會被整體感知修正（這過程稱為階層編碼化），此時越是模稜兩可或含有多項誤差的刺激，越是比那些差異鮮明的刺激來得更容易強化啦啦隊效應。

所以女性受測者往往無法記住男性五官的細節，所以五官的修正幅度更大，啦啦隊效應也顯得更加強烈。換言之，女性受測者通常會覺得男性團體之中的男性比較帥。

除了男性偶像團體或藝人之外，女性有可能會覺得在街上擦肩而過的學生團體或是上班族團體，比個別的男性來得更帥。

可惜的是，一旦變成一對一的戀愛關係，這個魔法就會消失，所以若想讓彼此的關係更緊密，不接觸就無從體會的個人魅力也顯得相當重要。

相關書摘 ►《圖解認知偏誤！避開99%思考陷阱》：從答對率只有一成的「沃森選擇題」，思考如何擺脫「確認偏誤」？

書籍介紹

本文摘錄自《圖解認知偏誤！避開99%思考陷阱：人類並不理性！打破慣性偏見，建立強大思維》，墨刻出版

作者：情報文化研究所（山﨑紗紀子、宮代こずゑ、菊池由希子）

監修：高橋昌一郎

譯者：許郁文

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由淺入深，引領讀者走進專業領域的世界。

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