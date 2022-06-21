《圖解認知偏誤！避開99%思考陷阱》：待在團體之中顯得更有魅力的「啦啦隊效應」，竟然有性別差異？
我們想讓你知道的是
本書的特徵在於由淺入深撰寫各部內容，引領各位讀者一步步走進專業領域的世界。讀者若能依序閱讀第I部（邏輯學）、第II部（認知科學）、第III部（社會心理學），就能在讀完本書的時候，了解「認知偏誤」的全貌。當然，不按照順序挑選一些感興趣的項目閱讀也沒問題。
文：情報文化研究所（山﨑紗紀子、宮代こずゑ、菊池由希子）
- 偶像團體的成員是待在團體之中比較耀眼，還是單飛才能發光發熱？
【啦啦隊效應】
意思：比起單飛，待在團體之中顯得更有魅力的現象。
一群人比一個人更有魅力？
請大家回想一下自己的學生時代，是否有過看到喜歡的人和朋友打打鬧鬧而突然心動的經驗呢？
若覺得對方在一群人之中，比一個人的時候更加耀眼的話，代表在你身上發生了啦啦隊效應（Cheerleader Effect）。
所謂的啦啦隊效應，是指一個人在群體之中更顯得有魅力的效應（Walker and Vul,2014）。這個效應的名稱源自美國電視連續劇《How I Met Your Mother》的情節，而這個情節的內容是：「仔細觀察每位啦啦隊隊員，就會發現她們長得很普通，但是當她們聚在一起時，每個人就會變得很美麗。」
產生啦啦隊效應的機制
曾有個實驗為了釐清啦啦隊效應，而讓受測者透過照片評估人物的魅力（Walker and Vul,2014）。
這項實驗設定了兩個實驗條件，一個是「團體照條件」，另一個是「獨照條件」，在前者的照片之中，除了有評估對象之外，還有兩位同性的人物，而後者的照片則是從團體照裁剪下來的評估對象獨照。受測者會在這樣的條件之下，評估目標對象的魅力。結果發現，團體照的目標對象比較有魅力。
一般認為，下列三個過程是形成這種現象的機制。
- 人類同時看到很多張臉的時候，這些臉孔的特徵會變得扁平。
- 對個人五官的認知會趨近平均值。
- 趨近平均值的五官比實際的長相更有魅力
每個人在接受大量的視覺刺激之後，會選擇淡化這些特徵，以便統一辨識，而這種傾向稱為整體感知（Ensemble Perception）（Alvarez, 2011）。這通常是在認知圖形之際發生的現象，但在認知多張臉孔時，我們會習慣將這些臉孔的特徵濃縮為一個共通的印象。換言之，不管眼睛上揚還是下垂，這些個人特徵都會變得扁平，變成沒有特徵或特色的大眾臉。一般認為，這個現象是在上述的第一個過程發生的。
進入第二個過程之後，每個人的五官就會往第一個過程算出的平均值修正。
進入最後的第三個過程之後，我們會依照修正之後的五官評估個人魅力。
這裡的重點在於，許多與五官有關的心理學研究都證實，大部分的人覺得由各種五官特徵組成的大眾臉更有魅力。一般認為，人類在不斷進化的過程中，越來越喜歡均衡的事物，而這種傾向也讓我們更喜歡大眾臉。
啦啦隊效應的性別差異
有趣的是，有研究指出，啦啦隊效應會因性別而出現顯著的差異（服部等，2019）。
女性評估男性五官的時候，啦啦隊效應比評估女性五官的時候更加顯著，但男性不管評估的對象是男是女，啦啦隊效應都沒有顯著的差異。
有研究指出，比起女性的五官，女性更不容易記住男性的五官（Herlitz and Loven,2013）。
團體中的個別的視覺刺激，會被整體感知修正（這過程稱為階層編碼化），此時越是模稜兩可或含有多項誤差的刺激，越是比那些差異鮮明的刺激來得更容易強化啦啦隊效應。
所以女性受測者往往無法記住男性五官的細節，所以五官的修正幅度更大，啦啦隊效應也顯得更加強烈。換言之，女性受測者通常會覺得男性團體之中的男性比較帥。
除了男性偶像團體或藝人之外，女性有可能會覺得在街上擦肩而過的學生團體或是上班族團體，比個別的男性來得更帥。
可惜的是，一旦變成一對一的戀愛關係，這個魔法就會消失，所以若想讓彼此的關係更緊密，不接觸就無從體會的個人魅力也顯得相當重要。
相關書摘 ►《圖解認知偏誤！避開99%思考陷阱》：從答對率只有一成的「沃森選擇題」，思考如何擺脫「確認偏誤」？
書籍介紹
本文摘錄自《圖解認知偏誤！避開99%思考陷阱：人類並不理性！打破慣性偏見，建立強大思維》，墨刻出版
作者：情報文化研究所（山﨑紗紀子、宮代こずゑ、菊池由希子）
監修：高橋昌一郎
譯者：許郁文
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在這個資訊超載的時代，
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你，是否選擇了正確的訊息？
「自己周圍的常識」＝「世界的常識」？
為什麼很多學者和民選政治人物，有時也會引發失言風波？
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越是自信，就越該讀這本書
你會驚訝於扭曲我們認知的現象無所不在，
並意識到我們接受訊息的方式有多麼偏頗。
但這正是正確看待訊息的第一步，
因為如果不知道自己的認知偏誤，就很難知道自己有這些偏見。
「也許我正在犯一個可怕的錯誤。」
「我一直在收集特定的訊息，以至於忽略了對我來說很重要的其他東西。」
「我可能因為自己的無心意見而嚴重傷害他人。」
如果多少有這些不安的感覺，
那麼你應該了解一下被稱為認知偏誤的不可思議心理行為，
它將幫助你看清事物本質，重新審視自我與這個世界。
本書特色
- 從3個研究領域來解說「60個思考習慣」。
- 獲得謬誤相關知識，了解「認知偏誤」的全貌。
- 由淺入深，引領讀者走進專業領域的世界。
有數百個心理學用語可以被歸類為認知偏誤，但它們的含義和用法往往是模糊或重疊的。本書嚴選60個在邏輯學、認知科學和社會心理學這3個專業領域中必不可少的術語，並結合生活化的例子和趣味插圖、實驗圖表加以解說。
本書的特徵在於由淺入深撰寫各部內容，引領各位讀者一步步走進專業領域的世界。讀者若能依序閱讀第I部（邏輯學）、第II部（認知科學）、第III部（社會心理學），就能在讀完本書的時候，了解「認知偏誤」的全貌。當然，不按照順序挑選一些感興趣的項目閱讀也沒問題。
綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」