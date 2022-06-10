電通行銷傳播集團持續強化轉型與客戶服務動能，延攬日本電通總部專家加入台灣領導團隊

電通行銷傳播集團(dentsu)今日宣布延攬兩位來自日本電通總部的重量級專家加入台灣領導團隊，稲坂智典(Tomonori Inasaka)出任電通行銷傳播集團轉型長(Chief Transformation Officer)，尾崎拓(Taku Ozaki)則擔任電通行銷傳播集團日本事業客戶長(Chief Client Officer, Japanese business)。未來，兩位將與台灣的品牌經營管理團隊展開合作，積極導入電通總部的資源與知識，協助在地團隊更密切地接軌集團全球網絡，提升整體營運績效與客戶服務動能，加速電通台灣轉型。

電通行銷傳播集團台灣執行長 唐心慧表示：「電通期望持續成為台灣最具影響力的行銷傳播集團，我們不斷力求轉型升級，除了透過投資永續發展、元宇宙、顧客關係管理(CXM)...等未來成長的關鍵項目，也積極延攬與培育多元領域的專家人才，以具體實踐電通以客戶需求為中心的服務理念。此次任命，擁有豐富日本與全球資歷的稲坂先生和尾崎先生，將挹注日本總部的專業優勢與資源到台灣，幫助加速台灣轉型的進程，讓電通持續成為台灣唯一能夠真正提供具創意力、以數據與技術驅動的end-to-end全方位商業與行銷解決方案的集團，引領業界與客戶前行。」

接下新任務的電通行銷傳播集團轉型長 稲坂智典充滿期待地指出：「台灣一直是全球電通集團表現非常卓越、重點發展的市場之一，非常榮幸有這個機會能加入這個大家庭。未來，我將發揮自己在日本、亞太區與全球的實戰經驗，偕同台灣管理團隊與所有夥伴們，推動與業務營運、組織轉型相關計畫，讓台灣在全球一致的發展策略下，提供具有前瞻視野且全球化的服務與產品，創造更大的電通影響力。」

新上任的電通行銷傳播集團日本事業客戶長 尾崎拓也開心地表示：「台灣一直以來都是日本企業重視的市場，未來，我將發揮過去於日本服務跨國企業客戶的能力，主動與日系品牌的最高管理層對接與對談，幫助台灣團隊深耕的日系客戶關係，同時開發更多新客戶，並與在台的日本企業創造出更強大與創新的夥伴關係。」

擁有超過25年媒體和行銷傳播經驗的稲坂智典，2012年加入日本電通，負責提升旗下全球媒體代理商dentsu media/denstu X的業務與專業能力，其中包含策略規劃、組織再造、訓練模組的開發和應用、電通自有工具的導入、新企劃流程設計與工具開發，同時開發全球與日本市場的新業務。在加入台灣團隊之前，稲坂智典從2017年8月起擔任電通集團倫敦辦事處的代表，負責在當地探索和實現更多商機，業務內容涵蓋開發客戶、人際網絡、新的產品服務與解決方案，並在全球、歐洲、中東和非洲地區導入電通於日本與海外事業體的資源，贏得許多跨國企業的新業務機會。

尾崎拓具有超過 20 年的業務開發和客戶管理經驗。2004年起加入日本電通展開其廣告業務工作，主要負責拓展大型客戶於日本與海外市場的業務，2016年被調派至Global Business Center，曾與電通集團旗下海外市場品牌合作，負責日本戰略客戶的國際銷售與業務發展。在加入台灣團隊之前，他曾擔任日本電通集團Business Producers Division 12客戶服務總經理，主要負責雀巢、美國運通、聯合利華...等跨國大型客戶的經營管理及新業務拓展。尾崎拓的職涯始於一名文案，這讓他的客戶服務和團隊管理風格，擁有獨樹一格的創意思維。