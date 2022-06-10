衛福部專家會議拍板：5-11歲兒童疫苗接種間隔縮短為4週，醫事人員可接種第2次追加劑
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專家指出，會中專家共同檢視2款兒童COVID-19疫苗上市後安全性資料，發現心肌炎發生率遠低於預期，不僅比青少年族群低，也比背景值還要低，認為遵照臨床試驗間隔4週應該沒有問題。
中央流行疫情指揮中心今（10）晚表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議於今日下午召開，決議5-11歲兒童2劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）縮短為4-8周以上，另決議醫事人員可評估自身染疫風險與意願後，接種第2次追加劑。
指揮中心說明，專家會議經評估國際間疫苗安全性監測結果、疫苗有效性研究結果及國內外疫情風險，參酌各國疫苗接種政策，建議如下：
考量國內正處於Omicron變異株社區流行階段，專家會議建議5-11歲兒童應完成2劑COVID-19疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡的風險。經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議2劑間隔4-8週以上。
基於目前尚無兒童族群以不同廠牌COVID-19疫苗完成基礎劑接種之安全性及有效性數據，專家會議建議兒童族群以同廠牌COVID-19疫苗完成2劑接種。惟特殊情形（如第1劑接種後出現嚴重不良反應、指揮中心評估疫苗供應情形等）下，可以不同廠牌疫苗完成2劑接種。
《中央社》報導，一名與會專家透露，先前之所以將接種間隔訂為12週，主要是過去經驗發現，無論兒童或成人接種第2劑疫苗，副作用都比較高，擔心間隔太短恐增加兒童心肌炎風險。
專家指出，會中專家共同檢視2款兒童COVID-19疫苗上市後安全性資料，發現心肌炎發生率遠低於預期，不僅比青少年族群低，也比背景值還要低，認為遵照臨床試驗間隔4週應該沒有問題。
另外，為提升醫療工作者對於COVID-19之免疫保護力，專家會議建議COVID-19疫苗公費接種對象-第一類醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員），可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑。
專家會議建議，前述對象經評估自身風險後有意願接種，建議與第一次追加劑間隔5個月。
指揮中心指出，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，目前各廠牌疫苗供應充足，後續將依專家建議，規劃相關接種作業。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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