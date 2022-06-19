《養生食療全書》：了解五臟六腑與「五味五性」，以及排毒食材的挑選方法

監修：藥日本堂

了解五臟六腑及五味五性

為了選擇適合體質、避免食用不適的排毒食材，讓我們一同建立中醫藥膳基礎知識。

身體機能與食材性質有著深刻關聯

在中醫的知識中，身體機能按「五臟六腑」來分類（下表）。五臟不僅指有形的內臟，還廣義包括無形的臟器功能。

五臟六腑的功能

五臟 六腑 功能 有問題時容易出現症狀的部位 肝 膽 促進氣血循環順暢，調節肌肉、關節活動，儲存血液，並調節血液流量多寡，使其流通全身。 肝臟、膽囊 自律神經、情緒、消化、月經、眼睛、指甲、肌肉、肌腱 心 小腸 使血液在全身循環，輸送營養。 定心安神。 心臟、小腸 睡眠、精神、意識、血液循環、血路、舌頭、臉色、血脈 脾 胃 控制消化吸收功能，將食物轉換成氣、血、水，輸送到全身。排出體內廢物。維持血液流動及內臟器官位置。 胃、脾臟 消化吸收、味覺、控制出血、口、唇、肌肉 肺 大腸 控制呼吸。使氣水通全身，調節能量及水分，保護體表。 肺、大腸 呼吸、水分代謝、嗅覺、排泄、鼻、喉、皮膚 腎 膀胱 控制水分代謝、身體的成長、發育、生殖。保持骨骼及牙齒正常。 腎臟、膀胱 成長、發育、性慾、生殖、水分代謝、耳、聽覺、頭髮、骨骼、牙齒

※六腑中還有一個稱為「三焦」的器官。

此外，食材性質可按五味（下表）及五性（下表）分類。五臟與五味相連，顯示每一種食材作用於其所對應的五臟六腑（稱為歸經）。舉例來說，胡蘿蔔在五味中屬甘味，在五性中屬平性，作用於肝臟及脾臟，由此可知是一種緩解疲勞及胃腸不適的好食材。另外還有一種「整體可食」的概念，例如胡蘿蔔不僅可以整根帶皮吃，葉子亦可食用，所以可輕易獲得其作為食材的功效。

所以，請確實了解食材的性質（屬性）後，再挑選符合體質及緩解不適的食材。

食材的五味與作用

作用 歸經 食材範例 酸 具有收斂身體的作用，可止汗、止尿、止瀉、止咳，避免過度反應。調節肝功能。 肝 醋、梅子、柑橘類、蘋果、草莓等 苦 清熱、舒緩發炎。可通泄糞便、去除身體多餘水分。調節心臟功能。 心 萵苣、苦瓜、菊花、綠茶等 甘 幫助消化吸收。增強體力，解除疲勞。調節脾臟功能。 脾 白米、大豆、雞肉、香蕉、牛奶、蜂蜜等 辛 刺激發汗，袪除體內邪氣。促進血液循環。調節肺功能。 肺 蒜頭、青蔥、韭菜、薑、辣椒、薄荷等 鹹 幫助水分代謝。軟化堅積、消散結塊，改善便祕及膿皰。調節腎臟功能。 腎 蛤蜊、花枝、裙帶菜、昆布、醬油等

食材的五性與作用

作用 食材範例 熱 具有強烈的溫熱散寒作用，改善寒症所引發的疼痛不適。 肉桂、胡椒、辣椒、威士忌、羊肉、燒酎等 溫 同樣是散寒作用，但比熱性溫和，可促進氣血循環。 糯米、納豆、魁蒿、青蔥、舞菇、水蜜桃、栗子、核桃等 平 不會影響身體溫熱寒冷，無關季節或體質，可長期食用。滋養強身。 白米、大豆、馬鈴薯、香菇、青江菜、鰹魚、豬肉、蛋等 涼 清熱作用，比寒性溫和。改善頭昏、潮熱、失眠等症狀。 大麥、蕎麥、豆腐、蘿蔔、綠豆、草莓等 寒 強烈清熱作用，滋陰消除熱症。舒緩發燒、發炎、興奮。 苦瓜、蒟蒻、西瓜、香蕉、文蛤、羊栖菜、奶油、鹽等

排毒食材的挑選方法

挑選食材時，除了須衡量五臟、五味、五性，顧及季節和體質也是一大重點。

挑選食材應考慮季節和體質

中醫認為世間萬物皆由陰陽組成，體內亦有陰陽分別，陰為清熱滋潤之力，陽為溫暖活動之力，缺陰會以「缺水毒素」呈現，缺陽則以「虛弱毒素」展現。對食材的挑選來說，季節及食材的陰陽亦十分重要。為取得平衡，冬屬陰，所以應採屬陽的溫熱性食材；夏屬陽，所以應採屬陰的寒涼性食材（詳細內容請參照下表）。

除了順應季節，挑選符合個人體質、避開不適症狀的食材也相當重要。人體受季節、環境、生活習慣等影響，因此亦必須檢視當下體況。

順應季節與食材的挑選方法

特徵 容易出現的症狀 有益食材 春 需要解毒的季節 大地萌芽，體內容易上肝火，胃腸功能減弱。 解毒食材、有助氣血循環的食材 夏 需要水分代謝的季節 身體容易積濕生熱。 清熱食材、苦味食材、鹹味食材、滋潤食材 秋 需要強化滋潤的季節 空氣乾燥容易流失水分，受風寒、便祕。 酸味食材、甘味食材、滋潤食材、白色食材 冬 需要溫熱、滋補生命力的季節 寒氣導致血路不通，生命力容易衰弱。 溫熱食材、補氣血食材、黑色食材

書籍介紹

本文摘錄自《養生食療全書：居家外食都OK！184種常見排毒食材，調整體質從「吃」開始》，墨刻出版

監修：藥日本堂

譯者：林姿呈

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春→需要調節→易上肝火，胃腸功能減弱→解毒、氣血循環食材

夏→需要水分代謝→積濕生熱→清熱、苦味、鹹味、滋潤食材

秋→需要滋潤→流失水分、風寒、便祕→酸味、甘味、滋潤食材

冬→需要溫補→血路不通，生命力衰弱→溫熱、補氣血食材

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Photo Credit: 墨刻出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰