《養生食療全書》：了解五臟六腑與「五味五性」，以及排毒食材的挑選方法
我們想讓你知道的是
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監修：藥日本堂
了解五臟六腑及五味五性
為了選擇適合體質、避免食用不適的排毒食材，讓我們一同建立中醫藥膳基礎知識。
身體機能與食材性質有著深刻關聯
在中醫的知識中，身體機能按「五臟六腑」來分類（下表）。五臟不僅指有形的內臟，還廣義包括無形的臟器功能。
- 五臟六腑的功能
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五臟
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六腑
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功能
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有問題時容易出現症狀的部位
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肝
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膽
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促進氣血循環順暢，調節肌肉、關節活動，儲存血液，並調節血液流量多寡，使其流通全身。
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肝臟、膽囊
自律神經、情緒、消化、月經、眼睛、指甲、肌肉、肌腱
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心
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小腸
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使血液在全身循環，輸送營養。
定心安神。
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心臟、小腸
睡眠、精神、意識、血液循環、血路、舌頭、臉色、血脈
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脾
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胃
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控制消化吸收功能，將食物轉換成氣、血、水，輸送到全身。排出體內廢物。維持血液流動及內臟器官位置。
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胃、脾臟
消化吸收、味覺、控制出血、口、唇、肌肉
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肺
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大腸
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控制呼吸。使氣水通全身，調節能量及水分，保護體表。
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肺、大腸
呼吸、水分代謝、嗅覺、排泄、鼻、喉、皮膚
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腎
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膀胱
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控制水分代謝、身體的成長、發育、生殖。保持骨骼及牙齒正常。
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腎臟、膀胱
成長、發育、性慾、生殖、水分代謝、耳、聽覺、頭髮、骨骼、牙齒
※六腑中還有一個稱為「三焦」的器官。
此外，食材性質可按五味（下表）及五性（下表）分類。五臟與五味相連，顯示每一種食材作用於其所對應的五臟六腑（稱為歸經）。舉例來說，胡蘿蔔在五味中屬甘味，在五性中屬平性，作用於肝臟及脾臟，由此可知是一種緩解疲勞及胃腸不適的好食材。另外還有一種「整體可食」的概念，例如胡蘿蔔不僅可以整根帶皮吃，葉子亦可食用，所以可輕易獲得其作為食材的功效。
所以，請確實了解食材的性質（屬性）後，再挑選符合體質及緩解不適的食材。
- 食材的五味與作用
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作用
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歸經
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食材範例
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酸
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具有收斂身體的作用，可止汗、止尿、止瀉、止咳，避免過度反應。調節肝功能。
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肝
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醋、梅子、柑橘類、蘋果、草莓等
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苦
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清熱、舒緩發炎。可通泄糞便、去除身體多餘水分。調節心臟功能。
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心
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萵苣、苦瓜、菊花、綠茶等
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甘
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幫助消化吸收。增強體力，解除疲勞。調節脾臟功能。
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脾
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白米、大豆、雞肉、香蕉、牛奶、蜂蜜等
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辛
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刺激發汗，袪除體內邪氣。促進血液循環。調節肺功能。
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肺
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蒜頭、青蔥、韭菜、薑、辣椒、薄荷等
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鹹
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幫助水分代謝。軟化堅積、消散結塊，改善便祕及膿皰。調節腎臟功能。
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腎
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蛤蜊、花枝、裙帶菜、昆布、醬油等
- 食材的五性與作用
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作用
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食材範例
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熱
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具有強烈的溫熱散寒作用，改善寒症所引發的疼痛不適。
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肉桂、胡椒、辣椒、威士忌、羊肉、燒酎等
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溫
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同樣是散寒作用，但比熱性溫和，可促進氣血循環。
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糯米、納豆、魁蒿、青蔥、舞菇、水蜜桃、栗子、核桃等
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平
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不會影響身體溫熱寒冷，無關季節或體質，可長期食用。滋養強身。
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白米、大豆、馬鈴薯、香菇、青江菜、鰹魚、豬肉、蛋等
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涼
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清熱作用，比寒性溫和。改善頭昏、潮熱、失眠等症狀。
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大麥、蕎麥、豆腐、蘿蔔、綠豆、草莓等
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寒
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強烈清熱作用，滋陰消除熱症。舒緩發燒、發炎、興奮。
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苦瓜、蒟蒻、西瓜、香蕉、文蛤、羊栖菜、奶油、鹽等
排毒食材的挑選方法
挑選食材時，除了須衡量五臟、五味、五性，顧及季節和體質也是一大重點。
挑選食材應考慮季節和體質
中醫認為世間萬物皆由陰陽組成，體內亦有陰陽分別，陰為清熱滋潤之力，陽為溫暖活動之力，缺陰會以「缺水毒素」呈現，缺陽則以「虛弱毒素」展現。對食材的挑選來說，季節及食材的陰陽亦十分重要。為取得平衡，冬屬陰，所以應採屬陽的溫熱性食材；夏屬陽，所以應採屬陰的寒涼性食材（詳細內容請參照下表）。
除了順應季節，挑選符合個人體質、避開不適症狀的食材也相當重要。人體受季節、環境、生活習慣等影響，因此亦必須檢視當下體況。
- 順應季節與食材的挑選方法
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特徵
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容易出現的症狀
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有益食材
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春
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需要解毒的季節
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大地萌芽，體內容易上肝火，胃腸功能減弱。
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解毒食材、有助氣血循環的食材
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夏
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需要水分代謝的季節
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身體容易積濕生熱。
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清熱食材、苦味食材、鹹味食材、滋潤食材
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秋
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需要強化滋潤的季節
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空氣乾燥容易流失水分，受風寒、便祕。
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酸味食材、甘味食材、滋潤食材、白色食材
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冬
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需要溫熱、滋補生命力的季節
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寒氣導致血路不通，生命力容易衰弱。
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溫熱食材、補氣血食材、黑色食材
書籍介紹
本文摘錄自《養生食療全書：居家外食都OK！184種常見排毒食材，調整體質從「吃」開始》，墨刻出版
監修：藥日本堂
譯者：林姿呈
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四季時序的身體變化與需要
- 春→需要調節→易上肝火，胃腸功能減弱→解毒、氣血循環食材
- 夏→需要水分代謝→積濕生熱→清熱、苦味、鹹味、滋潤食材
- 秋→需要滋潤→流失水分、風寒、便祕→酸味、甘味、滋潤食材
- 冬→需要溫補→血路不通，生命力衰弱→溫熱、補氣血食材
本書特色
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- 同樣的養生法，別人有效自己卻沒效（沒搞懂自己體質）的人
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」