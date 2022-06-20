《世界金字塔百科》：藉由浮雕講述佛教教誨的「婆羅浮屠」，為什麼採階梯金字塔形式？

文：下田一太

婆羅浮屠其實是卒塔婆（佛塔）？

藉由浮雕講述佛教教誨的婆羅浮屠，這種階梯金字塔的形式，究竟有什麼意義呢？

許多論點都支持，這種形式本來是佛塔，亦即卒塔婆。所謂的卒塔婆，本來是王族或貴族的墳墓，在半球狀的土丘上插著陽傘，其後演變成安置釋尊遺骨或其代替品舍利子，用於禮拜的紀念建築。西元前三世紀在印度桑吉建立的半球狀墳塚型的卒塔婆，是最早期的遺址。許多卒塔婆在完工後，會以最初的建築物為核心，不斷增建，稱為「增擴」。這種在增擴下變得巨大化的傾向在斯里蘭卡最為顯著，過去曾出現高達100公尺上以上的卒塔婆。

興建卒塔婆的形式與材料因地而異，例如緬甸、泰國用紅磚或石頭建的吊鐘型卒塔婆，或是中國、日本的多層建築，發展出各式各樣的型態。光是在日本國內，除了五重塔、三重塔，還有保留最早半球形樣貌的多寶塔，以及多層化的石塔等，建成了各種樣式。隨著佛教的傳播，並呼應各地的信仰與造型偏好，運用當地材料及傳統技法，卒塔婆的地理散布委實相當有趣。

婆羅浮屠也是眾多卒塔婆形式之一，不過，如果卒塔婆的本質是供奉舍利子專用的建築，婆羅浮屠是否能滿足這個條件呢？以日本的五重塔為例，在飛鳥寺、法隆寺等地的五重塔，都曾在塔心基礎內發現舍利容器，這正是卒塔婆的確切證明。

收納舍利容器的位置，依照卒塔婆的形式而不同。光是印度的半球狀卒塔婆，即便大家都會把舍利子放在塔的中軸連線處，卻有可能放在塔頂的平頭處，或是半圓球狀的覆鉢中，並沒有統一的規則。東南亞的泰國，也有在卒塔婆中發現舍利容器的案例，但大多都是收納於卒塔婆正下方基壇內部的地下室。在這些地下室，除了保管舍利子的金銅合金容器，還發現了陶瓷、戒指、寶石等許多供品。

但在婆羅浮屠，至今卻從未發現舍利容器。雖然考古學家曾在中央卒塔婆內部發現小密室，裡頭有著未完成的石雕佛像和小金銅佛，不過這已是被盜墓者搜刮後的事，也不確定這些遺物的年代是否就是建成當年。另一種可能是，舍利容器就放在婆羅浮屠所在的自然丘陵地面，當時是直接在上方覆土建起地基後，再開始興建這座巨大的建築物。但目前並沒有能確認這件事的手段，舍利容器的所在地，成了半永久的謎團。

有兩個看法可以佐證婆羅浮屠就是卒塔婆。第一個是，婆羅浮屠的九層平台有如卒塔婆的台座，位於最上方的中央卒塔婆才是卒塔婆的本體。就像日本的五重塔，塔頂的裝飾「相輪」代表卒塔婆整體，下方的五層木造建築則是台座。另一種看法是，整座婆羅浮屠是一座巨大的卒塔婆。這種觀點認為，婆羅浮屠下方五層的方形迴廊是基壇、上方三層的圓壇是覆鉢，而最上層的中央卒塔婆，則對應到平頭以上的部分。

印度桑吉的卒塔婆，也在基壇周圍配置欄杆，圈出迴廊般的空間。或許參拜卒塔婆的時候，就需要伴隨著反覆順時針繞著周圍走的行為，修行者在不斷繞圈圈的過程中，會漸漸開始覺得右手邊的巨大卒塔婆與自己融為一起，而進入無我的境界。

關於我們究竟該把婆羅浮屠當成哪種卒塔婆來看待，仍然留有不少疑點，不過這也證明從印度發端的卒塔婆，在亞洲各地經歷了大膽的變異，並變化出各式各樣的樣貌。

Column：日本的獨特卒塔婆「頭塔與土塔」

雖然日本的五重塔式族塔婆很有名，但應該很多人不知道，日本也有跟婆羅浮屠一樣的階梯式金字塔型卒塔婆。以下將介紹兩座與婆羅浮屠幾乎同年代，正確來說是稍早建立的卒塔婆。

第一座是位於奈良東大寺南方1.7公里處的「頭塔」，估計為西元760年動工，並在767年完工。基壇上設有7層平台，最上壇則有座八角平面的佛堂。基壇邊長為32公尺，高度為9.1公尺，各層也設置了刻著佛教宣講的浮雕石板，簡直就是與婆羅浮屠的迴廊相同的構想。

另一座則是位於大阪堺市的「土塔」，建於西元727年。基壇上設有12層，經過修復後，在頂部也有跟頭塔相同的八角堂。在土塔周邊挖出了大量當時鋪在各層的瓦片，夯土建成的基座上方都是用瓦砌成。土塔的邊長約32公尺，高達9公尺。

Photo Credit: 墨刻出版

Photo Credit: 墨刻出版 奈良東大寺南方（上），以及大阪堺市（下，復原示意圖）都有四角錐、亦即金字塔型的卒塔婆。兩者皆建於西元8世紀。

婆羅浮屠是一座曼荼羅嗎？

婆羅浮屠這種階梯金字塔的形式，很容易讓人聯想到將密宗思想和宇宙觀圖像化的立體曼荼羅。說到立體曼荼羅，應該很多讀者會想到日本京都東寺講堂內的佛像諸尊吧。婆羅浮屠也遵循幾何學，整齊配置了504尊佛像。許多研究者根據這些佛像的位置，不斷探討這座曼荼羅表現了什麼思想、佛像的尊格，以及依據了哪些經典。

婆羅浮屠的佛像，依照印相可以分成六種尊格。從基壇到第三迴廊主牆上的佛龕，朝著東南西北方向安置了92尊印相各異的佛像，東面的佛像手結「觸地印」、南面的佛像手結「與願印」、西面的佛像手結「禪定印」、北面的佛像手結「施無畏印」。

所謂的「結印」，源自古印度的習慣，用特定的手勢表現人類的活動與感情，也是將佛傳中的釋尊手勢圖像化的結果。例如觸地印是源自釋尊開悟前，受到魔王誘惑時，以右手碰觸地面呼喚大地女神擊退魔王的故事（不妨翻回P.139，看看降魔成道的浮雕中，釋尊確實手結觸地印）。第四迴廊四方的主牆上，配置了64尊手結「說法印」的佛像，在更上方的圓壇上，72座小卒塔婆中，則安置著手結「轉法輪印」的佛像。

關於這些結印的佛像尊格排序，有很多種說法，有一共識是，這些佛像是依據《初會金剛頂經》設計的曼荼羅。這部經典完成於西元7世紀末，並在8世紀中葉完成漢譯，在爪哇人開始著手興建婆羅浮屠的當時，是最新的宗教思想。