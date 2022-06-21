《囤積癖》：「瑞典式大限清理」幫助你自己和家人，從一生的堆雜中釋放出來
我們想讓你知道的是
本書以母親的囤積癖作為整個世代巨大而混亂的縮影，探討工業革命、資本主義和網路發達是如何透過郵購目錄、二手市集和連鎖量販店，催生出無底洞般的物欲需求，從無限拜物到囤積障礙，清晰呈現歷史上囤積現象的發展脈絡。
文：珍妮佛．霍華德（Jennifer Howard）
愛書人的怒吼
在《怦然心動的人生整理魔法》一書中，作者說，她的家裡從沒擺放超過三十本書籍。在某集的網飛節目裡，近藤告訴她的委託人，他們應該拿著每一本書，然後問問自己，它是否讓人怦然心動。這些事情讓愛書人集體怒吼，表達反對。
讀者和作家寫下挑釁的推特文章和專欄文章，以捍衛自家早已經爆滿的書架。小說家史考菲（Anakana Schofield）在一條加強語氣的推特文中發洩憤怒：不要理會近藤麻理惠是怎麼談論書本的，把你的公寓和世界都塞滿書就對了。我才不管你要不要扔掉內褲和保鮮盒，但這個女人對書顯然不理解。每個人都需要擁有大量的藏書，而非一個乾淨又無聊的書架。
書評人查爾斯（Ron Charles）也有一屋子的書籍，這使得近藤的建議在他看來滯礙難行。正如他在《華盛頓郵報》專欄中所解釋的：「要把每本書都拿在手裡，然後測試看看它會不會讓人怦然心動，可是得花上好幾年的時間。而在那段時間，又有更多的書會湧進來。」
查爾斯接著描述對物事依附的一個深層原因——這裡談的是書籍，但也可以適用於其他的所有物。他指出，近藤告訴電視觀眾，把書本一一撤掉，會讓你明白此刻什麼樣的資訊對你來說是重要的。但是，我們之所以還留著書，並不是因為我們知道此刻什麼樣的資訊對我們是重要的，而是因為我們不知道。
這些強烈的反應，透露更多的是關於評論人本身的心態，而非那位去雜物大師和她的建議。在一次接受《獨立線》（IndieWire）的媒體訪談中，近藤向所有的愛書狂重申，她並沒有要他們扔掉心愛的個人藏書：「如果讓人把書甩掉、或只擁有幾本書的想像令你生氣，那麼你會明白你是多麼的熱愛書籍，明白什麼東西在你的人生當中顯得如此重要。」
有些人則感受到，在教人削減物品的建議背後，潛藏著某種存在性威脅。《怦然心動的人生整理魔法》剛問世，評論人米勒（Laura Miller）就在《石板》（Slate）雜誌中剖析，她所看到的不是秩序，而是巨大的空洞：「拋棄我們所獲取的東西，就是殺掉我們想像中在使用它的那個自己。近藤的書從側面切入，但很持續地思考我們自身的必朽性，而那個即將逝去的，就是你啊親愛的讀者。死亡，是一種至高的人生改造魔法。」
在我看來，那是一種過於負面的解讀。但是，在任何試圖對付一生積累的認真努力之下，的確都潛藏了某種存在性的真理：你真的帶不走那麼多東西，哪怕消費文化從每個人一出生就訓練我們相信，我們應該在脫離塵世之前獲取眾多的東西。要認真考慮什麼會變成你的身外之物，就必須承認一件事：你終有一死。就算用所有的東西圍封住自己，死神還是會找到你，時間遲早而已。你並不能在堆積如山的東西背後，躲避歷史的必然。
擁有物質和財貨會讓人感到安穩，因為它們是歷史和認同的載體，但是，它們也有一條獨立於當前物主之外的時間線。無論某個物件在今天對你來說是多麼珍貴，無論它承載了多少金錢、審美或情感價值，它都很可能比你多存在好幾年、好幾十年，甚至幾個世紀。
更精確地說，你將不會與它同在。很少有人喜歡面對這樣的現實：許多構成我們日常生活、記憶、家族傳承、繼受的物事，在我們不能在這個世界上欣賞和享受它們之後，還會存在很久。這些東西當中，有許多是在物主出世很久之前就被製造了出來，而且在物主死後的好幾年或幾世紀，都還會在這裡。
自封為家庭檔案管理員的我，努力將自己投射到幾十年之後的未來，那時我的孩子已經到了我現在的年齡。什麼書籍、文件或照片，會對他們有意義？我想像我會留給他們一批精挑細選的家庭生活圖像、最棒的照片、最有意義的學校論文、能向他們的未來透露當他們處於五歲、十歲或十五歲時，能表達那個年齡內涵的藝術作品。那很可能只是個虛想。
儘管如此，我還是願意去嘗試：我不希望我的孩子們得花上很多的時間，去翻查那一箱箱的東西。我不想讓他們被迫做出很多關於保留和丟掉的痛苦決定。我希望他們有更開心的事情可做。
有鑒於我家裡的人向來都很難對東西放手，我驚訝的發現，清空並不一定是一場磨難。在二○一八年出版的《瑞典式大限清理的溫柔藝術》（The Gentle Art of Swedish Death Cleaning）這本薄薄的書中，瑞典作家曼努森（Margareta Magnusson）讓離別的必然顯得十分歡快。既然遲早要有人來處理你的東西，那麼，為什麼那個人不是你呢？那可能會很好玩！
那也是一種良善的舉動。「絕對不要設想有誰會希望——或能夠——排休來照顧那些連你自己都懶得打理的事。無論他們有多愛你，都不要把這個重擔留給他們。」在書中這段話的旁邊，我寫下「謝啦，老媽」，還用鉛筆在一旁畫了一張苦臉。
努森這本書的副標題——如何把自己和家人從一生的堆雜中釋放出來——說中了箇中的妙處，「大限清理」不僅解放了那個獲取太多東西的人，同時也卸去了他們的繼承人和親屬的重擔。
瑞典式大限清理
將瑞典式大限清理哲學付諸行動的，就包括了我那些在國會山的鄰居。他們最近才舉辦了一場「大屋換小屋」派對，來告別住了四十一年的房子。他們沒辦法把所有東西都帶去更小的新公寓，於是開了一場派對，請客人挑一些帶走，然後在每樣東西要離開他們的時候，講述這些東西的故事。「我得處理我父母家的大屋換小屋，」《華盛頓郵報》專欄作家德沃夏克（Petula Dvorak）記述了這場活動，她寫到，有位六十歲的客人這麼說：「那並不容易。因此類似這樣的做法，會讓事情好辦得多。」
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」