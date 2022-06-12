【圖輯】斯里蘭卡三輪車女司機花「兩天半」排隊等加油，價格是八個月前的兩倍半

43歲的斯里蘭卡婦女拉桑達・迪普蒂（Lasanda Deepthi）已經有心理準備，要花費一整天的時間排隊等加油。

作為可倫坡市郊的三輪車司機，她在招攬下一位乘客之前，會密切留意自己的油錶，以確保有足夠的燃料。

當油量近於零的時候，她就會成為加油站外隊伍的一員。有時候，她整晚都在等汽油，即使她真的加了油，油價也是八個月前的兩倍半。

徹夜排隊等待買油的民眾｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在斯里蘭卡遭遇自1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，數百萬人正在與惡性通膨、收入下降以及從燃料到醫藥等各種物資的短缺抗爭，迪普蒂就是其中之一。

雖然女性司機比較少見，但迪普蒂為了養活她的五口之家，已經做這份工作達七年之久，並加入當地的叫車平台「PickMe」。

當地的叫車平台｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

自當地經濟危機爆發以來，通貨膨脹率飆升超過30％ ，迪普蒂一直在努力尋找足夠的汽油和足夠的收入。

她的月收入約為五萬斯里蘭卡盧比（138美元） ，從今（2022）年1月份開始下降，現在還不到她過去收入的一半。

迪普蒂說：「我排隊買汽油的時間比做其他任何事情都多。有時候我會在下午3點左右排隊，但12小時後才能加油。」

「有幾次，我排在隊伍前面，卻發現油已經賣完了。」她和母親及三個兄弟住在一起，目前與丈夫分居，並有一個已婚女兒。

迪普蒂（黃衣）正在裝汽油｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

5月中旬，迪普蒂說她在哥哥的幫助下，花了兩天半的時間排隊加油。

「我無法用語言來形容這有多麼可怕，有時候在夜裡排隊我覺得不安全，但也沒有別的辦法。」

在最近的一個早晨，和大多數日子一樣，她的目標是找到汽油。自2021年10月以來，隨著斯里蘭卡政府大幅削減補貼以穩定搖搖欲墜的經濟，汽油價格飆升了259％。

斯里蘭卡當前危機的根源在於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，摧毀了利潤豐厚的旅遊業、減少外國工人的外匯，以及總統戈塔巴亞・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）政府頒佈的民粹主義減稅政策。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

由於對物資短缺感到憤怒，加上勢力龐大的拉賈帕克薩家族對經濟管理不善，近幾個月來，數千名抗議者走上斯里蘭卡各地的街頭，舉行示威活動。

剛被任命為新總理兼財政部長的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe），計畫在6週內提出一項預算，該預算將「大幅削減」開支，並推動一項為期兩年的福利計畫。預計這項政策，會與國際貨幣基金組織就急需的貸款方案進行談判。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

原本迪普蒂用她的積蓄買一台三輪車，但去（2021）年因付不出貸款而不得不賣掉。

目前她駕駛的是第二輛三輪車，多半時間是她的兄弟開，然而車況不佳，需要時常修理，這家人幾乎負擔不起。她在疫情前購買了一塊土地，仍欠著10萬盧布的貸款。

「我幾乎買不起足夠的米飯和蔬菜。」「我找不到媽媽需要的藥。下個月我們將如何生活？我不知道我們的未來會是什麼樣子。」迪普蒂如是說。

迪普蒂與她的兄弟｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航