【圖輯】斯里蘭卡三輪車女司機花「兩天半」排隊等加油，價格是八個月前的兩倍半
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在斯里蘭卡遭遇自1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，數百萬人正在與惡性通膨、收入下降以及從燃料到醫藥等各種物資的短缺抗爭，迪普蒂就是其中之一。
43歲的斯里蘭卡婦女拉桑達・迪普蒂（Lasanda Deepthi）已經有心理準備，要花費一整天的時間排隊等加油。
作為可倫坡市郊的三輪車司機，她在招攬下一位乘客之前，會密切留意自己的油錶，以確保有足夠的燃料。
當油量近於零的時候，她就會成為加油站外隊伍的一員。有時候，她整晚都在等汽油，即使她真的加了油，油價也是八個月前的兩倍半。
在斯里蘭卡遭遇自1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，數百萬人正在與惡性通膨、收入下降以及從燃料到醫藥等各種物資的短缺抗爭，迪普蒂就是其中之一。
雖然女性司機比較少見，但迪普蒂為了養活她的五口之家，已經做這份工作達七年之久，並加入當地的叫車平台「PickMe」。
自當地經濟危機爆發以來，通貨膨脹率飆升超過30％ ，迪普蒂一直在努力尋找足夠的汽油和足夠的收入。
她的月收入約為五萬斯里蘭卡盧比（138美元） ，從今（2022）年1月份開始下降，現在還不到她過去收入的一半。
迪普蒂說：「我排隊買汽油的時間比做其他任何事情都多。有時候我會在下午3點左右排隊，但12小時後才能加油。」
「有幾次，我排在隊伍前面，卻發現油已經賣完了。」她和母親及三個兄弟住在一起，目前與丈夫分居，並有一個已婚女兒。
5月中旬，迪普蒂說她在哥哥的幫助下，花了兩天半的時間排隊加油。
「我無法用語言來形容這有多麼可怕，有時候在夜裡排隊我覺得不安全，但也沒有別的辦法。」
在最近的一個早晨，和大多數日子一樣，她的目標是找到汽油。自2021年10月以來，隨著斯里蘭卡政府大幅削減補貼以穩定搖搖欲墜的經濟，汽油價格飆升了259％。
斯里蘭卡當前危機的根源在於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，摧毀了利潤豐厚的旅遊業、減少外國工人的外匯，以及總統戈塔巴亞・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）政府頒佈的民粹主義減稅政策。
由於對物資短缺感到憤怒，加上勢力龐大的拉賈帕克薩家族對經濟管理不善，近幾個月來，數千名抗議者走上斯里蘭卡各地的街頭，舉行示威活動。
剛被任命為新總理兼財政部長的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe），計畫在6週內提出一項預算，該預算將「大幅削減」開支，並推動一項為期兩年的福利計畫。預計這項政策，會與國際貨幣基金組織就急需的貸款方案進行談判。
原本迪普蒂用她的積蓄買一台三輪車，但去（2021）年因付不出貸款而不得不賣掉。
目前她駕駛的是第二輛三輪車，多半時間是她的兄弟開，然而車況不佳，需要時常修理，這家人幾乎負擔不起。她在疫情前購買了一塊土地，仍欠著10萬盧布的貸款。
「我幾乎買不起足夠的米飯和蔬菜。」「我找不到媽媽需要的藥。下個月我們將如何生活？我不知道我們的未來會是什麼樣子。」迪普蒂如是說。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
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半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
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（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
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站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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