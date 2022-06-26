日本Google已淪為「廣告搜尋器」，查資料得到的不是有用的資訊，而是鬱悶的心情
我們想讓你知道的是
我在搜尋比較需要專業知識的生活資訊時，搜到的全部都是看似有內容，實質上卻是什麼都沒寫的廣告網站。
最近，每次在網路上查資料時，查到最後心情都會相當鬱悶。因為用Google幾乎只會搜到不相關的資訊。
我想查的資訊很單純。例如處理生活中遇到的某些問題時，有哪些解決方法。或是日本以前發生某件事時，當時網路上的日本人對這件事有哪些看法等。十年前，要查這一類資訊並不難，只要有搜尋，幾乎都可以得到結果。不過現在要查類似的資訊卻變得相當難，而且狀況越來越糟。
我在搜尋資料時，常常遇到以下的狀況：
搜尋結果充斥著大量廣告網站
我在搜尋比較需要專業知識的生活資訊時，搜到的全部都是看似有內容，實質上卻是什麼都沒寫的廣告網站。
我最早遇到這樣的狀況，是好幾年前我以個人身分接翻譯工作的時候。當時我在查估價單、請求書（帳單）等文件範本格式時，發現搜尋結果幾乎沒有個人分享的經驗，就只有商用軟體業者的廣告網站而已。
這些業者用一些粗糙的範本騙人點閱網站，實質的目的是想向點閱網站的人推銷軟體。看到那些內容粗糙的文書範本，我當然也不會想買他們的軟體。還好估價單和請求書的格式並不難，可以從多方零星的資訊中拼湊出來。
最近幾年，我在網路上查報稅的相關資訊時，也幾乎搜尋不到個人經驗談。
日本Google的搜尋結果清一色是稅理士的廣告網站。這些廣告網站看似寫了很多稅務資訊，實際上全部是沒有深度、沒有建設性的「一般論」。本質上就是無條件地慫恿從事自由業的人去開店，然後找稅理士處理稅務。
近幾年，日本從事自由業的人越來越多，當中收入不安定的人並不少。這些人的事業未必能長期營運，也沒有開店的體力。但是日本的網路上，幾乎沒有針對這些收入不安定、最需要幫助的自由業族群的稅務資訊。我會查稅務資訊是因為我有副業收入，想要知道怎麼報稅比較有利。由於我的副收入的金額不多，也不安定，而且也無法預期將來能做多久。如果去開店，還找稅理士處理稅務，我的副收入可能就歸零了。
這些泛濫的稅理士廣告網站，實質上是利用大量稅務關鍵詞欺騙Google的AI，搶佔搜尋結果排行，為自己的事業打廣告。結果洗掉了網路上真正實用的稅務知識資訊，讓真正有稅務方面問題的人查不到資訊，而且還浪費時間點進廣告網站。這些稅理士用狡猾的手段為自己宣傳，當然也不用期待他們會誠實幫客戶解決稅務問題。
以前Google標榜搜尋結果不受廣告商左右，但是在網站可以大量生產的現在，「假資訊真廣告」的網站大量稀釋掉正常資訊。日本Google實質上已經變質成了「廣告搜尋器」。Google或許也不想當「廣告搜尋器」，但是打廣告的人知道怎麼欺騙AI，讓Google無力招架。這種欺騙手法實質上就是專業領域的小型內容農場。
Google治不了內容農場的話，當然也治不了這種比較特別領域的「假資訊真廣告」的網站。
Google擅自移除使用者設定的搜尋關鍵詞
當我發現搜尋結果漸漸被廣告網站霸佔時，我就調整搜尋方法，抓出廣告網站的用詞特徵，然後精挑細選不帶歧義、不太可能誤搜到廣告網站的字串來搜尋資料。而且多半會用兩個以上的關鍵詞來搜尋。
剛開始，用這招搜尋資料還算有用，真的可以排除掉廣告網站。不過現在這樣做，Google就會擅自拿掉一個關鍵詞，把我強制帶回搜尋原點。
我會選用這些關鍵詞搜尋，就是因為只有完全達成這些搜尋要件，一個都不能少，才有可能過濾掉垃圾資訊。但是Google的AI居然還不准我這麼搜，擅自把我精挑細選的關鍵詞當中的一個移除掉，然後列出一堆垃圾搜尋結果給我。Google這種設定實質上就是在妨礙搜尋。這種感覺就像是消費者到店裡指定條件要買某種商品，而且店家一定有這種商品。但是店家卻直接無視消費者指定的條件，故意拿出不符條件的劣質商品推銷，浪費消費者的時間。
當初我以為這只是Google過渡性的實驗措施，不過現在直接移除其中一個關鍵詞已經快變成Google的標準設定。結果我必須要一開始就把所有的關鍵詞都加上英文的雙引號，Google才會服從。
我現在在用排除語法搜尋資料時，也必須在排除對象的關鍵詞上加雙引號。不加雙引號，Google就不會乖乖地比照辦理。所以現在用Google搜尋資料時，所有的關鍵詞最好一開始就加上雙引號，這樣才不會被Google擅自竄改。
我平常用電腦時，常常要切換日打和中打，而且切換過程有點辛苦。因為Windows的IME輸入介面有缺陷，切換輸入法時常常會發生延遲。現在在Google上搜尋資訊，為了防止Google偷改我的關鍵詞，我還要另外切換成英打模式來輸入雙引號。所以我會有一種被Google和微軟聯手惡整的感覺。
幾乎很難搜到幾年前的資訊
由於廣告網站和內容農場泛濫，所以我在用Google搜尋資料時，會設定期間。我在2017年用Google查資料時，就常常把當時最近三年期間的資訊排除掉。因為當時日本網路上的內容農場已經相當泛濫，只有把期間設在內容農場比較不泛濫的時代，才有機會搜到比較有意義的資訊。當時用這招還可以找到一些有用的資訊。
不過2022年的現在，這招也沒什麼用了。因為幾乎搜不到東西了。搜不到東西，有兩種可能的原因：一種是記錄這些資訊的網路平台消失。另一種可能性則是平台還存在，但是Google卻把這些平台的資訊從搜尋資料庫中抹消了。
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」