【東南亞週報】澳總理出訪印尼欲深化經貿關係、黃循財升任星國副總理、柬國地方選舉執政黨大勝
我們想讓你知道的是
澳洲擬透過各項雙邊與區域發展計畫，4年內總計提供東協十國3.38億美元的援助。澳洲外交部也打算在印尼設立東南亞辦公室，並責成內閣研議「東協2040經濟戰略（ASEAN economic strategy 2040）」，提出東協重要市場的投資與出口機會。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第174期，為讀者挑選2022年6月4日至6月10日期間，有關印尼、新加坡、柬埔寨、越南、緬甸與泰國的六則東協區域大事。
印尼｜澳總理出訪印尼 期深化經貿關係
印尼總統佐科威本週接待來訪的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），雙邊就深化經貿關係、安全以及氣候變遷等主題進行會談。
艾班尼斯於6月6日抵達印尼，這是他5月23日上任後首次的雙邊外交訪問，同行高階官員還有外交部長黃英賢（Penny Wong）與貿易事務部長法瑞爾（Don Farrell）。艾班尼斯指出，持續深化印澳經貿關係以及與東南亞地區的交流，將是他任內的首要目標。澳洲將致力於實現「印尼－澳洲全面經濟夥伴協定」（IA-CEPA）的潛力，並提供印尼1.43億美元用以提升氣候變遷韌性和基礎設施。針對印尼即將遷移首都至加里曼丹省，澳洲也會提供相關技術，協助打造綠色、高科技的新都努山達拉（Nusantara）。
在多邊關係方面，澳洲擬透過各項雙邊與區域發展計畫，4年內總計提供東協十國3.38億美元的援助。澳洲外交部也打算在印尼設立東南亞辦公室，並責成內閣研議「東協2040經濟戰略（ASEAN economic strategy 2040）」，提出東協重要市場的投資與出口機會。
佐科威也重申「印尼－澳洲全面經濟夥伴協定」的重要性，以及澳洲蒙納許大學（Monash University）2021年在印尼設立校區，對培育高等人才的貢獻。他並表示希望澳洲向印尼提供更多打工度假簽證，名額能提高到每年5000名。今年2月起，印尼製造的豐田汽車首次向澳洲出口，佐科威期許後續能有更多印尼高科技產品出口至澳洲。
（澳洲總理艾班尼斯與印尼總統佐科威）
新加坡｜星內閣人事調動 黃循財升任副總理
新加坡總理李顯龍6月6日宣布內閣人事調動，被視為星國下任總理人選的黃循財（Lawrence Wong）升任副總理，並將於李顯龍放假或出訪期間代理總理一職，黃循財也將繼續財政部長的職務，並從現任副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰（Heng Swee Keat）手中接管總理公署的政策策略署。內閣新人事將於6月13日生效。
除了黃循財，新加坡這波內閣改組還有3名政務部長和政務次長獲得升遷，另有5名官員調換部門。李顯龍在臉書表示，下一代領導班子正在逐步成型，「我籲請大家為這項重要轉型予以全力支持，讓新加坡安全走出疫情，迎向更光明的未來」。
本輪改組名單中，國家發展部兼通訊及新聞部政務部長陳杰豪（Tan Kiat How）將升任高級政務部長；社會及家庭發展部和文化、社區及青年部政務次長蔡瑞隆（Eric Chua）擢升為高級政務次長；衛生部政務次長拉哈尤（Rahayu Mahzam）則是升任高級政務次長，但會卸下其通訊及新聞部的職務，轉接管律政部職務。
其他重要人事安排，包括徐芳達（Chee Hong Tat）將被任命為財政部高級政務部長，並繼續在交通部工作；許寶琨（Koh Poh Koon）將卸下衛生部高級政務部長一職，改任永續發展與環境部高級政務部長兼人力部高級政務部長；孫雪玲（Sun Xueling）將卸下教育部職務，出任內政部兼社會及家庭發展部政務部長；陳國明（Desmond Tan）將出任新加坡總理公署政務部長，並卸下內政部及永續發展與環境部的職務；交通部高級政務次長馬炎慶（Baey Yam Keng）則是兼任永續發展與環境部高級政務次長。
柬埔寨｜柬國地方選舉 執政黨大勝
柬埔寨在6月5日舉行地方選舉，根據國家選舉委員會（National Election Committee, NEC）公布的初步結果，執政黨「柬埔寨人民黨」（CPP）贏得壓倒性勝利。不過，其主要的競爭者燭光黨（CNRP）獲得的票數超出了原本的預期，而根據CNRP前主席Sam Rainsy，此結果顯示他們成功地挑戰了柬埔寨長年來一黨獨大的局面。
此次選舉為柬國第五屆地方選舉，係為1652個地區理事會選出共1萬1622議席。據NEC統計，本屆有約920萬符合資格的選民，有717萬人民投下手中神聖的一票，投票率為77.91%。洪森領導的CPP贏得9338議席，約為總議席的8成左右，比前一屆選舉CPP拿下的95%議席少。而此次反對黨CNRP拿下18%的議席，相較之前已取得明顯進步。
儘管如此，CNRP仍透過聲明表示，此次選舉「不自由、不公平」，「未反映柬埔寨人民的意志」，然而該黨未拒絕接受選舉結果。CPP發言人Sok Eysan否認了這些指控，並指出CPP之所以會取得勝利，主要是因為該政黨盡力服務人民。
柬國將於2023年舉行全國大選，因此本次地方選舉被視為明年大選的風向指標。洪森及CPP已執政數十年，從地方層級至中央政府皆掌握絕對優勢，而其主要反對黨組織能力較弱，且資源有限，並因CPP鎮壓異議分子的手段備受恐嚇。事實上，CNRP前主席Rainsy目前因政治迫害而流亡法國，2016年至今未能回國。
（柬埔寨地方選舉其一投票站）
越南｜工程顧問解約 越胡志明市捷運2號線延至2030年完工
原定於今年開始動工的胡志明市捷運2號線，因工程顧問公司解約，本週宣布工程將延至2025年才開始動工、2030年完工。
胡志明市捷運2號線，原本預計在今年開始動工，2026年可完工。然而本週傳出由德國、瑞士與越南3家公司組成的工程顧問團和胡志明都市鐵路管理委員會（MAUR），雙方之間因對展延契約條款未能達成共識而解約。鐵路管理委員會因而須花12至18個月的時間重新招標，目前規劃專案時程將至2024年決標、2025年開始動工，完工時間將從2026年延至2030年。
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
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疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
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