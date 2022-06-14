九龍城僅存一條戰前唐樓木樓梯

近日因九龍城重建項目而進行田野考察，過程中發現重建範圍之中的3層高的衙前圍道68號之戰前唐樓，門口有一條深不見天的木造直跑樓梯，走上去也要小心翼翼，對此留下深刻印象。

然而這座木樓梯以至整座唐樓，仍能在重建下被完整保存下來嗎？

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以木材做樓梯的時代

學者曾指出，香港的唐樓大約由1880年代至1970年代，最早期的唐樓樓梯既長且直，中間沒有停頓的平台空間。及至1935年，港英政府才修訂公共衞生及建築條例，自此新建唐樓均要求樓梯須貼近外牆，且安裝窗戶[1]。因此，衙前圍道68號狹長的木製直跑梯設計，實乃出自戰前較早年期，有接近90年歷史。

現時香港僅存於唐樓的木樓梯已所餘無幾，較為著名的有灣仔茂羅街「綠屋」、灣仔石水渠街「藍屋」、慶雲街「黃屋」、中環威靈頓街（永和號原址）和上環蘇航街之源吉林等[2]，此外在深水埗、九龍城、中上環也有少量尚存。這些今時今日彌足珍貴的木樓梯曾經在水泥尚未盛行的二十年代及之前相當普及，也標誌著二十世紀初本地工藝結晶與建築特色。

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市建局保育肢離破碎

是次市建局推出的九龍城重建圈地式項目橫跨數街，根據過往8803項歷史建築普查記錄，當中涉及20座建築，然而多座甚具特色一直未被評級的舊式唐樓建築，計劃誓將九龍城舊城區的低矮唐樓群的舊城景觀徹底摧毀。

而唐樓作為香港極具風格的建築印記，立體地記錄了香港住屋發展歷史，亦是城市中下階層生存空間所在。觀乎過往市建局在進行復修及活化上海街600至626號、茂羅街「綠屋」、和昌大押等多個項目的表現，大多項目只保留面向街道的立面部分，內部建築則為遷就增加商用面積而大肆改動，未有保留建築核心元素，當中和昌大押之復修過程更因興建餐廳而拆去極具特色的木樓梯以滿足消防條例。這條木樓梯的存廢，預計將會是這次九龍城重建的一大爭議點。

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注釋：

（文章獲授權轉載，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin