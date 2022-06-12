2022/06/12,
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泰好看：2014年國片達歷史紀錄的71部，泰國電影產業是如何辦到？

泰好看：2014年國片達歷史紀錄的71部，泰國電影產業是如何辦到？

我們想讓你知道的是

2000年時泰國的國片產量只有7部，然而在泰國政府有計劃的扶植之下，泰國電影產量與產值開始增加。2004年時泰國的國片產量高達46部，年票房超過0.72億美元，2014年時國片達到歷史紀錄的71部，至於在票房方面，則於2015年達到歷史新高的1.60億美元

文：陳尚懋（佛光大學公共事務學系教授）（寫於2021/5/21,更新於2022/6/8）

文化創意產業（cultural and creative industry）已經成為目前世界上最重要的產業之一。根據聯合國貿易和發展會議（United Nations Conference on Trade and Development，UNCTAD）的報告顯示，在2002到2015年這段期間，全世界文化創意產業的貿易年平均成長率達到7.34%，出口總值則從2002年的2080億美元成長至2015年的5090億美元，13年間成長一倍之多。文化創意產業如此強勢的發展，也成為帶動開發中國家經濟發展的重要產業。

根據統計，開發中國家文化創意產業的出口總額從2002年的844億美元成長至2015年的2651億美元，顯見開發中國家可以藉由文化創意產業更加融入世界經濟體系之中。其中泰國位居開發中國家文創產品出口排名第7位，次於中國、香港、印度、新加坡、台灣、土耳其等國，泰國最有名的文創產品包括：視覺藝術、設計、出版印刷品；主要的出口國是美國、香港與德國。

事實上，泰國文化創意產業的發展要追溯至1997年金融危機與全球化的影響。在前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）2001年上台之後，邀請國際競爭力大師Michael Porter為泰國提供往後發展的建議，選出五大競爭力的產業：觀光業、時尚業、食品業、軟體與電腦動畫業、汽車業等，其中的時尚業、食品業、軟體與電腦動畫業與文化創意產業關係密切。也因此，文化創意產業在政府的挑選之下，成為帶領泰國進行經濟復甦的重要策略性產業，相關計畫包括：曼谷時尚城市、泰國創意設計中心、一鄉一產品、泰國世界廚房中心等計畫與電影產業等。泰國政府希望可以藉由強調柔性權力（soft power）的文化創意產業，有效帶領泰國經濟走出危機的陰影。在經過多年的發展之後，泰國文化創意產業的產值大幅提昇，泰國的設計實力受到全世界矚目，泰國的影視產品也同樣大放異彩。

泰國創意設計中心
Photo Credit: 中央社
有政府支持的泰國創意設計中心（TCDC）2017年進駐曼谷老城區，喊出「重新定義區域」的口號，想要帶動老 社區新發展，進一步帶動泰國的創意經濟。

1997年金融風暴對泰國電影產業造成相當嚴重的衝擊，2000年時泰國的國片產量只有7部，然而在泰國政府有計劃的扶植之下，泰國電影產量與產值開始增加。2004年時泰國的國片產量高達46部，年票房超過0.72億美元，2014年時國片達到歷史紀錄的71部，至於在票房方面，則於2015年達到歷史新高的1.60億美元。泰國的電影產業可以分成國內取向與國外取向加以探討：首先在國內取向，也就是泰國國片的部分，主要可以分為五大類型：

史詩片：

《素麗瑤泰》（The Legend of Suriyothai, 2001）、《大將軍》（KunPan, 2002）、《大城武士》（Sema: The Warrior of Ayodhaya, 2003）、《曼谷紅玫瑰》（The Siam Renaissance, 2004）、《琅卡蘇卡女王》（Puen yai jom salad, 2008）、《王后秘史》（The King Maker, 2005）、《烈血暹邏2》（Bang Rajan 2, 2010）、《帝國邊緣》（Edge of the Empire, 2010）、《泰皇傳奇六部曲（1-6）》（King Naresuan 1-6, 2007-2015）。

驚悚/恐怖片：

《幽魂娜娜》（Nang Nak, 1999）、《見鬼》（The Eye, 2002）、《鬼影》（Shutter, 2004）、《鬼片》（Coming Soon, 2008）、《鬼4虐》（4 Bia, 2008）、《鬼亂5》（Phobia2, 2009）、《入侵者》（The Intruder, 2010）、《帶我回家》（Take me home, 2016）、《屍約》（The Promise, 2017）、《不人之吻》（Krasue: Inhuman Kiss, 2019）、《鬼侍女》（The Maid, 2020）、《猛鬼實驗室》（Ghost Lab, 2021）、《安眠實驗》（Deep, 2021）、《洞悉真相》（The Whole Truth, 2021）、《薩滿》（The Medium, 2021）。

動作片：

《拳霸》（Ong Bak, 2003）、《美麗拳王》（Beautiful Boxer, 2004）、《拳霸2》（Tom Yum Goong, 2005）、《拳霸3》（Ong Bak 3, 2009）、《拳霸4》（Ong Bak 4, 2010）、《山田長政：大城武士》（Yamada The Samurai of Ayothaya, 2010）、《英雄的崛起》（Khun Phaen Begins, 2019）、《通靈少年2020》（Necromancer, 2020）。

喜劇片：

《人妖打排球》（The Iron Ladies, 2000）、《泰國大盜》（Thai Thief, 2006）、《頑皮鬼（1-6）》（Oh My Ghosts!, 2009-2018）、《我家樂翻天》（The Little Comedian, 2010）、《淒厲人妻》（Pee Mak, 2013）、《這個高中沒有鬼！（1-3）》（Make Me Shudder 1-2, 2013-2015）、《鬼才要畢業》（Midnight at University, 2016）、《條子超大條》（Oversize Cops, 2017）、《騎機男孩（1-2）》（Bikeman, 2018-2020）、《老闆衝殺小》（My Boss is a Serial Killer, 2021）、《一杯上路》（One for the Road, 2022）。

青春/愛情片：

《小情人》（Fan Chan, 2003）、《愛在暹邏》（The Love of Siam, 2007） 、《愛我一下夏》（Hormones, 2008）、《愛久彌新》（Best of Times, 2009）、《親愛的伽利略》（Dear Galileo, 2009）、《下一站說愛你》（Bangkok Traffic Love Story, 2009）、《你好，陌生人》（Hello Stranger, 2010）、《我們的情人節》（My Valentine, 2010）、《初戀這件小事》（First Love, 2011）、《音為愛》（SuckSeed, 2011）、《一日戀人》（One Day, 2017）、《模犯生》（Bad Genius, 2017）、《把哥哥退貨可以嗎》（Brother of the Year, 2018）、《限時好友》（Friend Zone, 2019）、《借來的100天》（Home Stay, 2018）、《就愛斷捨離》（Happy Old Year, 2019）、《愛上高冷男》（Love You My Arrogance, 2020）《AI愛情故事》（AI Love You, 2022）。

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Photo Credit: 《模犯生》
描述泰國學生面臨升學壓力現況的《模範生》

其次在國外取向方面，因為泰國政府的支持，加上得天獨厚的自然環境、低廉成本等，現在的泰國除了成為國際電影的外景拍攝地之外，其電影技術越趨成熟完善更成為後製基地之一，也成為電影公司進行拍攝與後製工作一條龍的選項之一，包括：早期的《前進高棉》（Platoon, 1986）、《早安越南》（Good Morning Vietnam, 1987）等，到之後的《海灘》（The Beach, 2000）、《007明日帝國》（Tomorrow Never Dies, 2000）、香港導演王家衛所主導的《2046》（2004）、《BJ單身日記》（Bridget Jones: The Edge of Reason, 2004）、《亞歷山大帝》（Alexander，2004）、《星際大戰三部曲》（Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, 2005）、《美國黑幫》（American Gangster，2007）、《無聲火》（Bangkok Dangerous，2008）、《醉後大丈夫2》（The Hangover 2，2011）、日本片《南國樂活之宿》（2009）與《再見，總有一天》（2010）、中國片《人在囧途之泰囧》（2012）、《華人街探案》（2014）、《湄公河行動》（2016）等。

還有包括以探討台灣白色恐怖為主題的《被出賣的台灣》（Formosa Betrayed，2009），近年在台上映將泰國足球隊受困洞穴故事搬上螢幕的《奇蹟救援》（The Cave，2019），洞穴救援故事話題性及故事性十足，因此後續在影音串流平台Disney+也上架國家地理頻道所拍攝的紀錄片《洞穴救援行動》（The rescue，2022），至於其他國家如中國的湖南衛視實境節目《中餐廳》第一季、韓國《在當地吃得開嗎？泰國篇》等，都是在泰國進行拍攝與部分後製工作。

同樣在經過幾年的努力之下，2006年時前往泰國拍攝影視節目的外國團隊有491個（包括：紀錄片、廣告、電影、電視、音樂錄影帶等），總營收達到約19.3億泰銖（約新台幣16億4824萬5301元）；泰國政府也更加重視此塊的發展，祭出更多獎勵措施。在疫情期間，泰國政府公布了新指引參考，試圖吸引更多拍攝團隊，也因此在2021年時，外景拍攝收入反而創下50億700萬泰銖（約新台幣42億7604萬587元）的紀錄。


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2022/06/10,
環境

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

我們想讓你知道的是

齊柏林導演逝世五週年，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首基金會四年來的艱辛與成果。

2017年6月10日，齊柏林導演搭上直升機為「看見台灣」的續集「看見台灣II」執行拍攝任務，卻不幸於花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近山區墜機殉難，享年52歲。五年後的今日，齊導的使命與環境保護的精神並未消逝，而是啟發了更多人開始以空拍的方式持續記錄下台灣環境的珍貴影像。

齊柏林導演逝世五週年之際，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首過去這段時光，看見・齊柏林基金會如何延續齊導精神與遺志，將一個導演的夢想，轉變為眾人關照土地的愛心。

把爸爸的夢想，變成眾人的理想

齊導背影2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
透過影像去感動世人，進而促成改變行動，這是齊柏林的方式，也是「看見・齊柏林基金會」的目標。

「直到記者問起，我才仔細去算，我出生時，爸爸是29歲的年輕人，今年的我，已到了他成為人父的年歲，同樣是29歲，但他已悄然遠去。」看見・齊柏林基金會董事齊廷洹說。

這五年來，齊廷洹總會不經意地想起跟爸爸的日常互動，就好像他在身邊突然對自己說一句「廷洹，你還記得嗎？我們曾經⋯⋯」那種尋常父子會有的對話。

齊廷洹笑說，自己對攝影的興趣可以說都被爸爸搞掉了。「他拍照規矩特別多：眼睛要貼著觀景窗而不是看著螢幕、不能用AUTO這種懶人模式、取景構圖要用心⋯⋯。」即使爸爸意見很多，但齊廷洹拿著傻瓜相機亂拍一通的底片，爸爸卻全都會洗出收藏著。聽著齊廷洹和齊柏林的相處模式，可以看出父子倆就像哥兒們。

父子合照1
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹與爸爸就像是哥兒們般的相處模式，過往點滴，如今回想起仍滿是溫暖。
父子合照2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會

攝影，是爸爸看世界的方式。齊廷洹知道爸爸的工作就是得飛來飛去、到處拍照，但好萊塢電影看多了，覺得直升機很容易掉下來。「時間一久，爸爸也都平安無事，家人開始擔心起別的──他在直升機上工作得憋尿、強迫自己少喝水就容易脫水，還得適應平地與高空的巨大溫差，爸爸年紀漸長身體毛病也多了，有一回足底筋膜炎嚴重到得坐輪椅，甚至必須住院治療⋯⋯。」

對於過往點滴，齊廷洹如數家珍，雖然這段父子緣份只維持短短24年，但齊廷洹血液裡流著齊柏林瀟灑、堅毅的基因，也在事發後展現無遺。當時，人在日本的齊廷洹連夜趕回台灣，見到爸爸時，沒有聲嘶力竭的哭喊，他只是淡淡地跟爸爸閒話家常，說起自己剛收到錄取通知，順利找到教職工作了。

簡簡單單的一段話，只是想讓爸爸知道：「放心，我們會好好的，我會比你想像的更堅強。」

但這份堅強，還是需要一段時間的磨練。齊柏林走後，齊廷洹在學校任教幾年，之後竟又不按牌理出牌、離職跑去賣車。當汽車業務的這半年間，業績出色的齊廷洹接觸許多事業有成的長輩，聆聽他們的人生智慧。

爸爸的年紀永遠停止在52歲了，齊廷洹沒機會認識62歲、72歲的他，透過與父執輩的對話，讓齊廷洹有更深層的體悟。

廷洹演講
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹親身參與多場基金會舉辦的環境教育講座，致力於讓更多人繼續「看見台灣」。

台大中文系畢業的齊廷洹不懂電影、不諳攝影，但他毅然決定用屬於自己獨有的特質與能力，選擇走上講台、舉辦座談、構思教案……他把心思投入在看見·齊柏林基金會，與執行長萬冠麗攜手，將爸爸未竟的夢想，成就為更多人能一起實現的理想。

齊柏林從一個人，化身成一大群人

說起事故發生後一週年成立的「看見・齊柏林基金會」，執行長萬冠麗心中有滿滿的酸甜苦辣。

基金會成立
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
事發一週年後，眾人繼承齊導遺志，成立看見・齊柏林基金會。

 

「齊柏林遠去，眾人在劇變中含淚成立了基金會。但從創建『齊柏林空間』開始，挑戰就一一浮現。展館如何策展營運？影像數位典藏怎麼做？怎樣運用影像發展環境教育教材教案、切入校園？這些計畫推動的經費怎麼來⋯⋯。很多人擔心基金會終將流於形式，即便人們為齊導感到不捨，但生活中的難關這麼多，時間久了一切就淡忘了。」

在接下執行長一職之前，萬冠麗的事業經營得有聲有色，後來她整個「撩」下去，把原本的公司交給同事代為打理，致力於為基金會奔忙。初期她毫無頭緒，突然想起台大EMBA的指導教授、人稱商學國師的李吉仁教授的一番話：「人生要有十年大夢，工作不見得是你的夢想，但把工作經驗回饋社會，那才是成就大夢。」於是，她從基金會營運計畫開始寫起，完全沒經驗的她腦中一片空白。

「我記得深夜在辦公室裡抱頭坐在電腦前，一邊唸著齊柏林幹嘛走得這麼早，害我這麼累。」萬冠麗笑著說。說也奇怪，在抱怨幾聲之後，腦袋漸漸清明起來，營運計畫逐條浮現，從「數位典藏」、「環境教育」，一直寫到「尋找下一個齊柏林」以及「繼續看見台灣」。

然而，這洋洋灑灑列出的計畫沒有一樣是簡單的，都需要龐大的人力與資金才能實現。萬冠麗沒募款經驗，但相信只要有心付出，善緣自然來。透過在台大EMBA的人脈與企業協助，基金會因緣際會獲得了全家便利商店零錢捐的挹注，五年一億的環境關懷公益計畫更讓基金會穩下腳步。而在眾多志工的協力下，齊柏林空間接連舉辦了「見山」、「逐岸」、「映河」三檔叫好叫座的特展，也把數位典藏、環境教育做得更紮實，並實現走進校園傳達環境教育的理想。同時，基金會也與「新北市紀錄片獎」攜手，透過環境紀錄片徵選方式，展開「尋找下一個齊柏林」的計畫；最重要的是，啟動了《看見台灣III》拍攝計畫，這項最艱難的傳承。

急著做出成績，只有被看見才能獲得支持

「我曾有一段時間無法細想續拍《看見台灣》的事。該怎麼拍下去？誰來拍？經費在哪？都是問題。」萬冠麗坦言，繼續《看見台灣》一直是心裡最深的恐懼，沒有齊柏林的《看見台灣》要如何突破《看見台灣I》的高峰？壓力比山大。

但萬冠麗轉念一想，基金會不是只為緬懷齊導而存在的公益組織，要走的路徑明確；《看見台灣II》永遠留給齊柏林，也留給人們緬懷的空間，而續拍的《看見台灣III》無須站上誰的肩膀才能望遠。

「齊柏林離開了五年，基金會成立了四年，很多人都說，萬冠麗妳怎麼這麼急，人家公益組織都一步一腳印慢慢來，妳卻是連走帶跑地不斷往前。」萬冠麗說，一來是環境保育不能等，更重要的是，很多人都觀望著看見·齊柏林基金會到底能做出什麼成果，若是看不出價值，捐款就不會進來。因此她快馬加鞭、讓計畫逐一上線，做出有影響力、有前瞻性的事，人們看見了就會願意來支持。　

萬冠麗想起，曾聆聽「誠致教育基金會」董事長方新舟的演講，他提到他的基金會有三不：不困難的事不做；不能擴大延續的事不做；沒有長遠影響的事不做。萬冠麗也檢視了看見・齊柏林基金會的理念，而這「三不」呼應了基金會正在做的事。

基金會合照
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
短短數年時間，基金會已完成許多曾被視為不可能的任務，只要心懷信念，從一個人到一群人，就能持續創造改變。

這五年的時間，基金會種下善根，讓良苗茁壯，這群人始終相信，只要心懷信念，就能看見改變，有心就能蓄積能量、進而改變世代，未來才有永續的希望。在齊柏林走後這五年，我們逐漸看見了這塊土地的成長茁壯，而改變才剛開始。

 

 


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