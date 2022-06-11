美中國防部長香格里拉對話：中國抱怨美對台軍售，將不惜一戰、不惜代價粉碎台獨
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美方指責中國試圖改變台海現狀，而中國則抱怨美國對台軍售，「嚴重損害中國主權和安全利益」，強調如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰。
討論全球防衛與安全事務的「香格里拉對話」週五（10日）於新加坡展開，到12日落幕，這是因COVID-19推遲2年後首次舉行的安全峰會，不過令人矚目的是美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和中國國防部長魏鳳和的場邊會談。
美國國防部長奧斯丁和中國國防部長魏鳳和在香格里拉對話安全峰會期間會晤了近一個小時，是最初分配時間的兩倍。雙方從台灣主權、中國在南海的軍事活動到俄羅斯入侵烏克蘭交換意見，其中台灣問題佔據了大多數的時間。
在對談中奧斯丁表示，美國堅守一中政策，但他警告說，中國軍隊在該地區變得越來越具侵略性、不安全和不專業，意指中國近期時常派軍機在台灣領空繞行的行為。奧斯丁說，中國人民解放軍的行動反映了中國官員近期發表的聲明，暗示北京可能正在改變台灣的現狀。
魏鳳和則在會議上特別提及美國兩天前（8日）宣布對台1.2億美元的軍售（約新台幣35億元），表示「美方日前再次宣布對台軍售，嚴重損害中國主權和安全利益，中方堅決反對、強烈譴責」。
魏鳳和也在會議上表示，中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，美國必須理性地看待中國的發展壯大，不要攻擊抹黑中國、遏制打壓中國，不要干涉中國內政、損害中國利益，只有這樣，中美關係才能搞好。
中國國防部新聞發言人吳謙則在對談結束後記者會轉述，稱改變現況的不是中國，而是台獨勢力，以及外部勢力在試圖改變現況。
吳謙表示，中方強調，如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價，堅決粉碎任何「台獨」分裂圖謀，堅決維護國家主權和領土完整。
會談後美國國防部也發表聲明，呼籲中國不要對台灣採取進一步破壞穩定的行動。
台灣外交部感謝美國的支持，並譴責中國荒謬的主權主張。外交部發言人歐江安表示，「台灣從來沒有在中國政府的管轄內，台灣人民不會屈服於中國政府的武力威脅。」
除了在台灣問題上，中國和美國在其他議題上也陷入對立。在烏克蘭議題上，奧斯丁呼籲中方不要向俄羅斯提供任何支持，中國則強調沒有這樣做。中國呼籲通過談判結束戰爭，但沒有譴責俄羅斯發動戰爭。
日本首相發出警告
台海緊張局勢加劇，日本首相岸田文雄也在峰會上發出嚴厲警告，說「今天的烏克蘭，可能就是明天的東亞」。
岸田文雄表示，世界必須為「出現一個不守規則、而以武力或威脅踐踏其他國家安全與和平的政權」做好準備。不過岸田文雄並沒有在演說中點名中國。
中國官方媒體《環球時報》在岸田演講前幾個小時發表一篇評論文章，其中批評日本「在俄烏衝突上借題發揮，渲染中國威脅論，為其自身增加軍費、提升軍力製造藉口」，稱「日本試圖將北約東擴範圍擴大至亞太地區。這將對中國及周邊國家的安全構成威脅。」
香格里拉對話安全峰會將於6月10日至12日於新加坡舉行，這是自2019年以來受到COVID-19影響兩度延期後首次舉行，美國國防部長奧斯丁將於週六在論壇上發表演說，中國國防部長魏鳳和也會接著在週日發表演說。
新聞來源
- China will 'not hesitate to start war' if Taiwan declares independence, Beijing says（AFP）
- US and Chinese defense chiefs trade barbs over Taiwan at first face-to-face meeting（CNN）
- U.S., Chinese defence chiefs stand firm over Taiwan in first meeting（Reuters）
延伸閱讀
- 2019香格里拉對話：美中防長公開叫陣，台灣人如何決定自己未來？
- 日本與英國簽了《相互准入協定》，日相岸田文雄警告「烏克蘭困境可能在東亞重演」
- QA：四方安全對話（Quad）是「亞洲版北約」嗎？印度為何角色尷尬？還有誰想加入？
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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