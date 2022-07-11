佛教界白色恐怖冤案，後日談（二）：慈航法師成為台灣佛教史上第一位肉身菩薩

文：唐墨

在前面的〈佛教界的白色恐怖冤案〉專題報導中，想必大家都對臨危不驚的慈航法師有著深刻的印象吧？然而你知道嗎，慈航法師除了是白色恐怖的受難者之外，他還有另一個身分，就是台灣佛教史上第一位肉身菩薩。

看到這裡，你一定會好奇，什麼是肉身菩薩？所謂的肉身菩薩是佛教用語，指的是去世的僧侶或修行者的遺體在沒有外力協助防腐的情況下，於多年後依然維持原來的形貌（包括木乃伊化，或甚至栩栩如生）。俗語裡所說的「金剛不壞之身」其實指的也正是肉身菩薩。

據慈航法師的弟子所說，這位對唯識學有著深刻研究的高僧，常常和眾人說他只要活到60歲，夠了。1949年，當慈航法師從被誣陷的恐怖中脫身之後，他應邀到汐止靜修院弘法。精通唯識學的慈航法師，在此後的幾年間將他的心得毫不藏私地講授給任何有興趣的人聽。期間，他也進行多次的閉關修行。

1952年的9月，慈航法師在他居住的彌勒內院再次閉關修行。然而在這次的閉關前，法師卻提出了不太尋常的舉動──他預立了遺囑。前面兩條交代身外之物的遺囑頗為普通，然而眾弟子怎麼看，都覺得第三條有些令人驚異。

「遺骸不用棺木，不用火化，用缸，跏趺盤坐於後山，三年後開棺。如散壞，則照樣不動，藏於土，如全身，裝金入塔院。」慈航法師似乎對自己圓寂的時間很有把握，也對圓寂後遺體如何處置很有想法。寫下遺囑時，他58歲。

兩年後的1954年，慈航法師60歲了。說也奇怪，法師竟真如他所預言的，在該年農曆4月4日圓寂。「過了中午，有五、六隻烏鴉在枝頭盤旋，淒厲叫囂，那聲音和平常的鳴叫完全不一樣。」靜修院住持慧融法師回憶道「不久就有人來報，說老法師在閉關房裡圓寂了。」

慈航法師的弟子們依照他的遺願，在後山蓋了靈塔，再置入裝有慈航法師遺體的大缸，封好。著名書法家廣元長老是慈航法師的徒孫，他為了報答慈航法師之恩，發願於墓旁結草廬駐守灑掃。

廣元長老說，他曾兩次夢見慈航法師。一次是和他講經，講得很詳細，但廣元長老醒來就忘了。（……知道原來長老也會睡醒就忘，實在讓調查員覺得有點安慰〔？〕）一次是看著慈航法師「從下邊帶著很多僧尼眾，走到塔裡。」

3年後，到了慈航法師遺囑中開缸的日期。然而因為弟子中有人不贊成開缸，怕萬一慈航法師肉身已腐，那麼佛教威信將墮於一旦。廣元長老說，據說慈航法師當時去了很多護法大德的夢裡，問他們「你為什麼不相信我？」（……突然覺得慈航法師也有點萌萌的。）

大約也是在夢裡被問到說不出話來，於是在慈航法師圓寂的5年後，終於決定要舉行開缸大典了。決定要開缸後，僧人們一不作二不休，廣邀全台媒體一同親眼見證──大有是成是敗都不必遮掩的氣魄。

後來的事情，大家都知道了──慈航法師果然值得信賴啊。開缸後現出的肉身果然不腐不壞，據說慈航法師「身呈玻璃色，五官分明，鬚髮生長，兩手下垂，雙腿盤坐，宛然如生，肉體雖風乾卻完整無損，連風帽、袈裟都完好如初。」嘖嘖稱奇的眾人，遵照慈航法師的遺囑，將全身泥金成塑像，供奉在位於汐止秀峰路的慈航堂。若有機會經過汐止，不妨前去瞻仰一下慈航法師的金身囉。

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本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航