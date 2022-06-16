拜登搞砸美洲峰會，對拉美缺乏抱負恐怕失去「後院領導力」

美洲峰會睽違28年重返美國，卻看似黯淡

今（2022）年6月6日開始為期五天、每三年一次的美洲峰會（Summit of the Americas, SOA）。今年第9屆美洲峰會於美國洛杉磯舉行，是自美國前總統柯林頓（Bill Clinton）在1994年發起第一屆美洲峰會後，睽違28年再回到美國舉辦。

身為峰會主席國，對拜登（Joe Biden）政府是重新展現對拉丁美洲重視的大好機會。《國家公共電台》（Nationa Public Radio, NPR）提到，拜登2009年至2017年間八年副總統期任造訪拉美超過16次。

不過拜登上任一年餘，大部分時間都專注在應對俄國和中國。中國近年在「美國後院」的政治、經濟上影響力快速上升。拜登希望藉峰會重新宣示美國對拉美的重視，抗衡中國漸增的影響力。

然而，拜登對峰會的雄心壯志演變成步履蹣跚。就國內政治方面，拜登政府正面臨「42號法令」（Title 42）所衍生的邊境移民問題，正面臨極大壓力，以及移民問題對11月期中大選的影響。

拜登未邀請拉美三國引起「抵制風波」

此次峰會開始前，拜登政府就宣布因人權和民主問題不邀請古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜三國，此舉卻引發起拉美多國不滿。《新聞週刊》（Newsweek）轉述墨西哥總統羅培茲（López Obrador）說法：「我不會參加一個不包含所有美洲國家的美洲峰會，我認為美國需改變排除他國參與的政策。」

墨西哥隨後宣布由外交部長埃布拉爾德（Marcelo Ebrard），代替總統羅培茲參與這次美洲峰會。墨西哥的缺席對美洲峰會產生極大影響，不僅因墨西哥為美國在美洲僅次於加拿大的重要夥伴外，美墨之間移民問題的合作更是至關重大。

墨西哥的帶頭杯葛，隨即引發一連串拉美國家抵制風潮。除了墨西哥「降級」出席對美洲峰會表達抗議外，還有多個拉美領袖跟進杯葛峰會，包含玻利維亞、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多、聖文森及格瑞那丁斯等領袖都抵制，缺席這次的美洲峰會。

最終參與本屆美洲峰會的領袖僅有21位，相較2018年秘魯舉辦的第八屆美洲高峰會，則有高達30位領袖（總理或總統）參與，而古巴派遣外長參與、美國指派時任副總統彭斯（Mike Pence）與會。

另外，阿根廷、巴西也不滿拜登政府排除古巴等國的決定。雖然這兩國總統最終決定親自與會，但都對美國的決定表示不解。《美聯社》（Associated Press, AP）報導，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）向拜登表示，只有拜登接受與他一對一會晤，以及避開雙方具爭議性的議題，他才會參加這次峰會。

不過，美、墨對美洲峰會的意見分歧，之後仍有機會化解。墨西哥總統羅培茲2022年7月將訪美與拜登會晤，這或許有助雙方交換意見，並針對移民議題進行磋商，藉此為歧見降溫。《中央廣播電台》（RTI）引述墨西哥外長埃布拉爾德稱，美墨兩國關係不受此事影響，他還稱美墨關係：「是正面的，並將繼續保持，不會有任何變化。」

阿根廷欲自辦「平行峰會」，對美國表達拉美團結和不滿

峰會邀請名單引發拉美國家不滿，仍可能進一步延燒。《拉丁美洲新聞社》（Latin America News Agency）5月28日引述《阿根廷國家通訊社》（Télam）報導，阿根廷原本想以「拉美和加勒比國家共同體」（Community of Latin American and Caribbean States, CELAC）輪值主席國的名義，召開一場與美洲峰會同時舉行的峰會，而古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜可能會出席該會。

阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）要求美國停止對古巴、委內瑞拉的「封鎖」，重申美洲峰會不該排除任何國家。這平行峰會不僅會與美洲峰會日期相同，旨在顯示拉美國家團結一致，向美國表達不滿。不過，美國邀阿根廷總統7月底訪美，化解這尷尬狀況。

此次美洲峰會一大主題為對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情。然而，拜登拒絕邀請古巴的決定，顯得與峰會目標矛盾。古巴對抗疫情的表現在拉丁美洲國家中相當出色，若對抗新冠疫情為美洲峰會主題之一，拜登政府理當邀請防疫成功的古巴，一同交換意見。

另外，美國以「人權」和「民主」為由，排除古巴等國，卻歡迎哥倫比亞、墨西哥這些人權紀錄同樣糟糕的國家，讓拜登政府有「雙重標準」的嫌疑。《香港01》報導，哥倫比亞在2021年就有138名參與人權活動人士被殺；在墨西哥，2022年至今已有11名記者遇害。更別說同樣受邀的宏都拉斯，2022年剛卸任的前總統賀南德茲（Juan Orlando Hernández），也因販毒問題正被引渡美國受審。

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美國「後院領導力」陷質疑，誘因不足令人擔憂

據白宮資深官員在簡報會表示，拜登會在美洲峰會宣布「美洲經濟繁榮夥伴關係」（Americas Partnership for Economic Prosperity），涵蓋五大領域，包括驅動投資、重振機構、促進乾淨能源就業、強化供應鏈韌性，以及實現永續貿易。

《法國國際廣播電台》（RFI）報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）6月7日在美洲高峰會上，宣布19億美元的私部門基金，加上去（2021）年宣布的12億總計約32億美元（約946億新台幣）。這項基金旨在增加工作機會，藉此減少來自中美洲的非法移民。