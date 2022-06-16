拜登搞砸美洲峰會，對拉美缺乏抱負恐怕失去「後院領導力」
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《金融時報》警告，除非美國能承諾更大膽的貿易與投資政策、重新思考對古巴、委內瑞拉的政策，否則華府會發現北京經營與美國的拉美鄰居關係，更佔上風。
美洲峰會睽違28年重返美國，卻看似黯淡
今（2022）年6月6日開始為期五天、每三年一次的美洲峰會（Summit of the Americas, SOA）。今年第9屆美洲峰會於美國洛杉磯舉行，是自美國前總統柯林頓（Bill Clinton）在1994年發起第一屆美洲峰會後，睽違28年再回到美國舉辦。
身為峰會主席國，對拜登（Joe Biden）政府是重新展現對拉丁美洲重視的大好機會。《國家公共電台》（Nationa Public Radio, NPR）提到，拜登2009年至2017年間八年副總統期任造訪拉美超過16次。
不過拜登上任一年餘，大部分時間都專注在應對俄國和中國。中國近年在「美國後院」的政治、經濟上影響力快速上升。拜登希望藉峰會重新宣示美國對拉美的重視，抗衡中國漸增的影響力。
然而，拜登對峰會的雄心壯志演變成步履蹣跚。就國內政治方面，拜登政府正面臨「42號法令」（Title 42）所衍生的邊境移民問題，正面臨極大壓力，以及移民問題對11月期中大選的影響。
拜登未邀請拉美三國引起「抵制風波」
此次峰會開始前，拜登政府就宣布因人權和民主問題不邀請古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜三國，此舉卻引發起拉美多國不滿。《新聞週刊》（Newsweek）轉述墨西哥總統羅培茲（López Obrador）說法：「我不會參加一個不包含所有美洲國家的美洲峰會，我認為美國需改變排除他國參與的政策。」
墨西哥隨後宣布由外交部長埃布拉爾德（Marcelo Ebrard），代替總統羅培茲參與這次美洲峰會。墨西哥的缺席對美洲峰會產生極大影響，不僅因墨西哥為美國在美洲僅次於加拿大的重要夥伴外，美墨之間移民問題的合作更是至關重大。
墨西哥的帶頭杯葛，隨即引發一連串拉美國家抵制風潮。除了墨西哥「降級」出席對美洲峰會表達抗議外，還有多個拉美領袖跟進杯葛峰會，包含玻利維亞、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多、聖文森及格瑞那丁斯等領袖都抵制，缺席這次的美洲峰會。
最終參與本屆美洲峰會的領袖僅有21位，相較2018年秘魯舉辦的第八屆美洲高峰會，則有高達30位領袖（總理或總統）參與，而古巴派遣外長參與、美國指派時任副總統彭斯（Mike Pence）與會。
另外，阿根廷、巴西也不滿拜登政府排除古巴等國的決定。雖然這兩國總統最終決定親自與會，但都對美國的決定表示不解。《美聯社》（Associated Press, AP）報導，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）向拜登表示，只有拜登接受與他一對一會晤，以及避開雙方具爭議性的議題，他才會參加這次峰會。
不過，美、墨對美洲峰會的意見分歧，之後仍有機會化解。墨西哥總統羅培茲2022年7月將訪美與拜登會晤，這或許有助雙方交換意見，並針對移民議題進行磋商，藉此為歧見降溫。《中央廣播電台》（RTI）引述墨西哥外長埃布拉爾德稱，美墨兩國關係不受此事影響，他還稱美墨關係：「是正面的，並將繼續保持，不會有任何變化。」
阿根廷欲自辦「平行峰會」，對美國表達拉美團結和不滿
峰會邀請名單引發拉美國家不滿，仍可能進一步延燒。《拉丁美洲新聞社》（Latin America News Agency）5月28日引述《阿根廷國家通訊社》（Télam）報導，阿根廷原本想以「拉美和加勒比國家共同體」（Community of Latin American and Caribbean States, CELAC）輪值主席國的名義，召開一場與美洲峰會同時舉行的峰會，而古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜可能會出席該會。
阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）要求美國停止對古巴、委內瑞拉的「封鎖」，重申美洲峰會不該排除任何國家。這平行峰會不僅會與美洲峰會日期相同，旨在顯示拉美國家團結一致，向美國表達不滿。不過，美國邀阿根廷總統7月底訪美，化解這尷尬狀況。
此次美洲峰會一大主題為對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情。然而，拜登拒絕邀請古巴的決定，顯得與峰會目標矛盾。古巴對抗疫情的表現在拉丁美洲國家中相當出色，若對抗新冠疫情為美洲峰會主題之一，拜登政府理當邀請防疫成功的古巴，一同交換意見。
另外，美國以「人權」和「民主」為由，排除古巴等國，卻歡迎哥倫比亞、墨西哥這些人權紀錄同樣糟糕的國家，讓拜登政府有「雙重標準」的嫌疑。《香港01》報導，哥倫比亞在2021年就有138名參與人權活動人士被殺；在墨西哥，2022年至今已有11名記者遇害。更別說同樣受邀的宏都拉斯，2022年剛卸任的前總統賀南德茲（Juan Orlando Hernández），也因販毒問題正被引渡美國受審。
美國「後院領導力」陷質疑，誘因不足令人擔憂
據白宮資深官員在簡報會表示，拜登會在美洲峰會宣布「美洲經濟繁榮夥伴關係」（Americas Partnership for Economic Prosperity），涵蓋五大領域，包括驅動投資、重振機構、促進乾淨能源就業、強化供應鏈韌性，以及實現永續貿易。
《法國國際廣播電台》（RFI）報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）6月7日在美洲高峰會上，宣布19億美元的私部門基金，加上去（2021）年宣布的12億總計約32億美元（約946億新台幣）。這項基金旨在增加工作機會，藉此減少來自中美洲的非法移民。
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。