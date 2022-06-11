英國會跨黨派議員擬修法授權政府關閉孔子學院，中國研究小組：英國依賴孔子學院的程度令人憂心
我們想讓你知道的是
中國研究小組報告指出，英國政府幾乎所有投入於華語文學習的資源都由設立於各校的孔子學院受惠，2015至2024年的已知預算金額總計至少近2800萬英鎊。與美國、荷蘭等對孔子學院採取較強硬政策的盟友相較，英國長期以來對孔子學院的依賴程度令人憂心。
（中央社）超過20名跨黨派英國國會議員支持修法，要求與中國「孔子學院」合作的英國高等教育機構揭露相關金流和業務活動，並授權政府主管機關要求終止與孔子學院的合作或另擇合作單位。
提案人、英國國會外交委員會成員凱恩斯（Alicia Kearns）告訴《中央社》，台灣已在美國等地證明自己有能力推出成功的華語文學習課程，且這些課程往往不會有政治宣傳或威脅言論、學術自由的疑慮。
提案獲跨委員會議題支持，將在13日交付辯論表決
同時是國會「中國研究小組」（China Research Group）共同主席的凱恩斯指出，在當今世界，華語文以及對中國的識讀能力十分重要；為避免相關機構假「教學」之名行散布政治宣傳之實，在孔子學院之外，英國應多方探索與其他教育夥伴的合作可能性。
英國政府去（2021）年在國會2021-22年會期推出旨在保障大學院校言論自由的「高等教育（言論自由）法案」（Higher Education （Freedom of Speech） Bill），目前已通過二讀。凱恩斯及其他議員陸續對法案提出修正；由於政府主管機關可就修正案內容和國會處理程序與議員先行「溝通」，凱恩斯的提案是否能順利在下週一（6月13日）交付辯論表決，目前仍有變數。
凱恩斯的提案獲數名在英國政壇具份量、跨委員會的議員支持，包括外委會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）以及成員布萊恩特（Chris Bryant）、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、葛林（Damian Green）等。
圖根哈特指出，中共對勇於表達個人意見者施壓；英國不應仰賴由威權國家教授其語言。
《The Mail》報導，凱恩斯則向《BBC Radio'4》節目「PM」表示，英國正處在面臨混合戰的狀態，每一個潛在的影響力都有可能用來對付英國，包含學術界。
凱恩斯表示，「如今孔子學院正在破壞華語教育在英國的健全，我也擔心許多學術機構不願意正視教育正被用來當作武器，來對付我們。」
英國羅素大學集團（Russell Group）執行長布拉德肖（Tim Bradshaw）對此持不同看法，他表示中國資金這議題被「小題大做」了。
布拉德肖向「PM」節目表示，當你看的是整體樣貌時，中國資金所佔的比例非常、非常地小，必然不足以影響任何一所英國大學，大概也無法影響世界各國其他大學。
布拉德肖表示，「我認為這議題被小題大作了。我認為我們需要退一步並思考，就技能以及經驗兩方面，學生能否在孔子學院學到他們未來所需。」布拉德肖認為英國在脫歐之後，正積極和世界各國做生意。「如果我們的下一代對於像中國這樣重要的貿易對象，對他們的語言和文化一無所知，那我認為我們正在為未來的自己製造麻煩。」
英國境內至少有30所孔子學院，僅5所願意揭露資金來源與使用方式
中國研究小組日前針對孔子學院在英國的活動發布研究報告，堪稱是英國至今較完整的政策導向相關研究。
報告指出，英國政府幾乎所有投入於華語文學習的資源都由設立於各校的孔子學院受惠，2015至2024年的已知預算金額總計至少近2800萬英鎊。與美國、荷蘭等對孔子學院採取較強硬政策的盟友相較，英國長期以來對孔子學院的依賴程度令人憂心。
根據報告，僅5所孔子學院願意揭露資金來源和使用方式；根據有限公開資料所作評估顯示，隸屬於中國教育部的孔子學院總部「漢辦」近10年來對英國各大學院校的孔子學院挹注約1500萬至3800萬英鎊。中方資金與英國相關大學院校的對價關係長期以來欠缺透明度。
中國研究小組指出，根據中國和香港學生的說法，大學校園出現孔子學院讓他們有被監控的感覺，導致「自我言論審查」的現象惡化。
此外，中共近年來對國際間如何討論、呈現中國採取越來越強勢的態度，包括去年對一名關注新疆人權情勢的英國學者施加制裁，校園監控、恫嚇和騷擾事件頻傳，英國大學院校避免課堂教學或討論留下影音或文字紀錄等「證據」，以防師生遭北京或香港當局以「國家安全法」起訴。
英國境內總計至少有30所孔子學院，數量與其他國家相較可謂名列前茅，且持續新增，例如受政府資金支持的英格蘭「開放大學」（Open University）5月啟動「全球第一所線上孔子學院」。
英國教育部表示，雖然政府近日也提出修正案以應對外國資金對國內高等教育的影響，但政府同時需確保相關防範措施不會對正面的國際合作造成負面效應。政府不會接受任何有國家安全疑慮的合作案，並將持續協助教育界識別並緩解外國干預的風險。
新聞來源
- 英國會推修法授權關閉孔子學院 議員：台灣是好選項（中央社）
- Tory MP warns education is being ‘weaponised by those against us’（The Mail）
延伸閱讀
- 中國人再成目標！巴基斯坦喀拉蚩孔子學院職員遇害，包括院長3人死於自殺炸彈客攻擊
- 德國大學生在孔子學院練出一口好中文，卻對中國人權與台灣毫無了解
- 中國「孔子學院」式微後，台灣如何搶下國際華語文教育的一席之地？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
Tags：
長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。