今日本土新增7萬9598例、死亡211例、「MIS-C」5例，15日起入境居檢天數放寬為「3+4」
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指揮中心說明，來台旅客應持有表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗報告。入境時（第0天），於機場／港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。
中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新增7萬9663例，其中本土案例新增7萬9598例、死亡新增211例，特殊重症個案新增5例「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C）。
指揮官陳時中宣布，自15日零時起入境居家檢疫天數放寬為「3+4」（3天居家檢疫+4天自主防疫），入境人數總量管制初期以每週2.5萬人次為原則。15日起也同步放寬國籍航空機組員返台後的檢疫措施。
新增5例MIS-C患者，羅一鈞說明死亡案例發病到死亡的間距天數
指揮中心發言人莊人祥說明今日新增確診病例7萬9663例，其中7萬9598例為本土案例、65例為境外移入，新增死亡個案211例。莊人祥說明今日的案例較昨日多，是由於資料轉檔過程，將今日早上通報的數據算入，因此今日新增的確診數較多。
今日確診個案的縣市分佈如下圖所示：
醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增446例中重症個案，其中中症新增261例、重症新增185例。211例確診死亡案例中，198人有癌症等重大疾病或慢性病史，141人未打滿3劑疫苗、未曾接種過任何疫苗的人數為94位，年齡超過80歲以上者有105人。
羅一鈞說明，今日新增死亡個案最年輕的一位為30多歲的男性，本身有慢性腎病及糖尿病史，曾接種過2劑疫苗。此名個案6月4日當天出現急性心肌梗塞，緊急送醫後同時驗出COVID-19陽性確診，由於病程進展極快，在4日當天過世。
羅一鈞也補充說明死亡案例發病到死亡中間的間距天數，以今年到昨日公布的死亡案例2944例當中，間距天數在0-3天的比例為41％、4-7天為26%、超過7天占比持續增加，已經到33%。
羅一鈞表示以今日新增的211例死亡案例來說，其中190位的發病日較為明確，其中68位發病到死亡天數的間距是0-3天、55位是在4-7天、超過7天的人數是67位。發病到死亡的天數中位數，在今年公布的病例是6天，與先前公佈過的中位數相比，已有延長趨勢。
羅一鈞特別說明，今日新增5名特殊重症個案，皆是「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C），其中最年輕的患者為2歲女童。5名MIS-C患者的情形如下圖所示：
入境居家檢疫15日起改為「3+4」，自主防疫期間需2日內快篩陰性才可外出
指揮中心宣布，自6月15日零時起（航班表定抵臺時間）於調控入境一定人數總量為前提下，同步放寬下列邊境檢疫措施：
入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，取消原7天自主健康管理。
檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。此外，考量移工、漁工及學生係採共同生活模式，群聚感染風險較高，由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。
自主防疫期間應遵守的防疫規範如下圖所示：
指揮中心說明，來台旅客應持有表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗報告。入境時（第0天），於機場／港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。
入境民眾至檢疫處所交通工具除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施。
入境人數總量管制，指揮中心表示初期以每週2.5萬人次為原則。
指揮中心也宣布，國籍航空機組員返台後的防疫規範也於15日同步放寬，詳細規定如下所示：
快篩實名制13日起取消單雙號分流購買限制
指揮中心今日也宣布，考量目前家用抗原快篩試劑中央的庫存及國內貨源均相當充裕，故宣布自本月13日起，家用抗原快篩試劑實名制購買取消單雙號的限制，不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買之方便性。
陳時中說明，截至昨日為止，疫苗第1劑涵蓋率已達90.9%、第2劑為82.29%、追加劑為67.95%。
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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