香格里拉對話：美國防部長稱台海和平與穩定是國際關切事務，日防衛大臣警戒中國武力犯台
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奧斯汀表示，烏克蘭危機引發一些緊急問題，包括「規則重要嗎？主權重要嗎？我們已共同建立的體系重要嗎？」他強調，他今天出席「香格里拉對話」就是因為相信以規則為基礎的國際秩序在歐洲、在印太地區都同樣重要。
亞洲安全會議「香格里拉對話」10-12日在新加坡香格里拉飯店登場，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今（11）日在會議上以「美國印太戰略的下一步」為題發表演講，表示印太地區是美國大戰略的核心，也規劃61億美元（約新台幣1808億元）用於「太平洋嚇阻計畫」。
談及台海和平，奧斯汀表示台海穩定是國際關切的事務，美國不打算尋求新冷戰或是亞洲版的「北約」。日本防衛大臣岸信夫在會議演講則提及，中國看似不放棄對台動武的可能性，並試圖強化欠缺透明度的軍事力量，須對此抱持警戒。
美國防部長：從俄烏戰事，我們已看見「失序的危險」
（中央社）俄烏戰事延燒，美國國防部長奧斯汀今日在「香格里拉對話」發表演講表示，以規則為基礎的國際秩序在歐洲、在印太地區都同樣重要；美國將持續加強印太安全，期盼與印度等夥伴強化關係。
「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議10日至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行，奧斯汀今天以「美國印太戰略的下一步」為題在大會發表演講。
奧斯汀在演講中指出，區域面臨的挑戰包括疫情、氣候變遷、北韓核武威脅、大國脅迫較小的鄰國及緬甸政權的冷酷及暴力行為等，這些都需要各國共同負起責任、採取行動。「我們必須重申捍衛國際法、維護國際規範及反對片面改變現狀的承諾」。
他表示，烏克蘭危機引發一些緊急問題，包括「規則重要嗎？主權重要嗎？我們已共同建立的體系重要嗎？」
奧斯汀強調，他今天出席「香格里拉對話」就是因為相信以規則為基礎的國際秩序在歐洲、在印太地區都同樣重要。
他形容，俄羅斯入侵烏克蘭就是暴君踐踏規則的情況。「我們看到了失序的危險」。
奧斯汀表示，印太地區是美國大戰略的核心，美國將持續加強印太安全。此區域有超過30萬美軍派駐，美國也規劃61億美元用於「太平洋嚇阻計畫」，以加強多邊資訊分享並支持與夥伴的訓練。
他指出，美國在印太地區的安全聯盟及夥伴關係是穩定的來源，「我們在區域內的整合嚇阻將持續聚焦與澳洲、日本、菲律賓、韓國及泰國等條約盟友的關係」。
同時，美國正與其他夥伴發展更緊密的關係，奧斯汀特別想到全球最大民主政體-印度，他認為，提升軍事能力及科技實力可作為區域穩定的力量。另外，美國也正在將與新加坡、印尼及越南的合作提升到下一個階段。
依據美國白宮今日釋出奧斯汀的演講稿內容，奧斯汀重申了美國對台政策堅定不變，會遵守美方《台灣關係法》、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策。
奧斯汀表示美國反對中國與台灣任一方片面改變現狀，美國也不會支持台灣獨立，主張兩岸之間的差異需透過和平的方式解決。
奧斯汀表示，美國將會在《台灣關係法》下持續實踐承諾，包含協助台灣擁有足夠的自我防衛能力，足以有能力抵抗任何形式的武力或強迫，企圖藉此危及台灣民眾的安全或社會經濟系統。奧斯汀表示美國的政策未曾改變，「但不幸的是，這對中華人民共和國來說並非如此」。
奧斯汀表示，維持台海和平與穩定並不僅是美國的利益，更是國際關切的事務。奧斯汀表示美國不會尋求對抗或衝突，「我們也不打算尋求新冷戰或是亞洲版的『北約』，更不打算將一個區域劃分為敵對的多方。」
此外，對於與會者提問是否認同日本首相岸田文雄昨（10）日在大會演講所提「今日烏克蘭可能是明天的東亞」，奧斯汀回應表示，「任何事都有可能」，但全球許多國家對俄羅斯入侵烏克蘭的反應顯示，這些國家重視以規則為基礎的國際秩序。
主辦「香格里拉對話」的英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）表示，作為亞太地區主要安全峰會，活動聚集來自亞太、歐洲、北美等地區的國防部長、資深官員及企業領袖與安全專家，一同討論關鍵安全議題。預計這次與會人數約500人。
日防衛大臣將俄、中、北韓定位為「無視規範的主題」
（中央社）日本防衛大臣岸信夫今日在亞洲安全會議「香格里拉對話」演講考量到中國時說，「看似不放棄對台動武可能性，並試圖強化欠缺透明度的軍事力量」，對此抱持警戒。
日本《時事通信社》報導，岸信夫將擁核國俄羅斯、中國及北韓定位為「無視規範的主體」，訴求徹底強化日本防衛能力，「我確信有助於粉碎意圖無視規範的想法」。
岸信夫將俄羅斯入侵烏克蘭視為「教訓」，認為國際社會團結一致能削弱侵略勢力，「或許可以抑制其他地區也可能發生的侵略」。
他還談到俄羅斯在日本周邊頻繁進行軍事活動，認為俄羅斯強化與中國的關係，「兩國共同軍事活動加深各國憂慮」。
面對中國，岸信夫對「看似不放棄對台動武可能性，並試圖強化欠缺透明度的軍事力量」抱持警戒。
有關北韓研發彈道飛彈，岸信夫譴責說，「（北韓）以前所未見的高頻率不斷發射（飛彈）」。
《讀賣新聞》報導，岸信夫說，日本被「無視規範的主體」包圍，正站在「維護國際秩序最前線」，並說明將修正戰略文件、確保必要防衛預算與強化日美同盟的想法。
延伸閱讀
新聞來源
- 引烏克蘭危機為鑑 美防長：持續強化亞太安全（中央社）
- 中國未放棄武力犯台可能性 日防相抱持警戒（中央社）
- Remarks at the Shangri-La Dialogue by Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (As Delivered)
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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