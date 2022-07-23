研究指猴痘95%經性行為傳染，美國出現首兩起兒童病例疑遭家人密切接觸傳染
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這兩起病例彼此無關，有可能是被家人傳染；兩名病童健康情況良好，正接受治療。
（中央社）美國衛生權責機關今（23）日說，國內首度在2名孩童身上發現猴痘病毒，分別為加州一名幼兒和一名非美國居民嬰兒，可能為家人傳染所致。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）透過聲明表示，這兩起病例彼此無關，有可能是被家人傳染；兩名病童健康情況良好，正接受治療。
猴痘會造成類似流感的症狀及皮膚病變，過去多發生在非洲中部及西部地區，但近來全球各地陸續傳出疫情，大致在男男性行為者之間傳播。這種疾病主要透過密切接觸傳染。
《路透社》報導，截至目前為止，今年全球逾60國發現超過1萬4000起猴痘病例，非洲有5人病故。
美國疾管中心高風險病原病理部（Division of High Consequence Pathogens and Pathology）副主任麥奎斯頓（Jennifer McQuiston）在電話會議中說，出現兒童猴痘病例並不意外，但專家手中並無證據顯示這種病毒在同性戀、雙性戀和其他男男性行為者社群以外散布。
她說，美國2891起猴痘確診病例中，99%都涉及男男性行為者，不過也有少數女性和跨性別男性被感染。
《中央社》報導，一項目前為止針對猴痘所做規模最大的研究發現，猴痘患者中有95%的人是經由性行為被傳染，主要發生在從事男男間性行為者身上，但不限於此。
整體來看，感染猴痘的患者中，有98%是男同性戀或雙性戀者，41%的人感染了愛滋病毒（HIV），年齡中位數為38歲。這些感染的人過去3個月裡性伴侶人數的中位數是5人。據了解，約1/3的人在1個月內曾參加性愛派對，或到過桑拿等可能會就地發生性行為的地方。
儘管大多數病例都有發生性行為，但研究人員透過聲明強調，病毒可藉由任何密切身體接觸傳染，例如呼吸道飛沫，甚至可能經由衣物和其他物品的表面傳播。
疫苗緊急發放中
白宮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫協調官吉哈（Ashish Jha）在同一場電話會議中說，政府已發放30萬劑猴痘疫苗，正努力加速從丹麥再運來78萬6000劑疫苗。
吉哈說，目前已有足夠疫苗可供紐約市半數以上和華盛頓哥倫比亞特區70%以上符合資格的人口接種第一劑疫苗。
現在盛行的猴痘病毒株在非洲過去幾波疫情的致死率約在1%左右，但目前這波疫情在非流行國家的致死率似乎較低。不過，仍有一些患者因為劇烈疼痛而住院。
吉哈表示，美國仍在評估是否要將這波猴痘疫情宣布為公共衛生緊急狀況。他說：「我們正在研究這一點，看看有哪些方法可以藉由宣布公衛緊急狀況來加強因應措施。」
兒童或免疫系統較虛弱的人可能引發重症
《ETtoday》報導，猴痘病毒雖然尚未在美國造成死亡案例，但是這種疾病會讓人非常痛苦，不但會因病變導致上廁所或是吞嚥困難，也會出現發燒、淋巴結腫大以及皮疹等症狀，《自由時報》報導，猴痘的感染途徑主要經由親密的肌膚接觸，因此孩童很有可能在父母親摟抱、餵食的過程中遭到感染，雖然醫療單位稱也有可能經由呼吸道傳播病毒，但那通常需要很長一段時間才會遭到病毒感染。
在大多數的案例中，猴痘的症狀會在數週之內消散，但對於孩童、孕婦或者是免疫系統虛弱的人們，亦有可能會引發劇烈的疼痛或甚至是死亡。
《TVBS》報導，在歐洲，至少有6名猴痘患者的年齡小於17歲。一名荷蘭醫生於本周發表報告，指出在阿姆斯特丹的醫院，發現一名男童身上出現約20個紅棕色的皮疹，確診猴痘，目前仍不清楚感染途徑。在非洲，兒童感染猴痘的狀況更常見。醫生發現幼兒確診後重症和死亡的比例更高。CDC也警告，兒童是猴痘重症高風險族群，特別是8歲以下兒童更需注意。
新聞來源
- 美國首見2起兒童猴痘病例 可能為家人傳染所致（中央社）
- 研究：猴痘患者出現新臨床症狀 95%經性行為傳染（中央社）
- 美國首起兒童猴痘病例！ 2幼童疑被「男同志家人」傳染（ETtoday）
- 猴痘入侵全球！美國首現兒童確診病例 疑為家戶感染（TVBS）
- 美國首次出現猴痘兒童確診個案 疑似遭到家人接觸傳染（自由時報）
延伸閱讀
- 猴痘全球總數逾9000例、台灣出現第2例境外移入，世衛將開會是否升為最高層級警戒
- 猴痘病毒加快變異，是否會成為下一個COVID-19？專家揭兩大關鍵差異
- 專家解析猴痘最新研究：病毒特性不同，防疫政策無需直接比照COVID-19，天花疫苗也不需要全民接種
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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