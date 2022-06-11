中國將禁台灣石斑輸入養殖業者憂心忡忡，主要產區的屏東、高雄、台南又將如何應對？
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屏東縣林邊漁會總幹事陳忠敏說，目前正值夏季，石斑魚生長速度快，漁民只能留在池內繼續養，不僅增加成本，長得越大越難賣，漁民對未來憂心忡忡。
中國自13日起將暫停台灣石斑魚的輸入，依據農委會漁業署今（11）早的說明，去（2021）年全國石斑魚產量約1萬6940公噸，主要產區為屏東縣（40%）、高雄市（25%）及台南市（25%），養殖物種以龍虎斑、龍膽石斑、青斑等。
我們整理了三縣市後續的因應措施，以及業者的看法。
屏東縣：協助石斑業者持續開發美國、中東市場
《聯合新聞網》報導，屏東縣林邊漁會總幹事陳忠敏說，養殖戶多半龍膽石斑、龍虎斑、午仔魚混養，石斑魚都是以活魚形式外銷大陸，午仔魚是冰鮮，因受影響出貨量較過去略減，昨（10）日得知被中國封殺暫停輸入，目前正值夏季，石斑魚生長速度快，漁民只能留在池內繼續養，不僅增加成本，長得越大越難賣，漁民對未來憂心忡忡。
《自由時報》報導，屏東縣政府農業處今日表示，去年底今年初中國以檢出禁用藥品為由對該縣2家業者下禁令後，許多養殖戶也轉養其他魚種，目前全縣養殖面積減至約500公頃，較2年前8、900公頃減少許多；屏縣為石斑重要種源庫，養殖戶現約5、600戶，以龍虎斑為主。
農業處長鄭永裕表示，屏東縣政府積極協助石斑業者開拓市場，每年至少舉辦10場活動。雖然受到國際疫情影響，赴國外行銷機會減少，但仍開發美國、中東等市場。
高雄市：補助建構冷鏈設備、開拓穆斯林市場，輔導業者開發小包裝冷凍生鮮產品
《公視新聞網》報導，高雄永安石斑養殖業者蘇仙明說：「我們技術好，養這些（石斑）魚品質好，不能銷往需求的國家，是我們養殖業者漁民辛苦的地方。」
業者指出，石斑國內市場僅佔3成，疫情之後，婚喪喜慶減少，靠網購通路剩下2成，過去價格最高峰每台斤4、500元，目前平均價格160元，石斑禁令牽涉政治層面，呼籲政府盡速溝通。
（中央社）中國13日起暫停台灣石斑魚輸入，高市海洋局今日說明，透過補助建構冷鏈設備、開拓穆斯林市場，以及輔導水產加工開發小包裝冷凍生鮮產品等3項面對外銷受阻後續因應策略。
海洋局今天新聞稿表示，輔導漁會提升冷鏈加工、冷凍廠，強化產銷調節功能，包括已建置水產冷鏈設備漁會有興達港、永安、彌陀、梓官、小港及林園等漁會，由漁會協助進行收購及加工，調節養殖魚價及魚貨供需進行產業加值與升級。
今年爭取中央經費及市府配合補助漁會所提11項冷鏈計畫，協助漁會魚市場內冷鏈設備及擴增冷凍庫，有效提升從養殖端、生產、儲藏及運輸等環節產品穩定。這項計畫總經費達新台幣1億5145萬元，其中市府補助6738萬餘元。並配合中央政策加工凍儲及外銷獎勵措施，分散市場供應量，強化海外市場拓銷。
目前漁產品外銷除中國大陸外，還包含美國、澳洲、南韓、日本、俄羅斯及阿拉伯聯合大公國等，將持續輔導國內外國際食品及漁業相關展覽參展商機及開拓全球穆斯林市場。
海洋局指出，藉由開發及分散市場，輔導水產加工及養殖業者申請清真認證，開拓全球穆斯林市場。民國107至110年輔導12家廠商115品項，其中包含石斑養殖戶和石斑相關加工產品，未來將積極開發以中東（阿拉伯、杜拜等）及東南亞（馬來西亞、印尼及新加坡）清真市場為主，增加外銷商機。
另外，輔導水產加工業者及漁會開發小包裝冷凍生鮮產品（龍膽石斑魚片、魚塊、魚排）、休閒食品（如魚薯條、龍膽海苔脆片、龍膽石斑丁角），以及開發調理後的水產加工品，如龍膽石斑火鍋套煮及水餃等。以多種產品形式提供家庭主婦及民眾烹調食用，並透過百貨公司、電商平台，網路直播等多元行銷宅配，鼓勵民眾購買食用。
對於過去石斑魚養殖採樣結果，海洋局說明，去年12月30日中國通報台灣輸大陸2批石斑魚檢出孔雀綠、結晶紫1案，在今年1月初，經追查抽驗高市可能涉及6家養殖場魚貨、池水及底土後，抽驗結果為合格。
為加強養殖水產品安全，海洋局執行未上市水產品產地監測計畫，今年預計抽驗件數355件，截至6月9日已抽驗70件，石斑魚部分無不合格情形。將配合中央進行後續管理與輔導作為，確保食魚安全。
針對高雄石斑產量、產值等現有養殖狀況，依海洋局提供的「109年漁業年報統計」，高市石斑魚養殖面積約442公頃，年產量5019噸，年產值約9.5億元；主要養殖區域為永安區，其次為彌陀區，均為海水養殖魚塭，年產量僅次屏東縣為全國第二，主要以漁船運搬活魚銷往中國大陸及香港，高雄市部分約佔5成。
另外，依關務署統計，110年石斑活魚出口至中國及香港約6634公噸，價值約16.5億元；今年1至5月全國出口量約3059公噸、約8.1億元。其中，高雄與屏東量值各佔一半。
台南市：除配合農委會因應措施，也將推廣無用藥養殖生產管理模式
依據台南市政府農業局今日發布的新聞稿，台南市長黃偉哲表示，台南石斑類養殖面積約為510公頃，養殖分布在安南區、七股區、北門區為主。其中養殖魚苗約460公頃，佔90%，另成魚養殖魚塭50公頃，佔10％。石斑魚收成以秋季到農曆年為主，台南成魚養殖約佔全台5％，產量約980公噸。
台南市政府配合農委會所提的輔導因應措施，提出台南石斑魚產業輔導措施，保障養殖漁民權益。除了配合農委會今早提出的三大因應策略，台南市政府也會提升水產的安全與品質，推廣無用藥養殖生產管理模式，並持續辦理未上市水產品產地監測，確保水產安全。
新聞來源
- 中國禁台灣石斑！屏東佔5成 縣府：全力協助養殖戶（自由時報）
- 大陸暫停台灣石斑魚 屏東銷陸養殖戶：噩夢成真（聯合新聞網）
- 石斑暫停輸中外銷受阻 高市提3項因應策略（中央社）
- 中國已對我連祭水果禁令 再鎖石斑非新招（公視新聞網）
- 中國暫停台灣石斑魚輸入 臺南石斑魚養殖產業輔導因應（台南市政府農業局新聞稿）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
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高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。