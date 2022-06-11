中國富商肖建華5年前由香港失蹤，傳6月上海受審

（中央社）華爾街日報引述消息報導，2017年從香港失蹤的中國「明天系」富商肖建華，本月將因經濟罪名在上海受審。當年他的失蹤，曾引起外界擔憂中國跨境執法破壞「一國兩制」。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）9日引述知情人士表示，上海檢方計劃以「非法吸收公共存款」罪起訴肖建華。

報導引述肖建華哥哥肖新華的電子郵件回覆稱：「經過5年的靜候，全家人在我弟弟的嚴厲要求下，依然相信中國政府和法律。我們希望當局可以給家屬一個可接受的結論。」

肖新華拒絕回覆案件的細節，但說案件「非常複雜，且充滿戲劇性」。

肖建華是中國明天控股的創辦人，商業版圖遍及金融保險到農業等多個領域，據稱與中共政治精英有商業往來，並和中國最大的軍火貿易集團「保利」有過數次交易。

2017年，肖建華傳出在香港豪宅被中國「強力部門」帶回大陸，他的家人曾向香港警方報案，隨後撤案。之後港媒《明報》頭版曾有以他名義發表的澄清，稱自己在國外治療，否認被綁架回大陸。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

報導引述知情人士說，肖建華當年被從香港押回大陸後，遭移交給相關部門，之後多數時間被隔離關押，先是在江蘇，近期則在上海。

當年肖建華的失蹤，令外界擔憂中國大陸當局跨境執法，破壞香港在「一國兩制」下的自治權。肖建華除是香港永久居民，也是加拿大公民，事件亦引起加國關注。

報導指，北京從那時起採更大力度重塑香港，近年實施《國安法》壓制異議人士，並安排警察出身的李家超出任特區的下屆行政長官。報導認為，肖建華是北京反腐運動的目標，當時有多名金融業高層被要求協助調查或獲刑。北京近年則將矛頭指向網路業巨頭，將他們視為資本無序擴張的象徵。

肖建華的商業帝國也被北京拆解。中國銀保監會和證監會2020年分別託管了「明天系」旗下9家金融機構。

《華爾街日報》表示，中國國務院新聞辦和上海市政府並未回應查詢。香港警方則稱正調查肖建華失蹤案，除此之外沒有其他資訊可提供。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin