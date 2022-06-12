傳北京考慮螞蟻集團IPO案復活，中國證監會否認
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根據報導，螞蟻集團能否獲得金融控股公司牌照或可能掛牌上市的進度，仍取決於中國高階領導人的批准
（中央社）《彭博》（Bloomberg News）報導，中國金管當局針對可能重新讓中國金融科技業巨擘螞蟻集團能首次公開募股（IPO），已展開初階討論，但中國證監會隨後出面駁斥消息。
中國近兩年嚴厲監管大型網路平台，導致螞蟻集團在上海和香港兩地的股票上市計畫中斷，但報導引述消息人士稱，中國證監會已設立一個工作小組，評估重啟螞蟻集團A股上市的可行方案。這是北京逆轉對科技業打壓至今最明確跡象。
知情人士還說，中國監管當局對螞蟻集團金融控股公司牌照的申請，已接近批准前的最後階段。這家消費金融巨頭若取得這一遲遲未獲批准的牌照，有望受到類似銀行業機構的監管，為重啟股票上市掃清障礙。
中國證監會今天公布記者相關提問的回覆，表示它沒有進行有關螞蟻集團重啟上市的評估和研究工作，但支持符合條件的平台企業在境內外上市。
根據報導，螞蟻集團能否獲得金融控股公司牌照或可能掛牌上市的進度，仍取決於中國高階領導人的批准，但這兩方面出現進展跡象，很可能令投資人更樂觀看待中國民間企業最受困時期已經過去。
中國科技類股近幾週已勁揚，漲勢來自有報導指出，中國當局正準備結束對境內叫車平台巨擘滴滴出行的調查，並讓滴滴的幾個主要應用程式在行動軟體商店重新上架。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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