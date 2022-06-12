下一波中國農漁產品禁令恐怕是午仔魚、芒果和文旦，外銷受阻影響國內價格，農民憂荷包縮水

中國在10日以台灣石斑魚多次驗出禁用藥物為由，宣布自6月13日起禁止輸入。過去一年中國陸續封殺台灣農產品，去（2021）年3月先禁止台灣鳳梨進口、9月再拒絕釋迦、蓮霧輸中。2020年農委會統計這三種水果銷中佔比都佔9成以上，中國禁石斑魚消息傳出後，外界憂心下一波被禁的可能是午仔魚、芒果和文旦。

據財政部關務署、農委會統計，2021年午仔魚、芒果、柚子銷中佔比分別為75.7%、28.9%和68.2%，雖然台南玉井芒果及麻豆文旦在內銷市場搶手，但外銷市場對國內市場重要，可達到調節平衡效果，如果銷中禁令擴及這兩項水果，恐導致價格崩跌。

媒體在昨（11）日農委會主委陳吉仲的視訊會議上詢問，中國禁止台灣農產品出口情形是否可能重演？陳吉仲表示，繼鳳梨、蓮霧及釋迦後，農委會就已經發現，中國針對的都是台灣外銷中國比例高的品項，且大部分品項都超過7成5。

他也強調，在鳳梨被禁止輸中後，農委會就持續針對農漁畜產品輸中部分開始分散市場，不只午仔魚，包括芒果、文旦柚，也會全力衝刺其他市場，過去台灣水果逾8成外銷中國，但去年已降到4成5。農委會將持續開拓其他市場，若達成目標，就不用擔心對岸動不動用類似這種違反國際規範方式，暫停台灣農產品貿易。

《中時新聞網》報導，雖然午仔魚是銷中的大宗品項，不過中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆認為，全世界只有台灣大量養殖午仔魚，其餘國家多半是捕撈，加上中國對午仔魚需求大，短期內應還好。

玉井區農會總幹事莊文洲表示，今（2022）年台南芒果因氣候影響產量大減，萬一不幸被禁，應該還是能過關。但楊姓果農認為，芒果若因農藥檢疫被禁銷陸，也無法轉銷到日本等國家，對農民一定有影響。

台南麻豆是文旦主產地之一，近年雖盡量分流其他地區，若中國禁止台灣文旦，果農還是會有壓力。麻豆區農會總幹事孫慈敏則表示，麻豆文旦外銷只占整體1成，如果中國禁止台灣文旦進口，雖然對麻豆產地沒有直接衝擊，但其它地區文旦銷不出，恐拉低國內價格，影響麻豆文旦行情。

台灣民眾黨推薦、台南市議員參選人江明宗表示，「石斑魚只是冰山一角，農漁產品外銷需要根本的解方」，過去中國海關多次無預警禁止作為，背後因素無從得知也難以預防，政府除了譴責之外仍無法提出具體作為，許多台灣農漁產品仍放在中國這唯一的籃子中。」

做過「ECFA」十周年報導，《端傳媒》特約記者李易安表示，從過去被禁止的釋迦、到現在的石斑，中國的種植和養殖技術都進步很多、養殖量也增加不少，進而導致對台灣需求的減少。「北京這幾次針對台灣農漁產品的禁令，一定程度是在釋放政治信號，但從農業和經濟角度來看，也是保護中國逐漸成熟的特定農漁產品。」

李易安指出，在中國進行產業升級計畫當前，中國更應該被看成台灣的「產業競爭對手」，而不再只是過去的廣大市場了。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航