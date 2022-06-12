福島核災11年後，日本首度解除「難返地區」居住限制，但僅剩8人有意返鄉

日本福島核災發生11年3個月後，福島縣葛尾村野行地區的疏散命令在今（12）日解除，這是居民第一次能夠返回受到嚴格限制的地區。不過當年離家的村民已長居他地，有意返鄉者僅剩個位數。

由於高劑量的輻射，葛尾村野行地區在2013年3月成為「難以返回的地區」， 進出受到嚴格限制。此後2018年5月，日本政府將該地區約6%的面積指定為 「重建和振興基地」 ，優先進行去污和基礎設施建設， 並於12日解除了疏散令，這是2011年東日本大地震及海嘯以來，人們第一次能在這些地區生活。

今天上午8點，該地區設置的36個路障被拆除，進入限制被取消。《朝日新聞》報導，被解除避難指示的是福島第一核電廠以西約20公里的葛尾村野行地區。日本「原子力災害現地對策本部」今天上午8時起撤除原本設置在該地區的管制柵門。

然而，該地區的重建仍面臨挑戰。核災難發生11年多以來，該地區的大部分房屋已被拆除，許多居民已在他們被疏散的其他地區定居。 《NHK》報導，該地區有30戶共82位居民設籍，但僅有4戶共8人想返回，如何增加返鄉人口和振興農業是未來的重要課題。

該村計劃將這一區域的大部分區域定位為 「 農業再生區 」 ，促進水田的發展，並將曾經是聚會場所的 「 中心區再生區 」 打造成居民互動的場所。

葛尾村村長筱木博說：「我被疏散了11年多，我認為居民們遇到了各種困難。很難決定是否返回，但我希望這個地區能成為令人感到放鬆的地方。」

現年69歲、準備返回葛尾村的村民半澤富二雄表示：「我很高興解除疏散令，但仍有許多問題需要解決。我不得不考慮如何重建野行地區。我喜歡這個區，所以我想再次住在這裡，讓這個區煥發活力。」

《共同社》報導，野行地區的重建據點面積為0.95平方公里。日本政府認為去污降低了放射線量，生活基礎設施已完善，3日決定解除疏散。

儘管日本政府為在重建據點的去污和基礎設施建設投入了國家經費，但核事故過去11年後，居民的返家意願已經低迷。

《每日新聞》報導，在核災發生後5年的2016年，葛尾村的其他地區的疏散命令就被取消，但現在居民對返回的意願顯然不高。到明（2023）年春天，同樣也是「重建和振興基地」的雙葉鎮和大隈鎮的疏散令預計也會解除。

人們擔心的另一個問題是，指定的重建和恢復區以外的區域的淨化工作尚未開始。 日本政府承諾要創造一個讓所有希望在2020年代返鄉的居民都能這麼做的環境，但政府只有對特定居民的家園和其附近地區進行淨化，它沒有透露要如何處理其他土地和房屋。 如果去污工作的範圍不固定，可能會有很多居民無法決定是否可以安心返回。

「難以返回地區」 的復甦之路任重而道遠。 促進村落復興的國營企業村的負責人強調， 「 首先，妥善地支持返鄉者的生活很重要。我們希望從那裡一步一步向前邁進。 」

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航