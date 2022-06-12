俄羅斯麥當勞以「美味，就是這樣」新名重新開業，供應相同餐點但刪除所有舊名
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該連鎖店的新老闆戈沃爾（Alexander Govor）表示，「Vkusno & tochka」將保留舊麥當勞的內部結構，但將刪除其任何的舊名稱。《紐約時報》報導，戈沃爾曾表示，因為俄羅斯商店幾乎所有的原料都來自俄羅斯供應商，餐館可以繼續提供大部分相同的食物。
今（12）日麥當勞再次在莫斯科及周邊地區開幕了15家分店，以新的俄羅斯所有權和新名稱開業，「Vkusno & tochka」意思是「美味，就是這樣」，今天的重新開幕距離麥當勞在莫斯科首次開業已有30多年。執行長帕羅耶夫（Oleg Paroev）表示，該餐廳預計在夏季結束之前重新開放850家餐廳。
《路透社》報導，帕羅耶夫表示，該公司計劃在6月底之前在俄羅斯重新開放200家餐廳，並在夏季結束之前重新開放850家餐廳。帕羅耶夫在一次媒體發布會上說：「我們的目標是，我們的客人不會注意到質量或氛圍方面的差異。」這間麥當勞曾是1990年在蘇聯莫斯科開業的第一家麥當勞餐廳，象徵冷戰緊張局勢的緩和，並成為數百萬俄羅斯人品嚐美國食物和文化的工具。
帕羅耶夫強調，「我是一個雄心勃勃的人，我不僅計劃開設我們前任的850家餐廳，而且還要開發新的餐廳。」
該連鎖店的新老闆戈沃爾（Alexander Govor）表示，麥當勞要求他保留原有人數，因此公司擁有5萬1000名員工。他表示，「Vkusno & tochka」將保留舊麥當勞的內部結構，但將刪除其任何的舊名稱。《紐約時報》報導，戈沃爾曾表示，因為俄羅斯商店幾乎所有的原料都來自俄羅斯供應商，餐館可以繼續提供大部分相同的食物。
《德國之聲》報導，今（2022）年5月，麥當勞同意將其俄羅斯業務出售給戈沃爾。交易細節尚未公開，收購價格未被公開，但該公司此前曾表示，退出俄羅斯市場將減稅1.2至14億美元。
然而，麥當勞並非全面撤離，出於法律原因，莫斯科和聖彼得堡的機場和火車站有幾家餐館繼續在麥當勞的許可下經營。
麥當勞去（2021）年約9%（20億美元）的收入來自俄羅斯和烏克蘭，麥當勞有權在15年內回購其俄羅斯餐廳，但出售給戈沃爾的許多條款仍不清楚。
快餐店的重新開業被視為自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，西方對其實施一連串制裁下，俄羅斯經濟能否以及如何承受這些衝擊的考驗。
新聞來源
- Vkusno & tochka: McDonald's restaurants reopen in Russia under new name（Reuters）
- McDonald’s, Moscow style, is back, as the Russian economy stumbles on.（The New York Times）
- Russian fast-food chain steps in after McDonald's exit（DW）
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：翁世航
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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