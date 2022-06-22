《你擁有世界上所有的時間》：如果你正在經歷程度輕微的擔憂，請把擔憂的想法強化到極端程度
我們想讓你知道的是
如果你發現自己對未來的恐懼或擔憂，阻礙了你去意識到當下，你的時間體驗就會受到影響，正如「著眼於過去的創傷」會造成的影響。你如果沉浸於對未來的憂慮，其實就是在浪費現在的時間，再怎樣試圖放慢或停止時間，也無法幫助你體驗到放鬆和流暢感。
文：麗莎・布羅德利（Lisa Broderick）
擔憂：別讓未來拖慢你現在的腳步
對未來的恐懼，也可能妨礙你進入集感力狀態。
舉例來說，我的住家地處偏遠，所以我經常在晚上打開居家警報器。某天晚上，我總覺得雖然睡前已設置警報器，但屋裡不是只有我一人。如果真有入侵者進屋，和我一起生活的寵物應該會察覺到，而且牠們此刻正安穩地跟我睡在同一張床上。儘管如此，我無法停止的諸多想法，還是讓我緊張到身體動彈不得，這種恐懼感強烈地揪住我，讓我徹夜難眠。
因為家裡的警報器沒被觸發，寵物也沒任何反應，我的恐懼顯然一點也不理性。我當時也沒感覺時間變慢，這讓我知道自己並沒有處於集感力狀態，而是另外某種狀況正在發生。
不再害怕得動彈不得
恐懼與擔憂（擔憂就是程度較輕的恐懼）不同於其他感受。正如我那晚的經歷，恐懼影響了我身體和思想的每個層面，降低了讓我了解周圍事件的理性能力，使得我身體暫時凍結，動彈不得。
腦科學告訴我們，不同的腦波狀態是由思想和感覺所產生的。最近有項研究探討人們看到可怕圖像時，大腦裡會發生什麼事。這項研究的新穎之處在於，試圖把人們的「思想」跟人類和動物對恐懼的天生反應（也就是遇到危急狀況時「戰或逃」的本能）區分開來。此外，它也特別關注「大腦如何優先處理被視為具有威脅性的訊息」。
研究人員向受試者隨機展示一些因為視覺扭曲而模糊，不然就是很難一眼辨識的圖像。這些圖像要麼令人愉快且不具威脅性，要麼令人不悅且具有威脅性。頭上戴著感測器的受試者，會按下按鈕來記錄剛剛看到哪一類的圖像。
一如所料，令人恐懼的圖像會立即導致更高的貝塔腦波活動，這種腦波與「戰或逃」本能反應有關。但研究人員還發現，令人不悅的可怕圖像會導致希塔腦波升高，這種腦波通常與創造力、靈感和洞察力有關。希塔波會從大腦的杏仁核（大腦的恐懼中心）開始，移動到海馬體（大腦的記憶中心），最後移動到額葉（被認為是人類的智力和想像力所在）。研究人員使用「移動」一詞，來描述大腦神經元發出電流訊號的大致方向。換言之，恐懼似乎會在我們的大腦中「移動」，不僅影響我們的意識思維和感覺，也影響記憶、想法和想像力。
雖然這是一項小型研究，但確實讓人窺見了恐慌症持續發作時的可能治療方式，以及究竟是什麼因素觸發了我們時不時閃現可怕事件的記憶。而擔憂雖然不如恐懼那麼強烈，但也始於大腦中的一個想法，導致某些腦波產生，並隨著想法成形，而從一個區域移動去另一個區域。
對我而言，這意味著恐懼和擔憂可以被集感力的腦波狀態中和。具體來說，靜心產生的集感力，被證明了能減少恐懼和擔憂，並消除與貝塔波有關的自我指涉想法，像是：「我會發生什麼事？」而從物理學的角度來看，觀察者效應解釋了量子粒子的行為取決於科學家是否正在關注它們。無論如何，把心思集中起來，就會對你「如何體驗現在」產生可見的影響力。
被恐懼籠罩的那一晚，我終究按捺住自己，用以下練習來阻止大腦產生不受控制的「戰或逃」想法。
我在Biocybernaut機構的經歷讓我知道，如果我開始透過集感力來深度放鬆，就能把腦波從恐懼狀態轉變為放鬆和反思時的阿爾法波，然後轉變為靜心狀態的希塔波。
我採用了以下步驟：第一個步驟比較反直覺，就是強化恐懼感，試想各種可能的糟糕狀態；接著突然停止這些感覺，辦法是專注於「我現在很好，完全安全」的事實。我感受到的安心，可能產生了精神上放鬆的希塔波，這種腦波跟集感力以及超越時間的體驗有關。
如果你發現自己對未來的恐懼或擔憂，阻礙了你去意識到當下，你的時間體驗就會受到影響，正如「著眼於過去的創傷」會造成的影響。你如果沉浸於對未來的憂慮，其實就是在浪費現在的時間，再怎樣試圖放慢或停止時間，也無法幫助你體驗到放鬆和流暢感。
下一次出現擔憂的想法，或是被恐懼籠罩時，請試試以下練習。覺得害怕得動彈不得的時候，請立刻改變「一部分物理，一部分感知」這個時間方程式裡的感知部分，並把你的腦波狀態轉變成有利於更高意識的狀態。如此一來，你不僅能更好地進入超越時間的狀態，也能避免把時間浪費在擔心未來上，好讓你能在當下採取一些實際行動。
不再擔憂的練習：別讓未來拖慢你現在的腳步
運用第六章的「產生集感力狀態」練習，盡可能放鬆。閉上眼睛，看到數字0出現在眼前時，把注意力轉移到你想予以中和、擺脫的恐懼或擔憂的想法上。
仔細想像一些可能導致你本人或其他人受到傷害的不愉快狀況，藉此充分體驗恐懼的情緒。你如果正在經歷某個程度較輕微的擔憂，請把擔憂的想法強化到極端程度，在腦海中體驗所有可能發生的不愉快。增強恐懼的情緒，直到你感覺到身體出現感受。把這些經歷和情緒放在你的腦海裡，彷彿它們全都在這一刻再次發生在你身上。
接下來，停止這麼做，而且意識到這種體驗未曾真實發生。你在此時此刻很平安，沒有不愉快，你完全安全。對自己說：噢，那些事其實根本沒發生，或是事情並不是像那樣發生。讓你想像出來的所有可能發生的想法和感覺，從腦海中消失。你不知道如何或為何，只是沉浸於這種安心感：「那些不愉快的事，從不曾以我想像的方式發生。」你的心智對此可能會表示反對，所以請先把這個反對放在一邊。如果又出現反對意見，那也沒關係，請繼續把那些想法放在一邊。
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我們想讓你知道的是
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疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
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