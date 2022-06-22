《你擁有世界上所有的時間》：專注於「拉伸時間」，好讓我們能處理對自己有意義的事

文：麗莎・布羅德利（Lisa Broderick）

專注的焦點：拉伸時間

幾年前的某一天，我去紐約市上東區拜訪朋友。我離開自己住的公寓去見我的朋友，他在穿過中央公園的城市另一頭的一家咖啡館等我，我們約好十一點整見面。

我出門的時候是十點五十分。你如果熟悉紐約市的上東區，大概知道我不可能來得及準時赴約。我離目的地太遠，無法在十分鐘內趕到，而且我搭的計程車還在一條單行道的中間被一輛消防車擋住，那輛消防車正要慢慢倒退進入一座消防站。

坐在計程車裡時，我進入靜心狀態，集中了我的感知力。我沒讓自己感到焦慮，而是盯著汽車儀表板上的老式鐘面，想像自己在分針來到十一點整時下車。而事情正是這樣發生：我在上午十一點整下了計程車，準時去見我的朋友。

我是怎麼準時到達目的地？正是我在第三章提到的迴圈量子重力理論，幾乎任何事都可能發生。支持該理論的物理學家認為，人類對時間的感知其實根本不符合物質現實。知名義大利物理學家羅維理在所著的《時間的秩序》中指出，雖然愛因斯坦把時間描述為一條可拉伸的橡皮筋，會根據一個人的速度或相對接近質量的程度而縮短或延長，科學家卻一直忽視這一事實。

相反地，羅維理相信愛因斯坦所述，並進一步提出這個理論：時間其實是離散的粒子狀事物的複雜集合，而我們透過感知，把過去、現在和未來投射到這些粒子狀的事物上——就像數量無限的四次元方塊，這些方塊代表所有可能在任何時間、任何地點發生的事件。

我最喜歡用迴圈量子重力理論來描述時間。我從很久以前就感覺到：每時每刻，真實的宇宙都在每個瞬間發生。對我來說，不管觀察者效應對人類而言是什麼，它在「組裝現實」中都扮演某種角色：尚未發生的事件是以「潛在可能性」的形式同時存在於多個地點，粒子則是被一種未知之力糾纏——類似羅維理的離散時空粒子。這意味著，就像迴圈量子重力理論一樣，幾乎任何事都可能發生，這也是我的個人經驗。這也表示，我們生活在一個沒有限制的世界。

專注在美好的事，而非恐懼

也許你已經在不知不覺中拉伸了時間。我們目前已經看到一些敘述，提到人們在極度危險的時刻中體驗到時間變慢。但我採訪過的每個人，幾乎都有一些不算危急的個人經歷：時間之所以沒有以正常速度流動，是因為「影響時間對他們來說很重要」。例如，他們可能需要趕上飛機，跟某個性命垂危的親人見上最後一面，而一切都奇蹟似地很順利，他們在重要時刻順利抵達想去的地方。我自己也有這種經歷：我突然得知母親命不久矣，而我不但順利趕上，而且時間充裕。對我來說，這些例子是我們感知中的「觀察者」這部分拉伸了時間，好讓我們能處理對自己有意義的事。

不久前，阿曼達跟我分享了她拉伸時間的經歷。她經常在兒子們放學後送他們去碼頭參加帆船運動的練習，會開車行經一條繁忙的公路，這條路正在修路，而且有很多紅綠燈。根據她的經驗，到達碼頭至少需要二十到二十五分鐘的時間。

她說：「有趣的是，不管我什麼時候出發，似乎總是能準時抵達，誤差只有一、兩分鐘。這趟路程在那條路開始修路前只需花費十分鐘，我常常會忘記這點，在帆船練習開始前的十分鐘才離開家門。但就算那條路在修路，我還是能準時到達；而就算我提前二十或二十五分鐘出門，我還是會在差不多同一時間抵達那裡。」

她繼續說下去：「我通常不會擔心遲到。我不確定為什麼，但我就是相信我們會準時抵達，彷彿這是個事實。」

阿曼達還告訴我，她以前的體驗不是這樣。「我以前開車送孩子去幼兒園時，真的很擔心遲到。我相信自己如果遲到，老師會認為我是個壞媽媽，而這讓我更擔心遲到，而且說實話，當我那樣想的時候，我也確實常常遲到。這感覺就像一個自我延伸的恐懼循環。」

「那跟妳開車送孩子去參加帆船練習時，哪裡不一樣呢？」我問。

她說：「這個嘛，我開車送孩子去幼兒園時，注意力是集中在自己身上，害怕被批評。我認為這造成了從自我開始延伸的恐懼循環。可是送孩子去參加帆船練習時，我完全沒想到自己，而是只想到孩子，想著他們多麼熱愛航海和隊友，他們會有多麼美好的經歷。全都是正面的想法。奇怪的是，我並不擔心遲到，而且不知道為什麼，我幾乎從沒遲到過，就算我有時候似乎鐵定會遲到。」

阿曼達描述的，是「貝塔波狀態」（與「戰或逃」有關）跟「集感力狀態」（由觀察者掌控）之間的差異。當她不帶焦慮地將注意力專注於對自己來說最重要的事情時，時間就能依據個人需求伸展和彎曲。

如果時間就是這樣運作，那麼假如我們能在需要時為自己放慢時間，會怎麼樣呢？如果真的可以，又該怎麼做？關鍵在於腦波狀態。當我們因為必須準時抵達某處而感到焦慮時，恐懼狀態（不同於「危險」）會引發貝塔波那種吵雜不休的猴子腦。如果避開這個陷阱，讓自己回到集感力的靜心狀態，包括阿爾法波和希塔波，或許就能在任何時間環境下取得非凡的成果。

專注美好的練習：拉伸時間

在第五章時，你可能已經嘗試了班托夫博士的實驗：透過改變腦波狀態來停止時鐘的秒針。你可以把相同技巧套用在任何決定你會不會遲到的時鐘上。例如，若你被困在塞車的車潮當中，並且汽車儀表板上有時鐘，請把注意力集中在時鐘上（請注意，數字時鐘在這方面的效果遠遜於有秒針的時鐘，但在緊要關頭也能湊合著使用）。