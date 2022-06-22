《世界已經回不去了，學會放棄才有轉機》：放棄淪為沉沒成本的工作，「不做也沒關係的事」就不要做
我們想讓你知道的是
倘若自己有能力貢獻的事情無法獲得青睞，那不正是考慮跳槽的好時機嗎？畢竟在這種公司繼續待下去也沒有意義，這或許就是說服自己的好機會呢。
文：澤圓（Madoka Sawa）
工作：以貢獻為軸心，評估工作的重要程度
在平常的工作當中，具體地採取「放棄」的態度很重要。
我想要先告訴各位的是，把工作視為「貢獻」的觀點有多重要。工作是為了使自己成長、達成目標而做；但另一方面，它也是為了對自己隸屬的組織和社會有所貢獻而做。
因此，透過自己最擅長或最喜歡的事，具備「為大家貢獻」的觀點，是決定是否辭去無用工作的關鍵。反過來說，決定辭去自己沒能做出什麼貢獻的工作，也能為身邊的人帶來良好的影響。
我就舉開會當例子吧。自己幾乎不發言的會議，或目的只有出席簽到的會議，就是浪費時間和精力的典型，所以要盡量下定決心放棄。如果你的理由是「畢竟我一直都會出席啊」，那就代表這件事已經淪為你的沉沒成本了。
每當我這麼說，都會有人辯解「可是實際上，我一個小職員很難當著上司的面缺席會議啊」。
但是請各位想想看，我的意思並不是單純的「別出席無用的會議」，而是放棄自己沒有出席意義的會議，就能省下這段時間，用這段省下的時間、為公司貢獻其他更有價值的事。
各行各業的工作型態都不盡相同，不過縱然只是放棄出席一小時的會議，只要與會議前後零零碎碎相加成一小時的時間合併起來，就有完整的兩小時可以規畫了。這麼一來，活用可以全神貫注的兩小時，肯定能夠孕育出什麼成果。
這段時間可以用來打造會讓更多人覺得「讚！」的小小計畫，也可以做一份實用的報告交給上司。在這段時間內從事業務行銷、敲定重要的案件也很不錯。反正只要是為了大多數人謀求福利，特地撥出這兩小時來執行，反而可以提升自己的好形象。
只要你能夠主動擠出時間，就可以有效率地活用，還能創造出成果，所以你一定會覺得工作越來越有意思。不過這終歸是要以自己最能做出貢獻的事情為優先，為了孕育出更多成果，最好要具備「放棄」無用事物的思維。
即使如此，應該還是會有人覺得：「就算是這樣好了，但每家公司的狀況都不同，一般來說根本就不允許我們這麼做啊。」但我想問這些人一件事：「那你實際嘗試過了嗎？」
或者我換個方式問：「你有沒有思考過，你現在的公司缺乏什麼，而你在這方面能夠怎麼做出貢獻？」
遺憾的是，我已經見識過很多人用「公司怎麼可能允許我這樣擅自作主」，來當成自己不做事的藉口。
如果我是你的上司，看到你決定不出席某些會議，卻能相對交出高水準的報告，反而會給你很高的讚賞。不過可惜的是，也有很多主管階層只會依照規範和習慣來評估員工。
既然如此，那就把自己主動安排的計畫當作是一種素材，用來思考自己日後的選項吧。
倘若自己有能力貢獻的事情無法獲得青睞，那不正是考慮跳槽的好時機嗎？畢竟在這種公司繼續待下去也沒有意義，這或許就是說服自己的好機會呢。
放棄淪為沉沒成本的工作①：事先決定好「先後順序」
我在微軟公司上班時，比起公司內部的會議，我經常都是以客戶面談為優先。這也是我們團隊全員的共識，所以沒有人會因為缺席公司會議而受到責難。
只要說一聲「我和客戶有約」「這個時間正好在辦活動」，大家的反應也只有「是喔」「要去見客戶啊？那就去吧」。
總之，要釐清會議的先後順序，凡是與客戶會面、牽涉收益的業務、能創造價值的行動，一律排在比內部會議更優先的位置。
請大家一定要確定自己的會議先後順序。我就說得更清楚一點，如果用撲克牌來比喻的話，「公司內部的事務不可能是人頭牌」。
所以，為了不讓上司認為自己是想逃避開會，刻意將重要的會面安排在會議時間，也是一種工作策略。當然這種作法有其極限，所以我建議還是要老實向上司坦承，不過當自己的「人頭牌」來到手上時，最好還是要放棄開會。
別想著臨機應變，如果能夠事先用自己的基準，確定「能夠創造自我價值的事務，以及能對公司對外事務效力的事，全部都是人頭牌」的話，決策和工作的效率就會不斷上升。
順便一提，我也把家務事當作「人頭牌」。職場普遍的風氣是譴責因家庭問題而缺席工作的人，但我覺得這種想法實在是很奇怪。
把自己和重要家人的「人生時間」放在心上衡量，家務事分明就是人頭牌；與此相比，團隊的例行會議、部門聚會，在我看來等級差不多就是梅花3而已。就算是老闆親自出席的會議，在我心上也只是方塊7，而老闆的個別面談則是黑桃10，用這樣的感覺來應對。即便是與老闆有關的要事，也絕不會跟人頭牌一樣重要。
雖然狀況因人而異，不過事先確定自己理想中的先後順序，判斷起來會輕鬆很多，效率也會提高，工作的產能也會不斷上升。
儘管現在都切換成線上會議了，但還是有些上司會召開沒必要的會議來占用員工的時間，建議大家還是趕快解除這樣的關係，好好守護自己的人生吧。
放棄淪為沉沒成本的工作②：「不做也沒關係的事」就不要做
我見過很多商務人士，在我看來「工作很能幹的人」，都有一個共同的特徵。
那就是「可以在短時間內做出有彈性的判斷」。
在這個特徵中，有些人比較能夠做到「短時間」，也就是做事快速俐落的人，相信大家身邊也有這樣的人。但是，各位必須意識到一點，做得快雖然是工作能幹的一個要素，這個要素本身卻沒有很大的價值。
另一方面，工作能幹的人，反而完全不會親手處理事務，或是改成「自動化」、從根本省去作業的步驟。
換言之，與其做得快，不如思考做這個動作的意義。靠自己徹底思考工作的意義，才能達到最大限度的效率化、簡化，並且在短時間內完成工作。
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