美副國務卿雪蔓亞洲行：過去幾年相對緩和的東北亞情勢，將因北韓與中國產生根本變化
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美副國務卿亞洲行首站訪韓
2022年6月5日開始，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）展開為期10天的亞洲行，先後訪問韓國、菲律賓、越南和寮國。這是雪蔓自2021年7月中下旬後，第二次訪問韓國。
雪蔓這趟出訪，緊接著5月初「美國－東協特別峰會」（US-ASEAN Special Summit）、五月下旬拜登（Joe Biden）訪日、韓，並參加東京主辦四方安全對話領袖峰會（Quad Leaders' Summit）和啟動印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework）。
雪蔓訪韓除了會見韓國外交第一次官（同副外長）趙賢東外，也拜會外長朴振、統一部長權寧世。另外，她也與日本外務次官（同副外長）森健良、趙賢東一同展開美、日、韓三國副外長首爾會談。
國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，雪蔓和趙賢東在會中討論深化美日韓三邊關係，並譴責北韓近期的飛彈試射，並擔憂平壤愈加挑釁的行為。另外，兩人也討論維護台海和平與穩定的重要性，以及國際社會應努力讓俄國總統普亭（Vladimir Putin）為侵烏行為負責。
《韓國先鋒報》（The Korea Herald）報導，雪蔓結束與趙賢東的雙邊會議後，她在會後記者會警告北韓：「任何核子試驗都違反『聯合國安理會決議』，到時美韓將有快速且強力的回應。」雪蔓還說：「這種核子試驗破壞全球安全，我認為不僅是美、日、韓對此會強力回應，全世界對此都會以強力且清楚的方式回應。」
趙賢東解釋美韓兩國政府討論北韓進一步挑釁行為的應對手段，包含更多額外制裁和聯合軍演。
《韓國先鋒報》引述國際原子能源總署（International Atomic Energy Agency）主席格羅西（Rafael Grossi）6月6日表示，根據北韓核實驗場通道入口重啟，北韓的核子試驗已迫在眉睫。而國際原能署的觀察與不久前美韓情報消息一致。《韓國先鋒報》提到，若北韓這次成功核試，那將是有史以來的第7次核試，金正恩自2011年掌權後的第5次，上一次北韓核試則要追溯到2017年9月。
美韓再向北韓「撂狠話」，同時也呼籲北韓重回談判桌。雪蔓說：「美國對北韓沒有敵意，我們持續呼籲平壤當局停止破壞穩定與挑釁的活動，並選擇外交方式進行談判。」
另外，除了北韓議題外，兩人還討論5月時美韓領袖峰會達成的共識，議題包含重新展開「擴大遏制戰略協議體」（Extended Deterrence Strategy）、實施印太經濟架構協商團隊的運作等。另外，兩人也討論美韓未來合作，確保台海和平與穩定。
「北韓危機」加劇，飛彈持續試射、核試近在眼前
除了潛在的核試危機外，北韓今年持續試射導彈也讓美日韓擔憂。《路透社》（Reuters）6月5日報導，北韓朝東海發射八枚飛彈，這是今年北韓第18次飛彈試射。
《美聯社》（Associated Press, AP）報導說，北韓這次大量試射導彈前，6月4日美、韓於日本沖繩外海的國際公海，展開為期3天的聯合海上軍事演習。這項演習的特別之處，是美國雷根號航艦（USS Ronald Reagan CVN-76）與韓國海軍馬羅島號兩棲攻擊艦（ROKS Marado LPH-6112）皆參與其中。這是自2017年11月美韓聯合軍演後，首度有美國航艦參加。
對於北韓試射導彈的行為，韓國外交部朝鮮半島和平暨安全事務特別代表金健，與美國北韓特別代表金星容一同討論北韓的飛彈試射。另外，金健還以電話會議方式，與日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕通話。6月3日，上述三人才剛在韓國首爾以北韓問題為核心展開三方會議。韓國國安會則認為這次北韓試射是對韓國新政府在安全準備上的「測試和挑戰」。
《美國之音》（Voice of America, VOA）6月7日報導，美韓在北韓試射飛彈後，於韓國西側海岸展開聯合軍演，回應北韓飛彈試射。再者，美韓軍機也舉辦聯合軍演，由16架韓國軍機和4架美國軍機所組成，參與機型包含 F-35A, F-15K, and KF-16。
美日韓副外長會聚焦北韓
6月8日，美副國務卿雪蔓、日外務次官森健良和韓外交第一次官趙賢東展開美日韓三邊會談。上一次三國副外長齊聚為2021年11月在華府舉辦的三邊會談，而這是韓國新政府5月10日上任後，三邊首度舉行的副外長會議。
國務院聯合聲明指出，三位副外長強烈譴責北韓持續非法的飛彈發射，還呼籲北韓遵守聯合國安理會決議，立即停止任何違反國際法、升高緊張局勢、破穩區域穩定或威脅全球和平和安全的行為，希望北韓能參與完成朝鮮半島無核化的對話。
他們強調認真長久的對話選項仍開放，呼籲北韓回到去核談判。同時，希望北韓能對打擊COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的國際援助有正面回應，重申迅速解決綁架日人問題的重要性
除北韓議題外，美日韓副外長還討論數項緊急的區域和國際議題，包含共同支持烏克蘭、緬甸民主道路議題、加強與東協（ASEAN）和其領導架構的互動、強化與太平洋島國合作、增強經濟和能源安全、提倡自由與開放的印太地區等議題。三位副外長也決定之後於日本東京，持續例行性的三方協商會議。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
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參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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