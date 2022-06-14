第75屆世界衛生大會觀察：國際爭端與國內意識形態的折射，以及年年延燒的以巴衝突與台灣入會案

文：林世嘉（台灣醫界聯盟基金會執行長）、吳宜瑾（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心主任）、丁威名（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心副研究員）

第75屆世界衛生大會（WHA75）於5月28日閉幕。本屆WHA是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來，首次回到以實體方式召開的大會。

觀察大會議程、各項報告與決議草案，可注意到世界衛生組織（WHO）與各會員國，均亟欲在此次大會中，討論各項因疫情被延誤的健康議題（例如僅非傳染性疾病議程下，就有超過10項報告或是全球計畫待審查），以重新評估全球對抗疾病、促進健康、達成永續發展目標的下一步行動。

此外，為聲援烏克蘭，本屆WHA更將全會主題訂為「以健康促進和平，以和平促進健康」。在大會審查俄羅斯對烏克蘭入侵帶來的負面健康影響時，也引發支持烏克蘭及支持俄羅斯的兩大陣營的辯論。

不僅如此，在各個議項下，從伊朗等國譴責美國制裁封鎖行動、生育健康議題下各國對於性別意識形態的衝突，乃至於持續引發辯論的以巴議題和台灣入會案等，都再一次凸顯了全球衛生治理的政治性，也再一次證明WHA本就是充滿政治與利益衝突的競技場。

國際爭端的折射：俄烏戰爭與美國制裁

本屆大會在全體會員投票後，通過了一項由烏克蘭和數十個歐美國家提案、主題為「因俄羅斯聯邦侵略而對烏克蘭及難民收容國造成的衛生緊急事件」之決議。不僅指出俄羅斯行為實為侵略（而非俄方堅持的特別軍事行動）、並就俄方對烏克蘭平民和醫療機構的攻擊等違反國際法的行為表達「強烈譴責」（Condemns in The Strongest Terms）更提請大會在必要的情形下，重新考慮俄羅斯在WHO中的會員國權利。

與此同時，俄羅斯為首的數個國家（包含敘利亞、中國、北韓等）則轉而支持另一項由俄羅斯提出之「關切烏克蘭及難民收容國之衛生緊急事件」的決議草案。該案對俄羅斯的入侵隻字未提，而俄羅斯與其盟友更在發言中抨擊烏克蘭之提案是政治操作，宣稱己方提案才是專注於技術層面並關注民眾健康。

上述兩案最終進入全體會員表決，烏克蘭提案獲得88國支持、12國反對（83國缺席或棄權），而俄羅斯提案僅獲得15個國家支持、66個國家反對（102國缺席或棄權）。從選票結構而論，可以發現是地緣政治上的「歐美」與「親俄」兩大陣營的對決。而非洲、部分中東、大洋洲與加勒比海國家則多作壁上觀選擇缺席與棄權，也從另一個層面折射了當前俄烏衝突中的全球安全情勢。

此外，數個長期遭受美國經濟封鎖與制裁的國家，伊朗、委內瑞拉與古巴在大會上也多次發言，譴責美國的封鎖造成各國在疫情中無法取得必要醫藥品而形成危機。伊朗更強調被排除出SWIFT結算系統後，連繳交聯合國體系各項會費都遭遇困難。美國則透過行使答辯權解釋「制裁不及於衛生人道行動」。

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國內意識形態的折射：HIV與生育健康議題

本屆大會另一個進入全體會員表決的議題，是《HIV、病毒性肝炎與性傳播疾病全球衛生部門策略》。此項針對生育健康和性行為傳播疾病的全球策略在審查中，因各國文化與宗教信仰的差異而出現重大分歧。

沙烏地阿拉伯為首的國家反對該策略，認為草案中使用的「性取向」、「性教育」等用詞的定義，並未獲得廣泛共識，且並未尊重各國執行生育健康策略時的脈絡與國情。值得強調的是，此一全球策略其實在2021年就應開始實施，但2021年大會中也因為相似的爭議，最終未能成案，WHO與歐美國家皆指出全球不能夠再多等待一年，敦促必須要於今年通過。

在數小時的非正式協商未果後，該案進入全體會員表決，分別由墨西哥和沙烏地阿拉伯提出修正案。墨西哥提案加入「尊重各國施政裁量空間」文字，沙烏地阿拉伯提案則要求大會僅能「注意」而非「通過」提案。最終表決結果由墨西哥案取得壓倒性的支持，成功推動全球對抗HIV及性傳染疾病的下一步。

年年延燒的主權議題：以巴衝突與台灣入會案

另有兩個爭議幾乎成為WHA的「常設議題」，牽涉到了若干國家的主權和領土爭議。第一個為「巴勒斯坦與敘利亞被佔領領土的健康狀況」：在1967年第三次中東戰爭後，以色列佔領了巴勒斯坦與敘利亞的部分領土，該區域迄今仍未獲得聯合國同意歸屬於以色列，而WHO則負責每年度向大會回報，被占領區域內無法獲得政府衛生服務的民眾，其健康狀況與WHO相關行動成果。

這項常態性報告的議題自2021年起出現爭議：以色列在2021年初的WHO執行委員會中提案取消此一議程，被委員會表決否定後，當年WHA表決通過了一份由中東國家提案的決議，決議文中包含了「需關切因以色列空襲而形成的民眾心理健康負擔」的段落。而今年中東國家再次提出類似決議文並同樣進入表決，反對方以色列和美國的動員並未能說服全球，歐洲國家並未與以、美兩國持同樣意見，最終闖關成功。

另一個不幸成為「隱藏式的常設議題」的，是「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」一案。該案今年由13個友邦國家透過臨時動議提案，經總務委員會否定後，進入大會「二對二辯論」環節。

我國友邦史瓦帝尼衛生部長恩蔻希為台灣進行辯論時，提出了突破性的論點：恩蔻希部長指出，中國長年來據以阻礙台灣參與國際組織的《聯合國2758號決議》，僅有處理「中國代表權」，並未處理中國是否代表台灣、台灣是否中國的一部分等問題。更強調2005年中國與世界衛生組織（WHO）簽署的諒解備忘錄向中國提供不合理的否決權，來阻止台灣參與WHO事務和出席WHA，呼籲各國不應被中國惡意誤導。