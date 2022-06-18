「國防產業化、產業國防化」始終是蔡政府的核心思維，建立台灣軍工產業鏈「平戰轉換」機制
我們想讓你知道的是
無論是從第一任的「5＋2產業創新計劃」到第二任的「六大戰略產業」，國防航太產業一直處於戰略布局的核心軸線，在面對印太架構全球地緣政治板塊重組上，或是對內創新組建軍民通用的軍工產業鏈上，都顯示出截然不同於舊世代思維的典範移轉。
文：羅正方（經緯航太科技股份有限公司〔GEOSAT〕董事長／執行長）
國防航太是蔡政府產業創新的核心軸向
蔡英文總統自2016年第一任的任期以來，即開啟了台灣史上第一位女性三軍統帥的新局，六年以來為了因應日益險峻的外部威脅，同時也必須在軍事革新上，為台灣奠定長遠生存發展所賴的新戰略與新思維。因此「國防產業化、產業國防化」始終是蔡英文政府的核心思維。
無論是從第一任的「5＋2產業創新計劃」到第二任的「六大戰略產業」，國防航太產業一直處於戰略布局的核心軸線，在面對印太架構全球地緣政治板塊重組上，或是對內創新組建軍民通用的軍工產業鏈上，都顯示出截然不同於舊世代思維的典範移轉。
2016年，剛當選而尚未就任的準總統蔡英文，在3月15日上午宣布新內閣之後，立刻以迅雷不及掩耳之姿，展開國防產業之旅的第一站，直抵國防科技最前線之「國家中山科學研究院」，充分顯示國家的新女性領導人是十足有備而來。
準總統蔡英文在致辭中再次強調，新的國防政策要包含產業發展戰略思考，每分軍費支出都要創造最大經濟效益。在外界都屏氣凝神注目著，中國民國史上第一位女總統將如何統御三軍，蔡英文從容地拋出以提升國防自主，順勢帶動台灣企業升級轉型，這個出場起手勢宣告了一個新的戰略起點：台灣要走向「寓軍於民」。
畢竟天下沒有白吃的午餐，若談到要維繫國家的安全，由國防年度預算所占中央政府總預算比率來看，約略分佈在16%-20%之間，這尚未包括軍事採購的特別預算，足見國防支出是多麼地昂貴。我國國防規模及需求均名列世界前茅，其中的軍事投資約佔整體國防預算之三成，每年也大多在千億規模以上。
長期以來，軍方內部各軍種都是以「外購派」為主流，2000年之後，陳水扁政府雖在朝小野大下，對外軍事採購不斷在國會中被駁回，但也在八年內累計花費約72億美金。馬英九政府即便被美方多次質疑軍事投資並未展現足夠決心，但也在八年內累計花費約205億美金。
算算這兩朝下來，台灣已經花費超過新台幣6000億的天文數字在購買「洋槍大砲」，但倘若認真檢視整個採購清單之後，不禁讓人深思這些國家銀兩是否都花在刀口上了嗎？也因此，引發越來越多國人思考著，難道不能拿部分預算來自主發展，會不會讓軍事投資能夠更有用途？
為了回應外界對於預算分配正義的質疑，以及有效擴大國防經費的投入效益，蔡英文總統與其國安團隊逐步建立出一個新的國防戰略觀，也就是「新的國防政策要包含產業發展的戰略思考，每分軍費支出都要創造最大經濟效益」。
在這樣的新視野下，國防內需必須作為拉動台灣產業升級的一環，利用加速發展軍民通用科技來強化國防自主，也讓台灣的工業實力進入到國防航太的層級，這是國防產業成為蔡英文五大創新產業領域的緣故所在。
事實上，早在2000年《國防法》第22條修法完成後，國防自主的概念便有了相關的法源基礎：「行政院所屬各機關應依國防政策，結合民間力量，發展國防科技工業，獲得武器裝備，以自製為優先，向外採購時，應落實技術轉移，達成獨立自主之國防建設。」
然而，所謂「獲得武器裝備，以自製為優先」，從修法前1999年我國外購軍售佔國防採購預算之68%，到修法後的近期幾年仍然高達約75%的外購，顯見我國國防科技自主政策之推動，成效實在並不不理想。
因此，針對傳聞已久的空軍高級教練機替換案，蔡英文在當選後立即再度宣示必須實現「國機國造」，將接近新台幣700億的經費用在國內「自研自製」之上。果然，軍方也立即改弦易轍放棄外購企圖，由國防部長在立院宣示國內漢翔及供應鍊之相關技術絕無問題，也讓國內航太界燃起新的生機。
為進一步落實以國防作為國家重要策略產業的發展概念，蔡英文政府提出「三個重心」的國防產業聚落構想，第一個重心是以台中、台南及桃園中科院為據點的航太工業，除了持續研發無人飛行載具，推動高級教練機的自研自製，更要啟動下一代戰機的研發。
第二個重心則是以高雄、屏東、宜蘭為新世代船艦工業基地，啟動新構型1500噸級潛艦的原型艦研發，計畫在10年內下水成軍，並進入量產。第三個重心，則是台北、新竹作為資安產業基地，除推動「資通電軍」個別軍種成軍之外，更要以軍用需求擴大國內資安市場規模，支持本土資安產業投入研發。
勇鷹高教機自研自製象徵國防航太能量的自主提升
蔡英文政府上任後，決定「自研自製」新式高級教練機T-5，並於2016年起，在國防自主的政策主導下，推動「國機國造」計畫。
2017年2月7日，國防部與國家中山科學研究院和漢翔航空工業股份有限公司，共同舉行「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，宣示「國機國造」正式啟動。同年4月25日國家中山科學研究院與漢翔航空工業股份有限公司舉行「新式高教機簽約儀式」，以委製的方式由國家中山科學研究院負責構型設計，而國家中山科學研究院再以主合約商的方式，委託漢翔公司生產66架T-5高教機，總經費為686.4億元新台幣（約23.4億美元）。
在2018年3月完成關鍵設計審查後，陸續生產出4架原型測試機，包含飛行測試用的A1及A2機，以及兩架結構測試機T1及T2機。首架原型機A1自2018年6月1日開始上架組裝，並在2019年9月24日於漢翔公司台中沙鹿廠區出廠，由三軍統帥蔡英文正式掛牌命名為「勇鷹」（T-BE5A Brave Eagle）。
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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